นักกิจกรรมพม่าเรียกร้อง 'ดอน ปรมัตถ์วินัย' อย่าแทรกแซง อย่าเร่งความรุนแรงในพม่า

พวกเราเป็นตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมในเมียนมา ขอประณามอย่างรุนแรงต่อการประชุมลับ ซึ่งจะมีตัวแทนจากรัฐบาลทหารเมียนมาที่ผิดกฎหมาย เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลรักษาการของไทย และจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เราเรียกร้องรัฐบาลรักษาการให้ยกเลิกการประชุมโดยทันที

ถือเป็นการดูหมิ่นอย่างสิ้นเชิงต่อประชาชนชาวเมียนมา ซึ่งได้อุทิศชีวิตเพื่อต่อต้านความพยายามของกองทัพเมียนมาในการยึดอำนาจ ในระหว่างที่มีปฏิบัติการก่อการร้ายต่อประชาชนทั้งประเทศ รัฐบาลทหารชุดนี้ไม่เคยเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมของเยนมา ทั้งยังไม่มีอำนาจควบคุมอย่างสิ้นเชิงต่อทุกพื้นที่ของประเทศ

การประชุมลับตามดำริของรัฐมนตรีต่างประเทศที่กำลังพ้นวาระ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับฉันทามติของอาเซียนที่จะไม่เชิญตัวแทนจากรัฐบาลทหารเข้าร่วมในการประชุมระดับสูง เรารู้สึกโกรธที่นายดอน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศระบุในจดหมายเชิญไปยังรัฐภาคีของอาเซียนว่า อาเซียนควร “ฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเต็มที่กับเมียนมาในระดับของผู้นำ” การตัดสินใจจัดการประชุมครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากความตกลงของรัฐภาคีอาเซียน รวมทั้งรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันเป็นประธานอาเซียน ในการจัดการประชุมครั้งนี้ รัฐบาลรักษาการของไทยได้ดำเนินการโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ และไม่มีการปรึกษาหารือใด ๆ กับประธานอาเซียน ในฐานะรัฐภาคีอาเซียน ประเทศไทยต้องไม่ดำเนินการที่เบี่ยงเบนจากความตกลงของอาเซียน และต้องยุติการประชุมครั้งนี้โดยทันที

การดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวของรัฐบาลรักษาการของไทยครั้งนี้ ยังขัดกับมติที่ 2669 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ในการพยายาม “ฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเต็มที่” กับรัฐบาลทหารที่ผิดกฎหมาย เท่ากับว่าตัวแทนรัฐภาคีอาเซียนจะดำเนินการที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเมียนมา ซึ่งมุ่งหาทางยุติระบอบทรราชของทหาร และดำเนินการให้เกิดระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐในเมียนมา การเข้าร่วมในการประชุมลับครั้งนี้ และการไม่ตัดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงกับรัฐบาลทหารที่ผิดกฎหมาย ย่อมถือเป็น “ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในเบื้องต้น” ของกระบวนการสันติภาพที่จะต้องล้มเหลวอีกครั้งหนึ่ง ในทางตรงกันข้าม การดำเนินงานเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณให้รัฐบาลทหารทราบว่า อาเซียนให้การยอมรับกับพวกเขา แม้พวกเขาจะได้ก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง การกระทำเช่นนี้จะยิ่งเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับรัฐบาลทหารให้เดินหน้าก่ออาชญากรรมและความทารุณโหดร้ายต่อไป ทั้งการเผาทำลายหมู่บ้าน การผลักดันให้พลเรือนต้องอพยพจากบ้านเรือนและที่ดินของตนเอง การนำประเด็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาใช้เป็นอาวุธ และความพยายามสถาปนาระบอบทรราชที่ตรงข้ามกับเจตนารมณ์ของประชาชน

เราขอประณามอย่างรุนแรงสุดต่อการประชุมลับตามดำริของนายดอน ปรมัตถ์วินัย เราเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการของไทยยกเลิกการประชุมครั้งนี้โดยทันที

เราขอเรียกร้องให้รัฐที่ได้รับจดหมายเชิญไม่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพราะจะยิ่งเร่งให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นในประเทศของเรา และทำลายความพยายามอย่างจริงใจของประชาคมระหว่างประเทศที่จะแก้ไขวิกฤตที่กำลังเลวร้ายลงในเมียนมา

องค์กรที่ร่วมลงนาม 316 องค์กร รวมถึง 235 องค์กรที่ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม;

73.Southern Youth Development Organization

74.Strike Column of Representatives of Arbitrarily Arrested People

75.Strike Column of Teachers from Universities and Degree Colleges of Mandalay

76.Synergy - social harmony organization

77.Taekwando Sport Association

78.Tai Youth Alliance (Myanmar, Japan, Thailand, South Korea)

79.Tanintharyi MATA

80.Thapaynyo News Letter

81.အထက်အညာလွင်ပြင်ရပ်ဝန်း