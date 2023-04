รอบโลกแรงงาน เมษายน 2023

คาดมีคนตกงาน 36,000 คนทั่วโลก จากการควบรวมระหว่าง UBS และ Credit Suisse

สื่อเยอรมนีอ้างแหล่งข่าวประเมินว่าอาจมีคนตกงานมากถึง 36,000 คนทั่วโลก หลังจาก UBS วาณิชธนกิจใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ควบรวมกิจการกับ Credit Suisse วาณิชธนกิจใหญ่อันดับ 2 โดยผู้บริหาร UBS กำลังพิจารณาเรื่องลดจำนวนพนักงานประจำลง 20-30% หรือประมาณ 25,000-36,000 คน ในจำนวนนี้จะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดถึง 11,000 คน ทั้งนี้ก่อนการควบรวมเมื่อช่วงเดือน มี.ค. 2023 UBS และ Credit Suisse มีพนักงาน 72,000 คน และ 50,000 คนตามลำดับ

ที่มา: Business Today, 2/4/2023

สหภาพแรงงานออสเตรเลียเรียกร้องให้ดูแลภาคส่วน Food Delivery พบได้ค่าจ้างต่ำ การทำงานไม่มั่นคง

ผู้นำสหภาพแรงงานด้านการขนส่งแห่งออสเตรเลีย (TWU) และตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการอิสระวิ่งเต้นเรียกร้องในรัฐสภาเพื่อผลักดันให้มีการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นในภาค Food Delivery หลังจากสถาบันแม็กเคล (McKell) เผยแพร่ผลการสำรวจแรงงานในภาคส่วนการขนส่ง 1,000 คน พบว่า 95% ของแรงงานกลุ่มนี้ต้องการสภาวะการทำงานที่ดีขึ้น ต้องการการคุ้มครองที่มากขึ้นเพื่อรักษางานของพวกเขา

ผลการสำรวจยังพบว่า 76% รู้สึกว่าพวกเขาได้รับค่าจ้างน้อยจากงานที่ทำ และ 65% กังวลว่าจะไม่มีรายได้ขณะที่ป่วยหรือบาดเจ็บ และเกือบครึ่งรู้สึกกลัวที่จะถูกยกเลิกหรือระงับบัญชี ซึ่งการพึ่งพาแอปและอัลกอริทึม (algorithms) เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมนี้

ไมเคิล เคน เลขาธิการสหภาพแรงงาน TWU กล่าวว่าคนงานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ “มันลดทอนความเป็นมนุษย์ บางครั้งระบบอัลกอริทึมตัดขาดคนงานออกจากแอปโดยไม่มีคำอธิบาย และบางครั้งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อกลับไปอยู่ในแอปใหม่ และด่านแรกที่รับสายโทรศัพท์ของพวกเขาคือคอมพิวเตอร์ แรงงานต้องคุยกับบอท (bot) เพื่อพยายามกลับมาทำงานและดำรงชีวิตได้เหมือนปกติ”

ที่มา: SBS, 3/4/2023

ภาวะขาดแคลนแรงงานบีบเยอรมนีหันหาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดูแลคนชรา

ปัญหาสังคมสูงอายุและการขาดแคลนแรงงานในหลายประเทศส่งสัญญาณความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และล่าสุด เยอรมนีเริ่มหันไปพึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อมาช่วยงานด้านบริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ โดยตั้งความหวังที่จะมีการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างกว้างขวางภายใน 7 ปีข้างหน้า

"Garmi" คือ ชื่อของหุ่นยนต์สีขาวที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์และดูไม่แตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไปมากนัก โดยตัวหุ่นยนต์จะยืนอยู่บนแท่นที่มีล้อและมีหน้าจอสีดำซึ่งมีวงกลมสีน้ำเงินสองวงคล้ายกับเป็นดวงตาติดอยู่

Guenter Steinebach แพทย์ชาวเยอรมันผู้เกษียณอายุวัย 78 ปี กล่าวว่า สำหรับเขาแล้ว หุ่นยนต์ตัวนี้คือความฝัน เพราะ Garmi ไม่เพียงแต่สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้เท่านั้น แต่ยังสามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อีกด้วย หรืออย่างน้อยก็เป็นแผนการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้

Garmi เป็นผลิตภัณฑ์ของภาคส่วนใหม่ที่เรียกว่า geriatronics ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น วิทยาการหุ่นยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี 3 มิติสำหรับคนชรา การศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการพยาบาล

ในโครงการนี้ มีนักวิทยาศาสตร์ราว 12 คนที่ร่วมสร้าง Garmi ด้วยความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการ เช่น นายแพทย์ Steinebach ที่ Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Technical University of Munich และเชี่ยวชาญด้าน geriatronics ที่ตั้งอยู่ที่ Garmisch-Partenkirchen สกีรีสอร์ทที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี

ทั้งนี้ เยอรมนีเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของยุโรป และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกอีกด้วย

ด้วยจำนวนผู้ที่ต้องการการดูแลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการคาดการณ์ว่า จะมีตำแหน่งงานผู้ดูแลผู้สูงอายุประมาณ 670,000 ตำแหน่งในเยอรมนีที่จะว่างลงภายในปี 2050 นักวิจัยจึงเร่งสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานบางอย่างที่ปัจจุบันดำเนินการโดยพยาบาล ผู้ดูแล และแพทย์อยู่

Abdeldjallil Naceri วัย 43 ปี หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทดลอง กล่าวว่า การเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนี้น่าจะทำให้ผู้คนในอนาคตสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้โดยการใช้เทคโนโลยีในแบบด่วนเบ็ดเสร็จ คล้าย ๆ กับบริการด้านการเงินผ่านตู้ ATM เพื่อให้แพทย์ประเมินผลการวินิจฉัยของหุ่นยนต์ได้จากระยะไกล ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล

นอกจากนี้ เครื่องดังกล่าวน่าจะให้การบริการแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น ที่ตามบ้านหรือบ้านพักคนชรา โดยทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การเสิร์ฟอาหาร เปิดขวดน้ำ โทรขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีการหกล้ม หรือช่วยผู้สูงอายุให้พูดคุยกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ผ่านกล้องวีดีโออีกด้วย

ปัจจุบัน ทีมงานยังคงทำการทดสอบความก้าวหน้าของโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายแพทย์ Steinebach เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรการแพทย์คนอื่น ๆ ให้ความร่วมมือด้วยการเดินทางไปยังห้องปฏิบัติการทดลองที่ Garmisch-Partenkirchen เป็นประจำเพื่อเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหุ่นยนต์ Garmi

และขณะที่หลายคนพยายามคาดเดาว่า หุ่นยนต์ Garmi จะพร้อมออกสู่ตลาดเมื่อใด Naceri หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทดลอง เชื่อว่า การเปิดตัวหุ่นนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วน และประเมินว่า น่าจะเกิดขึ้นได้ในปี 2030

อย่างไรก็ตาม ทีมงานของ Naceri ระบุว่า หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญนั้นไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี การแพทย์ หรือการเงิน แต่คือประเด็นว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยอมรับหุ่นยนต์หรือไม่ โดย Naceri กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ป่วยนั้นจะต้องเชื่อใจหุ่นยนต์ และใช้งานพวกมันเหมือนกับที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบัน

ที่มา: VOA, 4/4/2023

แก๊งมิจฉาชีพไต้หวันฟอกเงินผ่านการให้บริการแรงงานต่างชาติโอนเงินกลับบ้านปีละกว่า 50,000 ล้าน มีจำนวนมากโดนโกงหรือถูกปล้น

กรณีที่มีแรงงานเวียดนามขณะโอนเงินกลับบ้าน ถูกแก๊งมิจฉาชีพที่รับโอนเงินหลอกหรือกระทั่งถูกปล้นหลายคดี แสดงถึงการโอนเงินผ่านช่องทางผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่า โอนเงินใต้ดิน ไม่เพียงแต่คุกคามสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ยังเป็นช่องโหว่ของระบบการเงินที่หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินเข้าไม่ถึง กัดกร่อนเสถียรภาพของระบบการเงินของไต้หวัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติไต้หวันที่นำโดยนายกัวกั๋วเหวินแถลงข่าวระบุว่า ปัจจุบันมีแก๊งมิจฉาชีพ แปลงโฉมเป็นผู้ให้บริการโอนเงินแก่แรงงานต่างชาติถึงในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีแรงงานต่างชาติจำนวนมากเป็นช่องทางใหม่ในการฟอกเงิน และให้บริการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานต่างชาติในลักษณะผูกขาด เรียกร้องหน่วยงานด้านการตรวจสอบและตำรวจให้ความสำคัญ ขณะเดียวกันเรียกร้องกระทรวงแรงงานรีบหาทางสกัด เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ

จากข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ณ สิ้นปี 2022 ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน อันดับหนึ่งได้แก่แรงงานเวียดนาม มีจำนวน 256,100 คน มากกว่าอันดับสอง อินโดนีเซียที่มี 250,100 คน แต่ดูจากปี 2022 ตลอดทั้งปี ยอดจำนวนเงินที่โอนกลับประเทศผ่านช่องทางถูกกฎหมายของแรงงานทั้งสองชาติ พบว่า แรงงานเวียดนามที่มีจำนวนมากกว่า โอนเงินกลับประเทศเพียง 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แรงงานอินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า โอนเงินกลับประเทศกลับสูงถึง 1,748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่างกันตั้ง 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน คาดว่า แรงงานเวียดนามโอนเงินกลับบ้านผ่านระบบใต้ดินสูงกว่า 500 ล้านเหรียญไต้หวันต่อปี

นายกัวกั๋วเหวินวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่แรงงานต่างชาตินิยมโอนเงินกลับบ้านผ่านระบบใต้ดิน ประการแรกมาจากอุปสรรคด้านภาษาและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน้อยกว่า ทำให้แยกแยะยากว่า ผู้ให้บริการโอนเงินถูกกฎหมายหรือไม่ ประการที่สองเป็นเพราะผู้ให้บริการโอนเงินใต้ดิน เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีและต้นทุนด้านอื่น ๆ ต่ำกว่า มักจะให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าการโอนผ่านธนาคาร อย่างเช่นช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเหรียญไต้หวันกับเงินด่องเวียดนามอยู่ที่ 1 เหรียญไต้หวันแลกได้ 765 ด่อง ขณะที่ผู้ให้บริการโอนเงินระบบใต้ดินจะให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า คือ 1 เหรียญไต้หวันแลกได้ 780 ด่อง และเท่าที่ทราบ ในปัจจุบัน ขบวนการโอนเงินผ่านระบบใต้ดินของไต้หวัน ได้พัฒนากระบวนการรับโอนเงินอย่างเป็นระบบ โดยจะใช้แรงงานเวียดนามดึงดูดคนงานชาติเดียวกันมาใช้บริการ จ้างแรงงานเวียดนามเป็นหน้าม้า โพสต์ข้อความหรือสนทนาผ่านสื่อโซเชียลเกี่ยวกับข้อดีและอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้มากกว่า จากนั้นจะเลือกเฟ้นวันจ่ายเงินเดือนของแรงงานเวียดนามในโรงงานขนาดใหญ่ เดินทางไปให้บริการโอนเงินถึงในโรงงานหรือหอพักโดยตรง โดยจะมีพวกเดียวกันที่อยู่ในเวียดนามโอนเงินเข้าบัญชีของคนงานโดยตรง ค่าโอนจึงถูกกว่าและเข้าบัญชีในวันเดียวกัน ทำให้หลบเลี่ยงการตรวจสอบและเป็นช่องทางการฟอกเงินที่หน่วยงานรัฐสอดส่องไม่ถึง

ที่มา: Radio Taiwan International, 7/4/2023

เดือน มี.ค. 2023 บริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ปลดพนักงานเพิ่มขึ้น 38,487% เมื่อเทียบกับปี 2022

บริษัทจัดหางาน Challenger, Gray & Christmas ประเมินว่าในเดือน มี.ค. 2023 ว่าหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาประกาศเลิกจ้างพนักงานเกือบ 90,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและปีที่แล้ว โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ปลดพนักงานลง 102,391 ตำแหน่ง หรือเพิ่มขึ้น 38,487% จากปี 2023 ส่วนภาคการเงินมีสัดส่วนการเลิกจ้างตามมาเป็นอันดับ 2 โดยปี 2023 นี้เลิกจ้างไปแล้ว 30,635 ตำแหน่ง หรือเพิ่มขึ้น 419% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2022

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐยังรายงานว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 1 เม.ย. 2023 ที่ผ่านมา รวมอยู่ที่ 228,000 ราย สูงกว่าที่ดาวโจนส์คาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย

ที่มา: Business World, 7/4/2023

คณะกรรมการแฟร์เวิร์กออสเตรเลียกำลังถูกกดดันให้ประกาศเพิ่มค่าจ้าง

ในออสเตรเลีย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งขึ้นกำลังสร้างความยากลำบากให้แก่ครัวเรือนต่างๆ หลายภาคส่วนก็กำลังกดดันให้คณะกรรมการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair Work Commission) ประกาศเพิ่มค่าจ้างในปีนี้

เมื่อคำนึงถึงตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน สหภาพแรงงานกล่าวว่า ACCI และสมาคมร้านขายของชำของออสเตรเลีย กำลังโต้แย้งให้มีการลดมูลค่าที่แจ้งจริงของค่าจ้าง (real pay cut) 1,500 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับลูกจ้างฟูลไทม์ที่ได้ค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่ง ACCI และสมาคมร้านขายของชำของออสเตรเลียเสนอ เท่ากับการมีรายได้ลดลงราว 1,350 ดอลลาร์

ส่วนสหภาพแรงงาน ACTU ได้เสนอให้มีการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 7 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้นราว 57 ต่อสัปดาห์ หรือ 3,000 ต่อปีสำหรับลูกจ้างฟูลไทม์ที่ได้ค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ

ส่วนกลุ่มนายจ้างต่างโต้แย้งว่า ธุรกิจต่างๆ สามารถจ่ายค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.5 เท่านั้นสำหรับลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ (minimum-wage) และค่าจ้างขั้นต่ำตามประเภทอุตสาหกรรม (award-wage) รวม 2.6 ล้านคน

สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลีย (ACCI) สมาคมร้านขายของชำของออสเตรเลีย และกลุ่มนายจ้างอื่นๆ กล่าวว่าอัตราการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 3.5 เปอร์เซ็นต์นั้น เหมาะสมแล้ว เมื่อพิจารณาแรงกดดันต่อภาคส่วนต่างๆ

ACCI องค์กรตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ระบุว่า ข้อเสนอของสภานั้น เทียบเท่ากับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยังรวมถึงการเพิ่มเงินซูเปอร์ให้แก่ลูกจ้างอีก 0.5 เปอร์เซ็นต์ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็น 841.04 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์

ที่มา: SBS, 10/4/2023

แพทย์จบใหม่ในอังกฤษนัดหยุดงานประท้วงเรียกร้องเรื่องค่าจ้างและสภาพการทำงาน

แพทย์จบใหม่ในอังกฤษดหยุดงานประท้วง 11-15 เม.ย. 2023 ตามเวลาอังกฤษ หลังจากการเจรจากับรัฐบาลล้มเหลว หลังจากเรียกร้องสภาพการทำงานที่ดีขึ้น และเรียกร้องขึ้นค่าจ้าง โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษชี้ว่าการขอขึ้นค่าจ้าง 35% ในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุที่ทำให้การเจรจาล้มเหลว

การนัดหยุดงาน 4 วันของแพทย์จบใหม่นี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวของบุคลากรสาธารณสุขที่สร้างผลกระทบร้ายแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติหรือเอ็นเอชเอส (NHS) ทั้งนี้ NHS ได้เตรียมการรับมือด้วยการให้ความสำคัญกับผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเร่งด่วน และผู้ป่วยวิกฤตก่อนเป็นอันดับแรก และต้องเลื่อนนัดหมายผู้ป่วยมากถึง 1 ล้านนัด

ที่มา: BBC, 11/4/2023

ชาวฝรั่งเศสหลายแสนคนออกมาชุมนุมประท้วงต้านแผนปฏิรูประบบเงินบำนาญของรัฐบาล

ชาวฝรั่งเศสหลายแสนคนออกมาชุมนุมประท้วงต้านแผนปฏิรูประบบเงินบำนาญของรัฐบาล ถือเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของผู้ประท้วงแล้วในการคัดค้านแผนดังกล่าว ที่จะขยายอายุเกษียณจากการทำงานของแรงงานในประเทศ จาก 62 ปี เป็น 64 ปี เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ได้ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว เหลือเพียงคำตัดสินจากองค์คณะศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเห็นสมควร ก็จะเปิดทางให้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ลงนามรับรองเป็นกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ภายในสิ้นปี 2023 นี้

ที่มา: CNN, 13/4/2023

การปฏิรูปเงินบำนาญของฝรั่งเศสถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว

การปฏิรูปเงินบำนาญของฝรั่งเศสถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนมีมติให้ความเห็นชอบ แผนการปฏิรูปนี้เป็นไปตามกฎหมายฝรั่งเศส ภายใต้กฎหมายนี้ ที่รวมถึงการขยายอายุเกษียณจาก 62 ปี ไปเป็น 64 ปี ในขณะที่บรรดาสหภาพแรงงานประกาศจะยังคงคัดค้านการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยจะจัดให้มีการประท้วงครั้งใหญ่ในวันแรงงาน 1 พ.ค. 2023 ทั้งนี้มีรายงานว่ามีการชุมนุมในหลายเมืองที่บางช่วงมีเหตุการณ์ความรุนแรง หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินเรื่องนี้

ที่มา: France24, 15/4/2023

ไต้หวันอนุญาตให้บริษัทก่อสร้างนำเข้าแรงงานต่างชาติได้เองในอัตราส่วน 30% เป้าหมาย 15,000 คน ล็อตแรกอนุมัติ 8,000 คน

ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2565 เป็นต้นมา การเติบโตในภาคการผลิตของไต้หวันหลายอุตสาหกรรมเริ่มแผ่ว แต่ภาคการก่อสร้างยังคงพุ่งแรงและประสบภาวะขาดแคลนแรงงานหนัก เนื่องจากรัฐบาลผลักดันโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคหลายโครงการ ประกอบกับภาคเอกชนลงทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้างซึ่งเดิมรุนแรงอยู่แล้ว ยิ่งหนักหน่วงขึ้นอีก กลายเป็นปัญหาใหญ่ของภาคการก่อสร้าง ซึ่งเสมือนเป็นหัวรถจักรที่ฉุดกระชากระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมกันต้องประสบกับภาวะชะลอตัวลง แม้ว่ากระทรวงแรงงานจะอนุมัติให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ สามารถยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้มากขึ้น แต่ยังมีเงื่อนไขจะต้องเป็นโครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญไต้หวันขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ กระทรวงแรงงานได้อนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ผ่อนปรนมาตรการและเปิดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างนำเข้าแรงงานต่างชาติในล็อตแรก 8,000 คน หากทุกอย่างราบรื่นอาจขยายและเพิ่มจำนวนเป็น 15,000 คนอย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงานยังไม่สามารถบรรลุความเห็นในประเด็นที่นายจ้างต้องชำระเงินเข้ากองทุนคุ้มครองการทำงานของแรงงานท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า ควรจะลดลงจากเดือน 3,000 เหรียญต่อการว่าจ้างแรงงานภาคการก่อสร้าง 1 คน เหลือ 2,000 เหรียญ เช่นเดียวกับแรงงานภาคการผลิตทั่วไป แต่กระทรวงแรงงานเสนอให้ปรับเพิ่มเป็น 4,000 เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือน คาดทั้งสองหน่วยงานจะหาข้อยุติได้ในเร็ว ๆ นี้ และเริ่มเปิดให้นำเข้าแรงงานก่อสร้างล็อตแรกได้ภายในปีนี้

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุมัติและควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้าง จึงเสนอให้บริษัทก่อสร้างที่รับเหมาโครงการก่อสร้างช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าโครงการเฉลี่ยมากกว่า 10 ล้านเหรียญไต้หวันขึ้นไป สามารถยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ คาดจะช่วยให้บริษัทก่อสร้าง 7,222 แห่งได้รับผลประโยชน์ สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวน 15,414 คน และเสนอให้สามารถใช้ระบบโควตาแรงงานต่างชาติ 5 ระดับเช่นเดียวกับกิจการ 3K ในภาคกาผลิต และสามารถซื้อโควตาเพิ่มโดยการจ่ายเงินเข้ากองทุนคุ้มครองแรงงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรือระบบโควตาพิเศษ (EXTRA) และหวังลดภาระการชำระเงินเข้ากองทุนคุ้มครองแรงงานท้องถิ่นจาก 3,000 เหรียญต่อคนต่อเดือนลดลงเหลือเป็น 2,000 เหรียญต่อคนต่อเดือน หลังจากประชุมหารือกันแล้ว กระทรวงแรงงานเห็นด้วยที่จะผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้าแรงงานต่างชาติในภาคการก่อสร้าง โดยใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไป เปิดให้นำเข้าล็อตแรกได้ 8,000 คน หากทุกอย่างราบรื่นจะทยอยเพิ่มเป็น 15,000 คน และอนุญาตให้ใช้ระบบโควตาได้ สัดส่วนโควตา 30% ของจำนวนแรงงานท้องถิ่น และอนุญาตให้ใช้ระบบซื้อโควตาเพิ่มโดยการจ่ายเงินเข้ากองทุนคุ้มครองแรงงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรือระบบโควตาพิเศษ (EXTRA) ได้ แต่ยังไม่สามารถตกลงในประเด็นลดการชำระเงินเข้ากองทุนคุ้มครองแรงงานท้องถิ่นจาก 3,000 เหรียญต่อคนต่อเดือนลดลงเหลือเป็น 2,000 เหรียญ แต่ควรจะเพิ่มเป็น 4,000 เหรียญต่อคนต่อเดือน เนื่องจากการเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติครั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และแตกต่างไปจากโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐหรือโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ของภาคเอกชน อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ ทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือกันต่อไป คาดจะบรรลุข้อตกลงได้และเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติภาคการก่อสร้างล็อตแรก 8,000 คนภายในปีนี้

ที่มา: Radio Taiwan International, 14/4/2023

รายงานฉบับใหม่พบว่าผู้ทำงานที่สำคัญและจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน (essential workers) กำลังพบความยากลำบากในตลาดบ้านเช่าทั่วออสเตรเลีย

รายงานฉบับใหม่ของกลุ่มพันธมิตร Everybody's Home พบว่าผู้ทำงานที่สำคัญและจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน (essential workers) กำลังพบความยากลำบากในตลาดบ้านเช่าทั่วออสเตรเลีย โดยหลายคนกำลังนำรายได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ไปเป็นจ่ายค่าเช่าที่พัก

รายงานใหม่ที่ได้ตรวจสอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประเภทอุตสาหกรรม (award wages) ของผู้ทำงานในสายงานที่สำคัญและจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน 15 ประเภท และพบว่ามีพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งในออสเตรเลียที่ลูกจ้างเหล่านี้สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้

ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ เรียกร้องให้รัฐบาลกลางสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่มีราคาย่อมเยา 20,000 หลังต่อปี เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ ที่ทางกลุ่มอ้างว่ายังขาดแคลนอยู่ 640,000 หลัง

ที่มา: SBS, 14/4/2023

ชาวเคิร์ดในญี่ปุ่นคัดค้านการแก้ไขร่างกฎหมายคนเข้าเมือง

ชาวเคิร์ดในญี่ปุ่นที่ยื่นเรื่องขอสถานะผู้ลี้ภัยแสดงความเห็นคัดค้านการแก้ไขร่างกฎหมายคนเข้าเมือง ที่ขณะนี้กำลังมีการพิจารณาอยู่ในรัฐสภาญี่ปุ่น โดยให้เหตุผลว่าถ้าร่างกฎหมายนี้ได้รับการรับรองเป็นกฎหมาย ชาวเคิร์ดที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่นอาจถูกส่งตัวออกนอกประเทศ

ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองฉบับปัจจุบัน การส่งตัวออกนอกประเทศจะถูกระงับไว้ในขณะที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัย

ในทางหลักการ ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขจะยกเลิกคำสั่งระงับการส่งตัวออกนอกประเทศโดยอัตโนมัติดังกล่าว สำหรับผู้ที่ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยเป็นครั้งที่ 3 หรือมากกว่านั้น รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าบางคนที่อยู่เกินวีซ่ากำหนด ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยซ้ำหลายครั้งเพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกส่งตัวออกนอกประเทศ

ชาวเคิร์ดที่ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยและกลุ่มผู้ให้ความสนับสนุนได้จัดแถลงข่าวในเมืองคาวางูจิ จังหวัดไซตามะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย. 2023 เมืองดังกล่าวและบริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเคิร์ดจำนวนมาก

หนึ่งในนั้นคือนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย 18 ปีซึ่งอาศัยในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ 2 ขวบ เขาได้ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยมาแล้ว 4 ครั้งและปัจจุบันได้รับการปล่อยตัวเป็นการชั่วคราว

เขากล่าวว่าชีวิตเขาคงพังทลายหากร่างกฎหมายนี้ได้รับการรับรอง และมีการส่งตัวเขากลับไปยังตุรกี เขาได้ขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะสามารถมีอนาคตที่สดใสในญี่ปุ่นได้

โอฮาชิ ทาเกชิ ผู้เป็นทนายความกล่าวว่าชาวเคิร์ดจำนวนมากที่หนีมายังญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกใดนอกจากการยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกส่งตัวออกนอกประเทศ เขาได้ขอให้ชาวญี่ปุ่นเข้าใจสถานการณ์ของชาวเคิร์ดและหยิบยื่นความช่วยเหลือ

ที่มา: NHK World, 17/4/2023

คนทำงานนับหมื่นคนนัดหยุดงานประท้วงในนอร์เวย์เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม

คนทำงานนับหมื่นคนในนอร์เวย์เริ่มนัดหยุดงานประท้วงตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2023 หลังจากการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานหลัก 2 แห่งของประเทศและตัวแทนนายจ้างไม่ได้ข้อตกลง ภาคการขนส่ง โรงแรม และการก่อสร้างในประเทศนอร์เวย์ล้วนได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงาน โดยมีคนทำงานมากกว่า 22,000 คน จากสมาพันธ์สหภาพแรงงานหลัก LO เข้าร่วม ควบคู่ไปกับประมาณ 1,500 คน จากสหภาพแรงงานขนาดเล็ก

ที่มา: Euronews, 17/4/2023

พนักงานภาครัฐของรัฐแคนาดานัดหยุดงานประท้วง หลังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพิ่มค่าจ้าง

พนักงานภาครัฐแคนาดามากกว่า 155,000 คน จะนัดหยุดงานในวันที่ 18 เม.ย. 2023 หลังจากรัฐบาลกลางและพันธมิตรบริการสาธารณะของแคนาดาหลังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพิ่มค่าจ้างได้ก่อนกําหนดเส้นตายเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2023

ที่มา: CGTN, 18/4/2023

พนักงานสายการบินภายในของไนจีเรียนัดหยุดงานประท้วงสภาพการทำงานและค่าจ้าง

สายการบินท้องถิ่นเที่ยวบินภายในประเทศไนจีเรียต้องหยุดชะงักเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2023 เนื่องจากพนักงานสายการบินในลากอสปิดกั้นถนนไปยังสนามบินท้องถิ่นที่พลุกพล่านที่สุดของประเทศ เพื่อเริ่มการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา 2 วันเพื่อเรียกร้องสภาพการทํางานและค่าจ้าง

ที่มา: France24, 18/4/2023

ราคาอาหารดันเงินเฟ้ออังกฤษพุ่ง 10.1% ในเดือน มี.ค. 2023

ราคาอาหารในอังกฤษเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 45 ปีเมื่อเดือนที่แล้ว ยังผลให้อัตราเงินเฟ้ออังกฤษยังอยู่เกิน 10% ในเดือน มี.ค. 2023 ซึ่งเป็นระดับเลขสองหลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 แล้ว ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่นำไปสู่คลื่นการประท้วงของแรงงานในประเทศ ตามรายงานของเอพี

สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ ระบุว่า เงินเฟ้อในเดือน มี.ค. 2023 อยู่ที่ 10.1% ลดลงจากระดับ 10.4% เมื่อเดือนก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงช่วงลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อเดือนมีนาคมได้บ้าง ขณะที่ราคาอาหารในอังกฤษพุ่ง 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1977 ยังเป็นปัจจัยให้เงินเฟ้ออังกฤษอยู่ในระดับสูงเป็นเลขสองหลักต่อเนื่อง และถือว่าสูงกว่าระดับ 9.8% ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์เอาไว้ด้วย

ซูซานนาห์ สตรีตเตอร์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและตลาดทุนจาก Hargreaves Lansdown ในกรุงลอนดอน ให้ทัศนะกับเอพีว่า ภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงจะยังผลให้ธนาคารกลางอังกฤษขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อต่อไป โดยที่ผ่านมา ธนาคารกลางอังกฤษ ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไป 11 ครั้งต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงของประเทศ

ทางรัฐบาลอังกฤษและธนาคารกลางอังกฤษ ประสบปัญหาในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่มีปัจจัยกระตุ้นมาจากสงครามที่รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนที่สะเทือนเศรษฐกิจแดนผู้ดี ในขณะที่เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ลดความร้อนแรงมาอยู่ที่ 5% และระดับเงินเฟ้อในประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร หรือ ยูโรโซนอยู่ที่ 6.9% ในเดือน มี.ค. 2023

ภาวะเงินเฟ้อในระดับเลขสองหลักนำไปสู่การประท้วงของแรงงานหลายภาคส่วน รวมทั้งแพทย์ พยาบาล ครู พนักงานรัฐ และคนขับรถไฟ ซึ่งเรียกร้องขึ้นค่าแรงให้สอดรับกับค่าครองชีพในอังกฤษ

ที่มา: VOA, 19/4/2023

ผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพในญี่ปุ่นถูกจับข้อหาทิ้งศพทารกแรกเกิด

ตำรวจทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นได้จับกุมผู้หญิงชาวเวียดนามอายุ 19 ปี ในข้อหาทิ้งศพลูกชายแรกเกิดในทุ่ง ตำรวจจับกุมผู้หญิงคนดังกล่าวเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2023 ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพอาศัยอยู่ในเมืองฮิงาชิฮิโรชิมา จังหวัดฮิโรชิมา

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่า เธอทิ้งศพทารกในทุ่งข้างถนนในเมือง ช่วงเวลาตั้งแต่เมื่อราวเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงวันอังคารที่ 18 เม.ย. 2023 ซึ่งเป็นวันพบศพมีรายงานว่า หญิงคนดังกล่าวได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ขณะพบศพเห็นว่าไม่มีสายสะดือติดอยู่และไม่มีบาดแผลภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน จากการชันสูตรพบว่าทารกเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ 1-4 เดือนที่แล้ว

ที่มา: NHK World, 20/4/2023

คนทำงานสุขาภิบาลในอินเดียประท้วงเรียกร้องสัญญาจ้างที่เป็นธรรม

คนทำงานสุขาภิบาลที่ได้รับการว่าจ้างจากเทศบาลเมืองคุรุคราม (MCG) รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย ได้จัดการประท้วงเรียกร้องให้ปรับสถานะพนักงานที่มีอยู่ให้เป็นพนักงานประจำและจ้างคนทำงานมากขึ้นตามภาระงานที่มากขึ้น

คนทำงานขู่ว่าจะหยุดทำความสะอาดเมืองหากไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องภายใน 1 สัปดาห์ พวกเขายังขอให้ยกเลิกระบบแรงงานสัญญาจ้างระยะสั้น รวมทั้งเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมกันและการฟื้นฟูโครงการบำนาญ

เจ้าหน้าที่ของ MCG ระบุว่าปัจจุบันมีการจ้างงาน 3,137 ตำแหน่ง แต่คนทำงานยืนยันว่ามีความต้องการพนักงานสุขาภิบาลประมาณ 6,250 คน เนื่องจากเมืองมีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน

ที่มา: Hindustan Times, 21/4/2023