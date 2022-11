'ราษฎรหยุด APEC' ทำกิจกรรม ต่อต้าน ทุนผูกขาด คัดค้านฟอกเขียวกลุ่มทุน

ราษฎรหยุด APEC 2022 - กลุ่มคณะก่อการล้านนาใหม่, ราษฎรโขงชีมูล, ทะลุฟ้า และราษฎรโขงชีมูน กระจายตัวทำกิจกรรมคัดค้านทุนผูกขาด และต่อต้านการฟอกเขียวกลุ่มทุน 4 จุด ทั่วกรุงเทพ

17 พ.ย. 2565 เฟซบุ๊กเพจ “ราษฎร” เผยแพร่ภาพกิจกรรมของ “ราษฎรหยุดAPEC” จากกลุ่มคณะก่อการล้านนาใหม่ , ราษฎรโขงชีมูล , ทะลุฟ้า และราษฎรโขงชีมูน ซึ่งมีการกระจายตัวทำกิจกรรมในกรุงเทพ เพื่อคัดค้านทุนผูกขาด และต่อต้านการฟอกเขียวกลุ่มทุน

เวลา 10.40 - 10.58 น. คณะก่อการล้านนาใหม่ ทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG มีการชูป้ายผ้า "ไม่เอา BCG ไม่เอาเขตการค้าเสรีเก็บภาษีคนรวย NO BCG , NO FREE TRADE AREA TAX THE RICH" และ "ไทยยูเนี่ยนผู้นำธุรกิจปลาและการค้ามนุษย์" และทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เทปูนใส่โมเดลอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งมีนักกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดมาสคอตสีม่วงพ่นสีเปรย์บนพื้นถนน และตะโกนว่า "หยุดทุนผูกขาด ประยุทธ์ออกไป"

ทั้งนี้ ตลอดการทำกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 40 นายที่ถือโล่ตั้งแถวตึงกำลังอยู่บริเวณหน้าตึก SCG เช่นกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการใช้โทรโข่งประกาศว่า การชุมนุมโดยการฉีดสเปรย์ดังกล่าวเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และขอให้เลิกการกระทำดังกล่าวทันที

เวลา 10.52 น. ราษฎรโขงชีมูล รวมตัวทำกิจกรรม “หยุดน้ำตาลเลือด” ที่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านกลุ่มทุนผูกขาดรายใหญ่ เนื่องงจากอิสระ ว่องกุศลกิจ เจ้าของกลุ่มมิตรผล ยังเข้าไปนั่งเป็นประธานในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านอาหาร, คณะอนุกรรมการสาขานวัตกรรม ประธานคืออิสระ ว่องกุศลกิจ เจ้าของกลุ่มมิตรผล และประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน กลุ่มมิตรผล

ราษฎรโขงชีมูลมีการชูป้ายผ้า 'หยุดน้ำตาลเลือด' และแสดง Performance art สาดน้ำตาลใส่ชาวบ้านที่ต่อต้านไม่เอาโรงงานน้ำตาล หลังจากนั้นกลุ่มนายทุนก็นำน้ำแดงซึ่งหมายถึงเลือดมาสาดใส่ชาวบ้าน แสดงถึงการที่นายทุนเข้ามาตั้งโรงงานน้ำตาล สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านมลพิษทางเสียง, มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางน้ำ ฯลฯ

ทั้งนี้ ในระหว่างกำลังเดินทางกลับมาที่ลานคนเมือง พบรถตำรวจตามติดและขับปาดหน้ารถของกลุ่มราษฎรโขงชีมูนกลางสี่แยก

เวลา 12:00-12:12 น. กลุ่มทะลุฟ้าได้เดินทางมายที่ตึกไทยยูเนี่ยน บริเวณถนนสามเสนใน เพื่อแสดงออกเชิงสัญญาลักษณ์ต่อต้านกลุ่มทุนผูกขาดรายใหญ่ที่เข้านั่งเป็นคณะกรรมการในที่ประชุม โดยไทยยูเนี่ยนเป็นประธานด้านอนุกรรมการขับเคลื่อน-อาหาร ด้วยการแต่งชุดปลาทูน่า พร้อมชูป้ายที่เขียนข้อความสื่อสาร อาทิ ปลาทูน่าอาบเลือด , ไทยยู่เนี่ยน ค้าประมง ค้ามนุษย์ ก่อนสิ้นสุดกิจกรรมได้นําสีแดงเทราดลงไปที่ตัว ก่อนแยกย้าย ทั้งนี้ได้รับรายงานว่ามีรถตู้เจ้าหน้าที่ตำารวจ 2 คัน และรถผู้ต้องขัง 1 คัน ภายในบริเวณตึกไทยยูเนี่ยน

ที่ผ่านมาเคยมีการเปิดเผยจากรายงานจาก กรีนพีซ ประเทศไทย ว่า บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีการการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงนอกน่านน้ำของไทย และเคยสัมภาษณ์แรงงานประมงผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงการบังคับใช้แรงงานในอินโดนีเซีย พวกเขาเผชิญกับการกดขี่ขูดรีดและไม่ได้รับอาหารบนเรือประมงนอกน่านน้ำจากประเทศไทย

เรือประมงนอกน่านน้ำเหล่านั้นขนถ่ายปลาทูน่าและปลาทะเลอื่นๆ ส่งให้เรือมารีนวัน(Marine one) ของบริษัท ซิลเวอร์ซี ไลน์ จำกัด ที่ดำเนินการโดยคนไทย และยังเป็นบริษัทเดียวกับที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่าทำการขนส่งอาหารทะเลจากการบังคับใช้แรงงานประมงและเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับไทยยูเนี่ยน ทั้งนี้แรงงานบังคับหรือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เคยเล่าว่า การทำร้ายร่างกายและไม่ได้รับอาหาร จะเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่พยายามหลบหนี แรงงานบนเรือประมงปลาทูน่าถูกบังคับให้ทำงาน 20-22 ชั่วโมงต่อวัน โดยรับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เลย หรือแม้แต่การไม่อนุญาตให้อาบน้ำ

กลุ่มราษฎรโขงชีมูนทำกิจกรรม “สินค้าชิ้นนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชน” โดยติดสติ๊กเกอร์สินค้าชิ้นนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อต่อต้านสินค้าที่เป็นของกลุ่มทุนผูกขาดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลมิตรผล, ไส้กรอก CP เบียร์สิงห์ และเบียร์ช้าง หลังจากที่เศรษฐกิจถูกผูกขาดการแข่งขันทางการค้าโดยกลุ่มทุนใหญ่ ทำให้ประชาชนหลายคนไม่สามารถเลือกที่จะปฏิเสธสินค้าที่มาจากการผูกขาดได้