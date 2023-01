[Nitihub] คลิปเสวนาออนไลน์ 'การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในกระบวนการยุติธรรม'

บันทึกเสวนาออนไลน์ ค่ำวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา Nitihub ชวนพูดคุย แลกเปลี่ยน ในประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบกฎหมายไทยและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตั้งแต่ต้นน้ำอย่างชั้นสืบสวนสอบสวน กระบวนการในชั้นศาล จนถึงปลายน้ำอย่างระบบราชทัณฑ์ ทั้งในมุมของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด จอมเทียน จันสมรัก case manager อิสระ/ร่วมงานกับ SHero Thailand - Founder of Break The Silence (support group for GBV survivor) ชลธิชา แจ้งเร็ว นักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และ ปพิชญานันท์ จารุอริยานนท์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)