ศาลฮ่องกงจำคุก 6 ปี ผู้ประท้วงที่เสียไต จากการถูกตำรวจยิง ในม็อบเมื่อ 3 ปีก่อน อ้างขวางการทำงานเจ้าหน้าที่

ศาลฮ่องกงตัดสินลงโทษจำคุก 6 ปี โจว ปักกวาน ชายชาวฮ่องกงวัย 23 ปี ที่ถูกตำรวจยิงในที่ชุ มนุมเมื่อสามปีที่แล้ว เพียงเพราะเขาปรากฏตัวในช่วงที่ มีการชุลมุน โดยที่ศาลกล่าวหาว่ าเขาพยายามแย่งปืนจากตำรวจทั้ งที่ทนายความบอกว่าโจวแค่ปัดป้ อง ขณะที่มีคนอื่นที่พยายามแย่งปืน กลายเป็นการโทษเหยื่อที่ถู กกระทำซ้ำซ้อน จากการที่โจวต้องสูญเสียอวัยวะจากการบาดเจ็ บและเผชิญกับความบอบช้ำทางใจอยู่ แล้ว เนื่องจากโจวต้องเสียไตข้างขวาและได้รั บบาดเจ็บที่ตับกับกระดูกสันหลังจากการถูกยิง

วิดีโอเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจยิง โจว ปักกวาน ผู้ชุมนุม

2 ธ.ค. 2565 ชายชาวฮ่องกงที่ถูกตำรวจยิ งในระยะประชิดในการประท้วงเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ถูกตัดสินลงโทษจากศาลให้ต้ องโทษจำคุก 6 ปี โดยอ้างข้อหาขั ดขวางการทำงานของตำรวจและพยายาม แย่งปืนจากตำรวจ

โจว ปักกวาน ชายผู้ที่ปัจจุบันอายุ 23 ปี ต้องสูญเสียไตข้างขวาและได้รั บบาดเจ็บที่ตับกับกระดูกสันหลัง หลังจากที่เขาถูกยิ งโดยตำรวจในขณะที่มีการทะเลาะกั นระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุม ในช่วงที่ฮ่องกงกำลังมีการชุมนุ มต่อต้านอิทธิพลจากจีนเมื่อปี 2562

มีภาพวิดีโอของเหตุการณ์ดังกล่ าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ ตำรวจติดอาวุธกำลังต่อสู้ชุลมุ นอยู่บนท้องถนนกับผู้ประท้วงอี กรายหนึ่งที่ไม่ใช่โจว จากนั้นโจวก็ปรากฏตัวในชุดสีดำที่สีแยกซึ่ งกำลังมีการชุลมุนกัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ ถูกมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกั บการจราจร ก็ได้ชักปืนออกมายิงใส่โจวที่ไม่มีอาวุธ หลังจากนั้นก็มีคนอีกคนหนึ่งที่ พยายามเข้ามาดึงปืนออกไปจากมื อเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยิงปืนอี กสองนัด

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้มี การเผยแพร่แบบไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก

ในวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา ผู้พิพากษาเอเดรียอาน่า เซ ก็ได้ตัดสินลงโทษโจวให้จำคุก 6 ปี ตามข้อหาที่ระบุข้างต้น รวมถึงข้อหาพยายามหลบหนีการจั บกุม ผู้พิพากษาอ้างว่าการที่โจวพยายามจะแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่ นั้นกลายเป็นการปลุกเร้าอารมณ์ ให้กับกลุ่มฝูงชนและได้อ้างเรื่ องนี้ในการขยายระยะเวลาลงโทษ โจวซึ่งทนายความของ โจวโต้แย้งว่าในตอนนั้น โจวไม่ได้พยายามจะแย่งปืนแต่ พยายามจะปัดป้องออกไป

วูซีคินเป็นจำเลยอีกรายหนึ่งในคดีนี้ เขาถูกตัดสินลงโทษจำคุก 6 ปี เช่นเดียวกัน โดยมีการอ้างข้อหาว่าเขาขั ดขวางการทำงานของตำรวจและพยายาม แย่งปืนจากตำรวจ

ทั้งวูและโจวบอกว่าพวกเขาได้รับความบอบช้ำ ทางใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และโจวก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักต่ อสุขภาพร่างกายของเขา แต่ผู้พิพากษาเซ กลับบอกว่าพวกเขา "โทษได้แต่ตัวเองเท่านั้น" จากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิ ดการบาดเจ็บทางกายภาพและเกิ ดแผลใจ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 นั้น เกิดขึ้นในช่วงที่การเรียกร้ องประชาธิปไตยในฮ่องกงกำลังถึ งจุดที่มีความตีงเครียดอย่างหนั กจนบางครั้งก็มีเหตุการณ์รุ นแรงเกิดขึ้น

ฝ่ายผู้ชุมนุมกล่าวหาว่ าตำรวจใช้ความรุนแรงโหดร้ายกั บพวกเขาและขอให้มีการไต่ สวนการกระทำของตำรวจ ซึ่งนี้เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้ องของฝ่ายผู้ชุมนุม มีกลุ่มสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่ าบางครั้งตำรวจฮ่องกงก็ใช้กำลั งเกินกว่าเหตุในการปราบปรามผู้ ชุมนุม โดยที่พวกเขามักจะนำกรณีที่ ตำรวจยิงโจวมาเป็นตัวอย่างในเรื่องที่ ตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุ

ทางด้านตำรวจฮ่องกงอ้างว่ าพวกเขาวางกำลังเพื่อจัดการกั บการชุมนุมอย่างเป็ นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบี ยบการภายในของตำรวจฮ่องกงเอง ตำรวจที่ยิงโจว ได้รับการปกป้องจากศาลไม่ให้มี การเปิดเผยชื่อจริง โดยเรียกแค่ว่าเป็น "เจ้าหน้าที่ A" ซึ่งตำรวจที่ก่อเหตุให้การว่ าในเหตุการณ์นั้นเขารู้สึกว่าชี วิตตัวเองไม่ปลอดภัย

หลังจากเหตุการณ์ที่ตำรวจยิงโจว องค์กรแอมเนสตีอินเตอร์เนชั นแนลได้เรียกร้องให้มีการสั่งพั กงานตำรวจรายนี้โดยทันที และขอให้มีการไต่สวนว่าทำไมถึ งมีการยิงกระสุนจริงใส่ฝูงชน แต่โฆษกของตำรวจฮ่องกงก็อ้างว่ าเจ้าหน้าที่รายนี้ไม่ได้ กระทำการใดๆ นอกเหนือไปจากระเบียบปฏิบัติที่ วางไว้

จากข้อมูลของตำรวจระบุว่า จนถึงเดือน ส.ค. ปีนี้ ทางการฮ่องกงซึ่งนำโดยกลุ่มที่ สนับสนุนรัฐบาลจีนทำการจับกุ มชาวฮ่องกงไปแล้วเกือบ 10,300 ราย จากกรณีการประท้วงเมื่อปี 2562 และมีการดำเนินคดีหรือดำเนิ นการทางกฎหมายต่อบุคคลเหล่านี้ แล้ว 2,900 ราย

เรียบเรียงจาก

Hong Kong protester shot by police jailed for six years, Aljazeera, 01-12-2022

https://www.aljazeera.com/ news/2022/12/1/hong-kong- protester-shot-by-police- officer-jailed-for-six-years