เหตุ 'กราดยิง' บาร์เกย์ในสโลวาเกีย สะท้อนปัญหากลุ่มขวาจัด - ศาสนาปลุกปั่นความรุนแรงต่อชาว LGBTQ+

เหตุกราดยิงบาร์เกย์ที่เกิดขึ้ นในสโลวาเกียเมื่อไม่นานมานี้ กลายเป็นอีกหนึ่งในเรื่องสะเทื อนขวัญที่กลุ่มชาว LGBTQ+ ในยุโรปกลางต้องเผชิญ ทำให้มีการกลับมาทบทวนว่า การปลุกปั่นความเกลียดชังต่ออั ตลักษณ์ชาว LGBTQ+ จากนักการเมืองขวาจัดและกลุ่ มศาสนาได้ส่งผลกระทบต่อผู้มี ความหลากหลายทางเพศและทำให้เกิ ดการปลูกฝังความคิดหัวรุนแรงให้ กับวัยรุ่น อย่างเช่นชายที่ก่อเหตุกราดยิ งในครั้งนี้ได้อย่างไร

20 ต.ค. 2565 เมื่อไม่นานนี้มีเหตุการณ์ อาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อผู้ มีความหลากหลายทางเพศหรือชาว LGBTQ+ เกิดขึ้นในประเทศสโลวาเกีย จากการที่คนหนุ่มอายุ 19 ปีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บขบวนการขวาจัด ใช้อาวุธปืนยิงสังหารชายชาวเกย์ 2 คนในบาร์เกย์ที่เมืองหลวงกรุ งบราติสลาวา

ในขณะที่รัฐบาลของสโลวาเกี ยแสดงการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดี ยวกับชาว LGBTQ+ แต่ภูมิภาคยุโรปกลางก็ยังคงมีปั ญหาการกีดกันเลือกปฏิบัติ และการใช้วาจาปลุกปั่นความเกลี ยดชังทางอัตลักษณ์ที่เรียกว่า "เฮทสปีช" เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปต่อผู้มี ความหลากหลายทางเพศ

เหตุกราดยิงชาวเกย์ในสโลวาเกี ยเกิดขึ้นที่หน้าทางเข้าบาร์ เกย์ที่ชื่อ "เทพลาเรน" ในย่านดาวน์ทาวน์ของบราติสลาวา เป็นเหตุให้มีชาย 2 คนเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่ งราย ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นชายอายุ 19 ปี ชื่อ จูราจ กราชิก ลูกชายของนักการเมืองฝ่ายขวาจั ดที่มีชื่อเสียงจากพรรค "วลาสต์" ของสโลวาเกีย

ก่อนหน้าที่กราชิกจะก่อเหตุ กราดยิงในวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา เขาได้โพสต์ข้อความเหยียด LGBTQ+ และข้อความเหยียดชาวยิวลงในทวิ ตเตอร์ และหลังจากนั้นหนึ่งวันคือในวั นที่ 13 ต.ค. ก็มีคนพบว่าผู้ก่อเหตุได้เสียชี วิตแล้วในช่วงเช้าของวันนั้น ซึ่งทางตำรวจลงความเห็นเบื้องต้ นว่าอาจจะเสียชีวิตจากการฆ่าตั วตาย

ในวันที่ 14 ต.ค. ตำรวจสโลวาเกียก็แถลงยืนยันว่ าจะให้มีการสืบสวนคดีนี้ ในฐานะอาชญากรรมจากความเกลียดชั งหรือ "เฮทไครม" และมีความเป็นไปได้ว่าจะมี การเปลี่ ยนสถานะของอาชญากรรมในครั้งนี้ ให้อยู่ในประเภทการโจมตีแบบก่ อการร้าย

ในขณะที่ประเทศสโลวาเกียมีอั ตราการฆาตกรรมเกิดขึ้นค่อนข้ างน้อย แต่อาชญากรรมความรุนแรงที่มีเป้ าหมายต่อชนกลุ่มน้อยอย่างเช่ นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวโรมานี หรือความรุนแรงต่อคนที่สื บสวนสอบสวนการกระทำของผู้มี อำนาจอย่างกรณีของนักข่าวสื บสวนสอบสวนที่ชื่อ ยาน คูเชียก เป็นเหตุการณ์ที่สังคมรู้จักดี

ประเทศสโลวาเกียมีกลุ่มศาสนาที่ มีอำนาจในสังคมคือศาสนาคริสต์นิ กายคาทอลิก พวกเขายังคงมีจุดยืนที่ต่อต้าน LGBTQ+ อย่างหนักแน่น อีกทั้งยังมีพรรคการเมืองฝ่ ายขวาจัดที่ฝังรากในสั งคมคอยแพร่กระจายเฮทสปีชต่อต้ านชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ศาสนา และเพศวิถี

ซูซานา ชาปูโตวา ประธานาธิบดีคนปัจจุบั นของสโลวาเกียเป็นที่รู้จักดี กว่ามีมุมมองในเชิงยอมรับและสนั บสนุนชนกลุ่มน้อย ในวันที่เกิดเหตุฆาตกรรม เธอระบุในทวิตเตอร์ประณามเรื่ องที่เกิดขึ้น แสดงความเสียใจต่อครอบครั วของเหยื่อและต่อผู้คนในชุมชนผู้ มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงระบุว่าอาชญากรรมจากฝ่ ายขวาจัดในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ แสดงให้เห็นว่า "ความเกลียดชังฆ่าคนได้"

"คำพูดกลายเป็นอาวุธได้ ความเกลียดชังฆ่าคนได้ ในฐานะของนักการเมือง พวกเราควรจะคอยพิจารณาทุกคำพู ดที่พวกเราพูดก่อนที่มั นจะสายเกินไป" ชาปูโตวากล่าว

หลังจากนั้นชาปูโตว่าก็ได้ เผยแพร่วิดีโอที่เธอสวมกอดให้ กำลังใจ โรมัน ซามอตนี เจ้าของบาร์เกย์ที่เกิดเหตุ ซามอตนีกล่าวว่าเขามีแผนการที่ จะปิดบาร์เทพลาเรนลง โดยที่บาร์แห่งนี้เป็นหนึ่งในน้ อยแห่งในกรุงบราติสลาวาที่ถื อได้ว่าเป็น "เซฟสเปซ" ซึ่งหมายถึงพื้นที่แสดงออกอย่ างได้โดยไม่ต้องถูกตัดสินจากสั งคมสำหรับกลุ่มประชาคม LGBTQ+

ในวันที่ 15 ต.ค. 2565 ก็มีการจัดรำลึกถึงผู้เสียชีวิ ตจากเหตุสังหารที่ย่านดาวน์ ทาวน์ของกรุงบราติสลาวา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20,000 คน มีเจ้าหน้าที่ทางการของสโวลาเกี ยที่มีชื่อเสียงในประเทศเข้าร่ วมด้วย

มีสื่อหลายแห่งที่ชี้ว่าเรื่ องที่เกิดขึ้ นมาจากกระบวนการของพวกขวาจัดที่ "ปลูกฝังความคิดหัวรุนแรง" (radicalize) ให้กับผู้คนในสังคม นายกรัฐมนตรีของสโลวาเกีย เอ็ดดูอาร์ด เฮเกอร์ เรียกผู้ก่อเหตุว่าเป็น "วัยรุ่นที่ถูกปลูกฝังความคิดหั วรุนแรง"

"คนสองคนถูกฆาตกรรมเพี ยงเพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่ งของชุมชนผู้มี ความหลากหลายทางเพศ" เฮเกอร์กล่าว

"นี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ... ในประเทศที่มีเสรีภาพและเป็ นประชาธิปไตย คนรักเพศเดียวกันมีสิทธิที่ จะใช้ชีวิตได้อย่างเสรี" เฮเกอร์กล่าว

'เฮทสปีช' และการกีดกันในระดับการเมือง

ในขณะที่ประเทศยุโรปกลางอย่าง สาธารณรัฐเชก, ฮังการี, โปแลนด์ และสโลวาเกีย ต่างก็เป็นสมาชิกของกลุ่มความร่ วมมือระหว่างประเทศที่เรียกว่า "วิแชกราด" และล้วนแต่เป็นประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรป รวมถึงมีกฎหมายที่ห้ามการกีดกั นเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศสภาพ แต่ใน 4 ประเทศเหล่านี้ก็ยังคงมีความไม่ เท่าเทียมทางกฎหมายอยู่

เช่นในสาธารณรัฐเชก หรือที่เรียกว่า เช็กเกีย นั้น ถึงแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้มี การจดทะเบียนคู่ชีวิตระหว่ างคนรักเพศเดียวกัน และเป็นประเทศที่จัดงานไพรด์ พาเหรดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภู มิภาค แต่ประธานาธิบดี มิลอส เซมาน ก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะใช้ อำนาจยับยั้งร่างกฎหมายอนุ ญาตการแต่งงานของคนรักเพศเดี ยวกันถ้าหากร่างกฎหมายนี้ได้รั บการรับรองจากรัฐสภา

ในประเทศสโลวาเกีย ไม่มีการอนุญาตทั้งในเรื่ องการจดทะเบียนคู่ชีวิตหรื อการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน ในฮังการี มีการอนุญาตจดทะเบียนคู่ชีวิ ตได้ตั้งแต่ปี 2552 แต่มีการระบุในรัฐธรรมนูญห้ ามไม่ให้มีการแต่งงานของคนรั กเพศเดียวกันมาตั้งแต่ปี 2555 ในโปแลนด์มี การเสนอกฎหมายหลายฉบับที่ต้ องการให้มีการรับรองการจดทะเบี ยนคู่ชีวิตแต่ก็ไม่สามารถผ่านร่ างมาบังคับใช้เป็นกฎหมายได้

ทั้งในประเทศโปแลนด์ และประเทศสโลวาเกีย มีสถาบันศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิ กที่เป็นอุปสรรคหลักๆ ที่คอยข่มเหง ตีตราชาว LGBTQ+

เมื่อตอนที่ ซูซานา ชาปูโตวา ยังคงเป็นผู้แทนลงแข่งขั นในการเลือกตั้งประธานาธิบดี สโลวาเกียปี 2562 เธอได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่ าเธอสนับสนุนชาว LGBTQ+ แต่เรื่องนี้ก็ทำให้เธอถูกโจมตี จากคริสตจักรคาทอลิกของสโลวาเกี ย พวกเขากล่าวหาว่ าการโหวตลงคะแนนให้ชาปูโตวาเป็ นเรื่อง "บาปหนา"

ในปี 2563 อาร์คบิชอปแห่งคราคูฟ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดั บสองของโปแลนด์ เคยพูดต่อสาธารณะชนว่าสิทธิ ของคนรักเพศเดียวกันถือเป็น "โรคระบาด" ใหม่ และเรียกร้องให้ ประชาชนชาวโปแลนด์ต่อต้านสิทธิ เหล่านี้

ในฮังการี ชุมชนชาว LGBTQ+ ตกเป็นเป้าโจมตีจากการรณรงค์ หาเสียงของพรรคขวาจัด "ฟีเดซ" ที่นำโดยนายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน จนทำให้เกิดการสั่งห้ามไม่ให้มี หลักสูตรเพศสภาพศึกษาในมหาวิ ทยาลัย อีกทั้งยังยกเลิกสิทธิในการเปลี่ ยนแปลงอัตลักษณ์ ทางเพศในเอกสารระบุตัวตนให้กั บบุคคลที่แปลงเพศแล้ว รวมถึงยกเลิกหน่วยงานกำกับดู แลให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่ าเทียมกัน (Equal Treatment Authority) ที่มีหน้าที่คุ้มครองประชาชนไม่ ได้ถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ ในทางเชื้อชาติสีผิวหรื อเพศสภาพด้วย

นักเขียนชาวเชกที่ชื่อ รัดกา เดเนมาร์โกวา ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่า คำกล่าวและการกระทำของนักการเมื องและสถาบันศาสนามีส่วนในการสร้ างสภาพแวดล้อมที่ปลูกฝังเฮทสปี ชจนทำให้กลายเป็นเรื่องกระแสหลั กในโซเชียลมีเดีย และในการถกเถียงอภิ ปรายทางการเมืองกับทางศาสนา

เดเนมาร์โกวาระบุในโพสต์เฟสบุ คว่า "ผู้ก่อเหตุจะถูกปลุกฝั งความเกลียดชังผ่ านทางการโกหกหลอกลวง, อคติ, ภาพเหมารวม, ความคลั่งศาสนา และข้อมูลที่ผิด รวมถึงจากคำปราศรัยอันโกรธเกรี้ ยวของนักการเมือง

เดเนมาร์โกวาระบุอีกว่า "ในสาธารณรัฐเชก พวกเรามีผู้แทนสมัครลงเลือกตั้ งประธานาธิบดี (อันเดรจ บาบิส) ผู้ที่แสดงความโกรธเกรี้ยวต่อต้ านประชาคม LGBT โชคร้ายที่ไม่ได้มีแค่เขาคนเดี ยว และนี่ไม่ใช่แค่คำพูดล่าสุ ดของเขาอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เขาเคยบอกว่าเขาจะไม่แต่งตั้ งคนที่เป็นเลสเบียนหรือเกย์ให้ เป็นผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้เป็นความคิดที่น่ารั งเกียจและมีลักษณะแบบเผด็ จการฟาสซิสต์ ที่สมควรเป็นความคิดของพวกสวะที่ ไม่สมควรมีอยู่ในโลกอารยะ"

หรืออาจจะเป็นไปได้ว่า สิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับกลุ่ มผู้มีความหลากหลายทางเพศในยุ โรปกลาง คือการถูกปฏิเสธไม่ให้มีตั วตนในสังคมของตัวเอง

หนึ่งวันหลังจากที่เกิดเหตุ กราดยิงที่บาร์เกย์ โรมัน ซามอตนี เจ้าของบาร์เกย์ กล่าวให้สัมภาษณ์สื่ออิ สระของสโลวาเกีย เดนนิค เอ็น ว่า มุขนายกคริสตจักรของพวกเขาบอกว่ าการจูบกันของชาวเกย์ไม่ควรถู กนำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุช่องของรัฐ เพราะมันจะ "เป็นอันตรายต่อเด็ก" ซึ่งซามอตนีพูดเปรียบเปรยว่ าราวกับเป็นการจับพวกเขาผูกกั บหินแล้วโยนลงทะเลให้หายไป มุขนายกคนเดียวกันยังห้ามไม่ให้ มีการพูดเรื่ องความหลากหลายทางเพศในโรงเรี ยนด้วย และมีคนอื่นที่อยากแบนธงสีรุ้ งของผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ ให้อยู่บนอาคารของรัฐ

"พวกเรากำลังเผชิญความพยายามอย่ างเป็นระบบในการลบพวกเราทิ้ งจากพื้นที่สาธารณะ" ซามอตนีกล่าว

