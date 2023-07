เครื่องแบบ วินัย และการปกครองชีวญาณ | หมายเหตุประเพทไทย EP.481

ในช่วงที่สังคมไทยถกเถียงกันเรื่องไม่บังคับสวมเครื่องแบบนักเรียน หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้แนะนำบทความ ‘The prison of the body’: school uniforms between discipline and governmentality พูดถึงที่มาของเครื่องแบบนักเรียนที่เริ่มในโลกตะวันตก การใช้แนวคิด discipline (วินัย) และ governmentality (การปกครองชีวญาณ) ของมิเชล ฟูโกต์เข้ามาอธิบายเครื่องแบบนักเรียนในฐานะของการตรวจตราและการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการก็คือในสังคมที่ไม่บังคับให้เด็กนักเรียนสวมเครื่องแบบ การใช้วินัยเพื่อควบคุมเนื้อตัวร่างกายอาจจะลดน้อยลง แต่ก็ยังมีเรื่อง governmentality ที่อยู่ในระดับจิตสำนึกควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอยู่ดี ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย