'ดอน-พรพิมล' พบ 'มินอ่องหล่าย' หารือปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน-สันติภาพชายแดนไทย-เมียนมา

'ดอน' รมว.ต่างประเทศ 'พรพิมล' ผู้แทนพิเศษด้านเมียนมา และคณะ พบ 'มินอ่องหล่าย' ณ กรุงเนปิดอ หารือเรื่องความร่วมมือหลายด้านตั้งแต่มลพิษข้ามแดน จนไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมและสันติภาพตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

22 เม.ย. 2566 The Standard รายมงานอ้างอิงจากสื่อทางการเมียนมา "Global New Light of Myanmar" รายงานวันนี้ (22 เม.ย.) ที่ทำเนียบในกรุงเนปิดอ ประเทศเมียนมา เมื่อ 21 เม.ย. 2566 เวลาประมาณ 15.30 น. ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปพบพลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเมียนมา และเป็นประธานสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) วานนี้ (21 เม.ย.)

ดอน ปรมัตถ์วินัย (ซ้าย) และมินอ่องหล่าย (ขวา) (ที่มา: Global New Light of Myanmar)

รายงานข่าวระบุต่อว่า ไม่มีรายงานเปิดเผยเนื้อหาการประชุมของทั้ง 2 ฝ่าย แต่มีการเจรจาหัวข้อความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง ไทย เมียนมา และลาว ในการแก้ไขมลพิษข้ามแดน การรักษาสันติภาพและปราบปรามอาชญากรรมตามบริเวณชายแดน ตลอดจนแผนประสานความร่วมมือเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด และอาวุธ

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุด้วยว่า นอกจากรองนายกรัฐมนตรีดอน ยังมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามรวมถึง พรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านเมียนมา และมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมา ส่วนฝ่ายเมียนมามี พล.ท.เยวินอู เลขาธิการร่วม SAC, ตานฉ่วย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และโกโกหล่าย รัฐมนตรีกระทรวงกิจการระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมด้วย

ในวันเดียวกัน (22 เม.ย.) สื่อทางการเมียนมา รายงานด้วยว่า ที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเนปิดอ โกโกหล่าย รัฐมนตรีสหภาพแห่งความร่วมมือนานาชาติ ได้หารือกับ พรพิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนหารือในหลายประเด็น

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ทั้งพรพิมล และโกโกหล่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือ และยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในด้านการขนส่ง การท่องเที่ยว พลังงาน การพัฒนาชนบท และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียน เพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ (AHA Center)

(ซ้าย) พรพิมล กาญจนลักษณ์ และโกโกหล่าย (กลาง) (ที่มา: GNLM)