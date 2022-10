แรงงานเวียดนามอย่างน้อย 60  ราย หนีจากคาสิโนในกัมพูชา

มีชาวเวียดนามอย่างน้อย 60 ราย สามารถหนีออกจากบ่อนคาสิโนในกัมพูชาได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มแรงงานชาวเวียดนามพยายามหลบหนีออกจากคาสิโนในกัมพูชาเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน

21 ต.ค. 2565 เว็บไซต์ เรดิโอฟรีเอเชีย รายงานเมื่อ 18 ก.ย. 2565 ระบุว่ามีกลุ่มแรงงานเวียดนามอย่างน้อย 60 ราย สามารถหลบหนีออกจากคาสิโนใน อ.บาเวต จ.สวายเหรียง ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ มีพรมแดนอยู่ติดเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา

40 Vietnamese men and women fled a casino in Cambodia on Thursday and tried to swim back to Vietnam's An Giang province. One reportedly drowned. They said they were duped into working illegally Cambodia and got beaten. pic.twitter.com/Q9UHpVbaYh

