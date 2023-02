"ยืนหยุดทรราช" เชียงใหม่ ส่งกำลังใจ เก็ท ฝืนตื่นประท้วง วันที่ 11

"ยืนหยุดทรราช" เชียงใหม่ ส่งกำลังใจ ตะวัน – แบม - เก็ท ศูนย์ทนายฯ อัพเดท #เก็ท โสภณ ฝืนตื่นประท้วง วันที่ 11 มึนเบลอ ทรงตัวไม่อยู่ นั่งตัวตรงไม่ได้ วูบบ่อย มือสั่นมาก

17 ก.พ. 2566 เวลา 17.00 - 18.12 น. กลุ่ม ‘We, The People’ จัดกิจกรรม "ยืนหยุดทรราช" เชียงใหม่ นัดพิเศษ ตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00-18.12 น. ที่ลานท่าแพ ส่งกำลังใจให้ ตะวัน – แบม - เก็ท และผู้ถูกคุมขังทางการเมืองทุกคน

ศูนย์ทนายฯ อัพเดท #เก็ท โสภณ ฝืนตื่นประท้วง วันที่ 11 มีอาการมึนเบลอเห็นได้ชัด ใต้ตาดำคล้ำ ดวงตาดูลอยๆ ตอบสนองช้า ทรงตัวไม่ค่อยอยู่ ไม่สามารถนั่งตัวตรงได้ จะวูบบ่อยครั้ง มือสั่นมาก เก็ท กล่าว่า มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ เสียดหน้าอกมาก ใจสั่น ปวดหัว กินข้าวได้น้อยเพราะกลืนไม่ลง

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและเสรีภาพในการสมาคมขององค์กรสหประชาชาติ (UN Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association) ทวีตข้อความแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการอาการ #ตะวันแบม หลังอดน้ำอดอาหารมานานกว่า 3 อาทิตย์ หลังเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 ศูนย์ทนายฯ ยื่นคำร้องเร่งด่วนต่อ UN กรณี #ตะวันแบม