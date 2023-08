งานศึกษา ILO ชี้ AI จะไม่แทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ แต่ 'คนทำงานธุรการ' มีความเสี่ยง

งานศึกษาชิ้นใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ชี้แทนที่ AI จะมาแย่งงานทั้งหมดจากคนทำงาน แต่ AI กลับมีแนวโน้มที่จะหนุนเสริมอาชีพต่างๆ มากขึ้น กระนั้น 'คนทำงานธุรการ' ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ก็มีความเสี่ยงในการตกงานมากกว่าอาชีพอื่นๆ แนะภาครัฐมีนโยบายรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ



เมื่อช่วงปลายเดือน ส.ค. 2023 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผยแพร่รายงาน Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality ชี้ให้เห็นว่า Generative AI ไม่น่าจะเข้ามาแทนที่งานของคนทำงานส่วนใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ แต่อาจทำให้งานบางอย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะเปิดโอกาสให้คนทำงานงานจัดสรรเวลาให้กับความรับผิดชอบอื่นๆ

แต่กระนั้น ยังมีคำเตือนโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งคาดว่าจะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ Generative AI อาจมีผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้นต่อการจ้างงานผู้หญิง เนื่องจากการจ้างงานในสาขานี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ร่ำรวย

ทั้งนี้ความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ Generative AI และแอปพลิเคชันแชทบอท ได้จุดชนวนความกังวลให้นึกถึงกรณีการสูญเสียและการโยกย้ายงานครั้งใหญ่ในอดีต เช่น การเปิดตัวสายการประกอบแบบเคลื่อนย้ายได้ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 และการถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในทศวรรษ 1950 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การวิจัยที่ดำเนินการโดย ILO นำเสนอมุมมองที่แตกต่างจากความวิตกกังวลเหล่านี้ การศึกษาสรุปว่า แทนที่ AI จะมาแย่งงานทั้งหมดจากคนทำงาน แต่ AI กลับมีแนวโน้มที่จะหนุนเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น โดยทำให้บางแง่มุมคนทำงานสามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้

รายงานยังระบุว่าผลกระทบหลักจากเทคโนโลยีนี้มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการยกระดับประสบการณ์การทำงานโดยรวม

จากการวิเคราะห์หมวดหมู่งานที่เฉพาะเจาะจง การศึกษาระบุว่างานธุรการมีความเสี่ยงมากที่สุดจากการนำ Generative AI ไปใช้ในที่ทำงาน เทคโนโลยีนี้สามารถสร้างข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว โมเดล 3 มิติ และข้อมูลประเภทอื่นๆ รายงานยืนยันว่าประมาณ 1 ใน 4 ของงานภายในขอบเขตที่กล่าวไปนี้เผชิญกับความเป็นไปได้สูงที่จะถูกระบบอัตโนมัติแทนที่ ในทางตรงกันข้าม อาชีพอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการและการขาย คาดว่าจะเผชิญกับการนำ AI ไปแทนที่งาน เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แม้จะมีมุมมองในแง่ดีต่อ AI แต่ ILO ก็เน้นย้ำถึงผลกระทบต่อคนทำงานหากถูก Generative AI มาแทนที่ ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงเตือนให้รัฐบาลกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างนโยบายที่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

