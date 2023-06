วันต่อต้านการทรมานสากล กสม. ขอ รบ.พิจารณาเข้าร่วมภาคีในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน

กรรมการสิทธิฯ ย้ำให้รัฐบาลพิจารณาเข้ าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรั บของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ตามที่ไทยเคยให้ คำตอบรับและคำมั่นต่อนานาชาติ ไว้ ที่กำหนดกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติไว้ส่งผลให้ไทยยังขาดกลไกการเข้าตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัวอันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้อมทรมาน

26 มิ.ย.2566 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่สาร เนื่องใน “วันต่อต้านการทรมานสากล” โดยย้ำให้รัฐบาลพิจารณาเข้ าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรั บของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติ บัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (OPCAT) ตามที่ประเทศไทยได้เคยให้ คำตอบรับและคำมั่นต่อนานาชาติ ไว้ ที่กำหนดกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติไว้ส่งผลให้ไทยยังขาดกลไกการเข้าตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัวอันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้อมทรมาน ซึ่งมักเกิดขึ้นในกระบวนการจับกุมตัวและการคุมขังโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กสม. พร้อมเป็นกลไกป้องกั นการทรมานระดับชาติ (NPM) ที่เป็นกลางและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ ายในการป้องกันและคลี่คลายปั ญหาการซ้อมทรมานในประเทศให้ลดลง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) เนื่องใน “วันต่อต้านการทรมานสากล” 26 มิถุนายน ประจำปี 2566

การกระทำทรมานเพื่อลงโทษ ทำร้าย หรือบีบบังคับให้ได้คำรับสารภาพ คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ างร้ายแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่ อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีต ซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายและศี ลธรรมอันดีที่มนุษย์ต้องไม่ปฏิ บัติต่อกันไม่ว่ากรณีใด

ปี 2550 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสั ญญาต่อต้านการทรมานและการประติ บัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) และนับจากนั้นเป็นต้นมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนระดั บชาติของไทย ได้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่ อการพิจารณาและผลักดันร่ างกฎหมายว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหายมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งกฎหมายผ่านความเห็ นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และมีผลใช้บังคับในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นำมาซึ่งความยินดียิ่งของทุ กภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันร่ างกฎหมายฉบับนี้มานานกว่า 10 ปี อันเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรู ปกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังมิได้เข้ าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรั บของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - OPCAT) ซึ่งได้กำหนดกลไกป้องกั นการทรมานระดับชาติไว้ (National Preventive Mechanism - NPM) ส่งผลให้ไทยยังขาดกลไกการเข้ าตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัวอันสุ่ มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้อมทรมาน ซึ่งมักเกิดขึ้นในกระบวนการจั บกุมตัวและการคุมขังโดยเจ้าหน้ าที่ของรัฐ

เนื่องใน “วันต่อต้านการทรมานสากล” 26 มิถุนายน ซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยองค์ การสหประชาชาติให้เป็นวันช่ วยเหลือเหยื่อจากการทรมานสากล ประจำปีนี้ กสม. ขอยืนยันถึงหลักสิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่างกายของทุกคนที่ จะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การทรมาน การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกั นขับเคลื่อนและขจัดอุ ปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายป้ องกันการทรมานและบังคับสูญหาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

26 มิถุนายน 2566