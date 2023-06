กรรมการสิทธิฯ ย้ำสิทธิเด็ก ขอทุกฝ่ายหาทางแก้ไขให้ 'หยก' ได้อยู่ในระบบการศึกษา

คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์เรื่อง สิทธิเด็กกรณี “หยก” ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาของรัฐ ขอทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ องเร่งพิจารณาหาทางแก้ไขเพื่อให้ “หยก” ได้อยู่ในระบบการศึกษา ระบุ กสม.พร้อมเป็นหน่วยงานกลางในการเปิ ดพื้นที่พูดคุยร่วมกันของทุกฝ่ าย

19 มิ.ย.2566 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเด็กกรณี “หยก” ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาของรัฐ โดย กสม. ยืนยันว่าสิทธิทางการศึกษาเป็นสิ ทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องประกั นให้เด็กทุกคน อันสอดคล้องและเป็นไปตามอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ต้องคำนึงถึงประโยชน์สู งสุดของเด็กเป็นสำคัญ

กสม. เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกั ดของโรงเรียน ควรเร่งพิจารณาหาทางแก้ไขปั ญหาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ “หยก” ได้อยู่ในระบบการศึกษา พร้อมระบุด้วยว่า กสม. พร้อมเป็นหน่วยงานกลางในการเปิ ดพื้นที่พูดคุยร่วมกันของทุกฝ่ ายเพื่อหาทางออกเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของเด็กรวมทั้งประโยชน์ส่วนรวม และจะประสานการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนกรณีของ “หยก” อย่างต่อเนื่องต่อไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง สิทธิเด็กกรณี “หยก” ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาของรัฐ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์กรณี “หยก” เยาวชนวัย 15 ปี ประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิ ทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ “หยก” ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจ โดยได้ประสานการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึ กษาพัฒนาการเพื่อให้ได้เข้าเรี ยน ซึ่ง “หยก” ได้เข้าเรียนเป็นเวลาเกือบหนึ่ งเดือนแล้ว

ต่อมา โรงเรียนได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ยังไม่ได้บันทึกชื่อของ “หยก” ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล (Data Management Center - DMC) เนื่องจากไม่มีผู้ปกครองมาดำเนิ นการมอบตัวตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้ไม่มีสถานะเป็นนักเรี ยนของโรงเรียน

กสม. ยืนยันสิทธิทางการศึกษาเป็นสิ ทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องประกั นให้เด็กทุกคน อันสอดคล้องและเป็นไปตามอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพั นธกรณีต้องปฏิบัติตาม การพิจารณาและดำเนินการใด ๆ ของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต้องคำนึงถึงประโยชน์สู งสุดของเด็กเป็นสำคัญ

กสม. เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกั ดของโรงเรียน ควรเร่งพิจารณาหาทางแก้ไขปั ญหาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ “หยก” ได้อยู่ในระบบการศึกษา สำหรับกรณีปัญหาเกี่ยวกับผู้ ปกครองตามมาตรา 4 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายดังกล่าวควรเข้ ามาทำหน้าที่ร่วมกับทีมสหวิชาชี พเพื่อดูแล คุ้มครองสิทธิและสวัสดิ ภาพของเด็กเป็นการเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ทุกฝ่ายควรช่วยกันทำให้ สถานการณ์คลี่คลายและสร้ างความเข้าใจต่อกันมากกว่าสร้ างความขัดแย้ง และไม่ควรส่งเจ้าหน้าที่ ตำรวจเข้าไปในโรงเรียน

ทั้งนี้ กสม. พร้อมเป็นหน่วยงานกลางในการเปิ ดพื้นที่พูดคุยร่วมกันของทุกฝ่ ายเพื่อหาทางออกเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของเด็กรวมทั้งประโยชน์ส่วนรวม และจะประสานการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนกรณีของ “หยก” อย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะเด็กทุกคนต้องไม่ถูกตั ดออกจากระบบการศึกษาไม่ว่ากรณี ใด