นักกฎหมายเสนอ นานาชาติให้สถานะคุ้มครอง 'ผู้ลี้ภัย' จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในยุคสมัยที่ผู้คนเผชิญความเสี่ ยงกับภัยธรรมชาติมากขึ้น ทั้ งวาตภัย น้ำท่วม และมลพิษทางอากาศ ทำให้หลายคนอาจจำเป็นต้องอพยพลี้ ภัยเพราะความสูญเสียหรื อเสี่ยงอันตรายจากภัยพิบัติเหล่ านี้ แต่มีนักวิชาการตั้งข้อสั งเกตว่ากฎหมายระหว่างประเทศยังไม่ รองรับคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากภั ยธรรมชาติ จะทำอย่ างไรให้กฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองชีวิต 'ผู้ลี้ภัย' จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

31 มี.ค. 2565 มอเกน โนเอล นักวิจัยด้านกฎหมายและนโยบายของสหภาพยุโรป ระบุถึงปัญหาเรื่องการที่ กฎหมายนานาชาติยังไม่มีการคุ้ มครองผู้ลี้ภัยจากภัยธรรมชาติ ทั้งๆ ที่ผู้คนเผชิญความเสี่ยงในเรื่ องนี้มากขึ้นในช่วงวิกฤตภูมิ อากาศหรือที่เรียกว่า "โลกร้อน" ซึ่งทำให้เกิดมหันตภัยหลายรู ปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม, ภัยแล้ง หรือพายุ มีความรุนแรงขึ้นและบ่อยขึ้น

มีนักวิจัยที่พยายามค้นคว้ ามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ในเรื่องที่ว่าจะให้ สถานะทางกฎหมายแก่กลุ่มคนที่ต้ องหนีตายจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ ได้อย่างไร รวมถึงค้นคว้าว่ามีกฎหมายไหนที่ รับรองการคุ้มครองผู้คนเหล่านี้ แต่ก็ดูเหมือนว่า กลุ่มคนที่ลี้ภัยเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมักจะถูกลืม

ในเรื่องนี้มีนักวิชาการด้ านกฎหมายบางคนเคยเสนอให้มี การบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่ องนิยามของคำว่า “ผู้ลี้ภั ย” ลงในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลี้ภัยปี 2494 โดยระบุให้เรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อม นับเป็นลักษณะหนึ่งของการกดขี่ ข่มเหงหรือการประหัตประหารด้วย ซึ่งจะทำให้เป็นการขยายคุณสมบั ติของนิยามคำว่าผู้ลี้ภัยภายใต้ กฎหมายนานาชาติ ซึ่งเดิมแล้วมีการระบุถึงผู้ถู กข่มเหงหรือประหัตประหารด้ วยสาเหตุเรื่องศาสนา, เชื้อชาติ, สัญชาติ, การเป็นสมาชิกกลุ่มสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ให้ขยายรวมไปถึงผู้ประสบภั ยธรรมชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองผู้ลี้ภัยยังมี เรื่อง “หลักการไม่ผลักดันกลับ” (non-refoulement) ที่ระบุในอนุสัญญาว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี้ภัยด้วย หลักการดังกล่าวนี้ห้ามไม่ให้ ประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ ภัยส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับไปอยู่ ในสถานที่ๆ พวกเขาจะไม่ปลอดภัย โนเอลมองว่า หลักการดังกล่าวนี้ควรจะตี ความคำว่า "ความปลอดภัย" ให้ครอบคลุมไปถึงการที่ผู้ลี้ภั ยจะต้องได้รับอากาศที่ สะอาดและเข้าถึงน้ำสะอาดได้ด้วย ตามหลักการของสำนักงานสิ่งแวดล้ อมยุโรป (EEA)

แต่ถึงแม้จะมีบทเฉพาะกาลเหล่านี้ ในกฎหมาย แต่กฎหมายนานาชาติก็ล้ มเหลวในการที่จะคุ้มครองผู้ อพยพเนื่องด้วยสาเหตุเรื่องวิ กฤตภูมิอากาศ ซึ่งหมายความว่าถึงแม้นิยามคำว่ าผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาฯ มีความหมายกว้างอยู่แล้ว แต่ก็ต้องยิ่งขยายนิยามให้กว้ างมากขึ้นไปอีก

โยอาเน เทติโอตา เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐคิริบาส ประเทศเกาะกลางมหาสมุ ทรแปซิฟิก เมื่อปี 2558 เขาถูกปฏิเสธไม่ได้รับสถานะผู้ ลี้ภัยในนิวซีแลนด์ หลังจากที่อุทกภัยบีบให้เขากั บครอบครัวต้องอพยพหนี ออกจากประเทศ เขาร้องเรียนเรื่องนี้ต่ อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ ซึ่งมองว่าสถานการณ์ของเขาไม่ ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิ ตในแบบจวนเจียนก็จริง แต่ผู้ขอลี้ภัยไม่จำเป็นต้องพิ สูจน์ว่าพวกเขากำลังเผชิญภั ยแบบจวนเจียนก็ได้ ทำให้เกิดการพิจารณาเปิดทางให้ กับผู้ลี้ภัยเนื่ องจากการประสบภัยพิบัติ

ชาวคิริบาสต้องเผชิญกับน้ำ ทะเลท่วมพื้นที่ การเกษตรของพวกเขา เผชิญกับการกัดเซาะชายฝั่ง และผลผลิตล้มเหลวจากการที่น้ำ ทะเลหนุนสูง โดยที่ไม่มีสิทธิทางกฎหมายที่คุ้ มครองพวกเขาในเรื่องนี้เลย แต่ทางนิวซีแลนด์ในตอนนั้นกลั บระบุว่าพวกเขาจะให้ลี้ภัยได้ก็ ต่อเมื่อเป็นกรณีที่รัฐไม่ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐานของบุคคลผู้ขอลี้ภัยเท่านั้ น

ในแถลงการณ์เมื่อปี 2563 เกี่ยวกับกรณีของคณะมนตรีสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ระบุเกี่ยวกับคำฟ้องของเทติ โอตา ซึ่งเขาได้ฟ้องต่อยูเอ็นว่า การที่นิวซีแลนด์ส่งตั วเขาและครอบครัวกลับประเทศนั้ นเทียบเท่ากับเป็นการละเมิดสิ ทธิที่จะมีชีวิตเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนที่ ได้รับการคุ้มครอง เพราะภัยพิบัติส่งผลให้ชาวคิริ บาสอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้อี กต่อไป และทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่องที่ ดินที่ก่อความรุนแรง เนื่องจากมี พื้นที่ๆ อยู่อาศัยได้น้อยลงเรื่อยๆ และแหล่งน้ำจืดก็ถูกปนเปื้อนด้ วยน้ำทะเลจนส่งผลให้ ทำการเกษตรได้ยาก

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของยูเอ็ นเคยระบุว่า ผู้คนที่หนีจากประเทศของตั วเองเพราะผลกระทบจากโลกร้ อนสามารถใช้ประสบการณ์ของตั วเองเปรียบเทียบกับการถูกข่ มเหงประหัดประหาร และขอสถานะผู้ลี้ภัยได้ภายใต้ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภั ย อีกทั้งยังสามารถใช้เรื่องที่ เกิดขึ้นร้องเรียนในแง่ที่ว่าภั ยพิบัติได้คุกคามสิทธิในการมีชี วิตอยู่ของพวกเขาภายใต้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ด้วย ซึ่งรวมไปถึงสถานการณ์ที่ภัยพิ บัติทางธรรมชาติมีการซ้อนทับกั บความขัดแย้ง นำไปสู่การที่มีอาวุธเคมีปนเปื้ อนแหล่งน้ำและอากาศ

อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ทั้งกลุ่ มนักวิชาการและนักกฎหมายต่างก็ ยังคงอภิปรายเพื่อหาฉันทามติ ในเรื่องนี้ร่วมกันอยู่ จนกว่าจะถึงตอนนั้นโนเอลประเมินว่าในช่วงที่ยั งหาข้อยุติไม่ได้ พวกเขาคงจะยังไม่ใช้วิธีการให้ มีการขยายนิยามในกฎหมายนานาชาติ ให้กว้างขึ้นว่าใครบ้างที่นั บเป็นผู้อพยพจากวิกฤตภูมิอากาศ

โนเอล เสนอว่า เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ คาดเดาไม่ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้ นอาจจะทำให้พื้นที่เสียหายเป็ นเวลาหลายปี และอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีที่ผู้ คนจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ ผู้คนพลัดถิ่นจึงอาจจะขอลี้ภั ยในประเทศใกล้เคียงในช่วงที่ กำลังมีการฟื้นฟู ยิ่งมีวิกฤตโลกร้อนยิ่งทำให้ภั ยธรรมชาติต่างๆ ทั้งน้ำท่วม, ภัยแล้ง และไฟป่า เกิดเยอะขึ้น จึงควรจะต้องมี การหาทางออกในทางกฎหมายให้กั บเรื่องพวกนี้เอาไว้ล่วงหน้า จึงสำคัญมากที่จะต้องเรียนรู้ ว่าควรทำอย่างไรกับผู้ อพยพเพราะภัยจากโลกร้อน

โนเอล ประเมินอนาคตว่า ประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศที่ เกิดภัยพิบัติจะต้องแบกรับผู้ อพยพจำนวนมากและอาจจะกลายเป็ นการรับผิดชอบหนักเกินไปแบบไม่ ได้สัดส่วน ประเทศเหล่านี้อาจจะต้องทำงานร่ วมกับนานาชาติเพื่อแสวงหาฉั นทามติเกี่ยวกั บสถานะทางกฎหมายของผู้อพยพจากภั ยพิบัติ เพื่อให้ได้รับทุนในการสร้างที่ พักพิงให้ผู้อพยพลี้ภัยเหล่านี้ รวมถึงน่าจะมีการวิจัยในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกั บสถานะทางกฎหมายของผู้อพยพเหล่ านี้ อาจจะนำไปสู่การรั บรองสถานะจากนานาชาติในที่สุ ดในช่วงที่วิกฤตโลกร้อนและวิ กฤตผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นอย่ างมากในอนาคต

มีตัวอย่างในเรื่องนี้เคยเกิดขึ้ นเมื่อปี 2558 เป็นปีที่ผู้อพยพลี้ภัยเพิ่มขึ้ นแบบพุ่งสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการหนี ตายจากสงครามหรือหนี ตายจากความอดอยาก ทำให้เรื่องผู้อพยพลี้ภั ยกลายมาเป็นประเด็นถกเถียงที่มี ความอ่อนไหวและมีความเห็นต่างกั นเกิดขึ้นในตอนนั้น และในปีนี้ก็เพิ่งจะมีภัยพิบัติหนักๆ เกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวในตุรกี และซีเรียส่งผลให้มีผู้เสี ยชีวิตหลายพันคน และมีคนสูญเสียที่พักอาศั ยหลายล้านคน

เรื่องเหล่านี้ทำให้โนเอลมองว่า การมีระบบคุ้มครองผู้ลี้ภั ยจากภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิ ภาพควรจะมีการเตรียมการไว้ล่ วงหน้า เพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ที่ จะขึ้นในอีกหลายปีถัดจากนี้

