วีแกนและมุมมองอรรถประโยชน์นิยม | หมายเหตุประเพทไทย EP.445

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้พูดถึงการรับประทานอาหารและวิถีชีวิตที่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ หรือวีแกน ในรูปแบบที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผลทางสุขภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา (เช่น กินเจ ฯลฯ) แต่เกี่ยวข้องกับปรัชญา เมื่อ Peter Singer นักปรัชญาสำนักอรรถประโยชน์นิยม ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ หลังได้พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและปศุสัตว์ จนนำไปสู่งานเขียนของเขาอย่างเช่น Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals (1975) และ Why Vegan?: Eating Ethically (2020) ซึ่งส่งอิทธิพลมาถึงขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยสัตว์ด้วย ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย โดยต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี และชานันท์ ยอดหงษ์