'ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน' มีลุ้น 'รางวัลฮิวแมนไรท์ ทิวลิป' 2565 จากเนเธอร์แลนด์

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ติด 1 ใน 3 เข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัล 'ฮิวแมนไรท์ ทิวลิป' ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ที่มอบให้แก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยรายชื่อผู้ชนะจะประกาศในวันที่ 8 ธันวาคมนี้

1 ธ.ค. 2565 สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเพจ “Embassy of the Netherlands in Thailand” ระบุ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทย เป็น 1 ใน 3 องค์กรที่เข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัล 'ฮิวแมนไรท์ ทิวลิป' ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ที่มอบให้แก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2557 ซึ่งเป็นเวลา 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทางศูนย์ทนายฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกดำเนินคดี จากการที่บุคคลใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและพลเมือง

ทั้งนี้ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยังทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทย และทำงานใกล้ชิดกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และสหประชาชาติอีกด้วย

อนึ่ง รางวัลฮิวแมนไรท์ ทิวลิป เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์จัดทำขึ้นทุกปี เพื่อมอบให้แก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ชนะจะได้รับรูปทิวลิปสำริดและเงิน 100,000 ยูโร

รายชื่อผู้ชนะรางวัลฮิวแมนไรท์ ทิวลิป จะถูกประกาศในวันที่ 8 ธันวาคมนี้