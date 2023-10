เผย 'เศรษฐา' ให้ประชาสัมพันธ์เตือนคนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

เผย 'เศรษฐา' สั่งการให้ประชาสัมพันธ์เตือนให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุด และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและหาช่องทางทำงานให้แรงงานที่เดินกลับมาโดยเร็ว



28 ต.ค. 2566 เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่านายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลังห่วงใยต่อสถานการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ขยายปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นที่เข้าไปในฉนวนกาซา สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งประชาสัมพันธ์เตือนให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

โดยนายกรัฐมนตรีได้โพสข้อความผ่านทวิตเตอร์ (X) ว่า ตามที่ทางการอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อการอพยพ

รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียกร้องให้ท่านเดินทางกลับไทยโดยเร็วที่สุด และขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังอยู่ในอิสราเอล เปลี่ยนใจกลับมาโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่:

รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501 โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094 และโทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150”

“นายกรัฐมนตรีห่วงใย เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องถึงความปลอดภัยของคนไทย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุด ได้ประสานการทำงานไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยแรงงานไทย ให้ความยุติธรรมกับแรงงานไทยในต่างแดน พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ดูแลแรงงานไทยที่ตัดสินใจเดินทางกลับให้มีรายได้ มีงานทำ” นายชัย กล่าว

ก.ต่างประเทศ ออกประกาศเรียกร้องคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศโดยเร็วที่สุด หลังกองทัพอิสราเอลเพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในฉนวนกาซา

เพจกระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand ประกาศว่าตามที่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล - กาซาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2566 และกระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทยและเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นระยะ นั้น

ทูตอิสราเอลแฉเดือดกลางเวที งัดหลักฐาน’กลุ่มฮามาส’สุดเถื่อนพยายามปาดคอเหยื่อแรงงานไทย

ไทยรัฐออนไลน์ และ เว็บไซต์ข่าวสด รายงานอ้างสำนักข่าวต่างประเทศว่านายกิลาด เออร์ดาน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ เปิดคลิปวิดีโอความยาวไม่กี่วินาทีให้สมาชิกสมัชชาใหญ่ทั้ง 193 ประเทศ ดูระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 26 ต.ค. โดยในคลิปเผยให้เห็น ภาพของกลุ่มฮามาสพยายามตัดศีรษะชายคนหนึ่งด้วยอุปกรณ์ทำสวน ภายหลังทราบว่าชายคนดังกล่าวเป็นแรงงานเกษตรกรชาวไทย

โดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้ใช้แท็บเล็ตเปิดคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งมีความยาวเพียงไม่กี่วินาที และบอกกับบรรดานักการทูตที่ร่วมประชุมว่า เหยื่อที่เห็นในคลิปนั้น “ไม่ใช่ชาวอิสราเอลหรือชาวยิว แต่เป็นแรงงานด้านเกษตรกรรมจากประเทศไทย โดยความป่าเถื่อนนี้กลุ่มฮามาสกรีดร้องว่า อัลเลาะห์ อัคบาร์ และใช้จอบพยายามตัดศีรษะของเขา”

ความเห็นของนายเออร์ดานบอกกับที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN ในวันแรกของการประชุมกรณีการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งในวันนี้ (27 ต.ค.) จะมีการโหวตมติที่ร่างโดยชาติอาหรับ เพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซา

นอกจากนี้ยังพบว่าบรรดานักการทูตอิสราเอลยังได้นำกระดาษที่พิมพ์ภาพ QR Code พร้อมข้อความระบุว่า ‘ปลดปล่อยกาซาจากฮามาส’ และ ‘สแกนเพื่อดูความโหดร้ายของกลุ่มฮามาส’ ไปติดตามที่นั่งต่างๆ ภายในห้องประชุม ซึ่งเมื่อสแกน QR Code จะพบกับรูปภาพและคลิปวิดีโอการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค.

ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลให้คำมั่นว่า จะกำจัดกลุ่มฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซา เพื่อตอบโต้ต่อการสังหารประชาชนในอิสราเอลกว่า 1,400 คน โดยอิสราเอลมีการระดมโจมตีทางอากาศในกาซาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 20 วัน ซึ่งทางการปาเลสไตน์ระบุว่า มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วมากกว่า 7,000 คน

'วันนอร์' เผยผลเจรจาช่วยตัวประกันคนไทย เป็นไปด้วยดี ยันยังมีชีวิตทั้ง 18 คน ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

สำนักข่าวไทย รายงานว่านายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการมอบหมายให้คณะทำงานเดินทางไปประเทศอิหร่านเพื่อประสานงานช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวว่า เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยเราก็ต้องทำ แต่เราทำแบบเงียบๆ โดยขณะนี้ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ อยู่ที่กรุงเตหะราน ล่าสุดท่านรายงานมาว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และพรุ่งนี้จะพบกับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอิหร่าน กับประธานของกลุ่มปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ที่กรุงเตหะราน

“เป็นไปในแนวทางที่ดี ในเบื้องต้นคือ ประสานเรื่องข้อมูลกัน ซึ่งทางนั้นยังยืนยันว่าตัวประกันคนไทยที่อยู่ทั้งหมดนั้นยังมีชีวิตอยู่ และก็ดูแลเป็นอย่างดีส่วนที่ว่าจะปล่อยตัวเมื่อไหร่อยู่ในขั้นตอนของการคุยกัน”

สำหรับตัวเลขของตัวประกัน 18 คนจากการยืนยันของกระทรวงต่างประเทศนั้นประธานสภาฯ กล่าวว่า จากการอัพเดทข้อมูลล่าสุดก็เป็นไปตามนั้น โดยเมื่อวานนี้ คณะที่ปรึกษาของตนพบแค่หัวหน้าสำนักงาน แต่พรุ่งนี้จะพบระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งคงมีความสัมพันธ์กันอยู่เดิม ทั้งนี้เราจะคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้ได้รับความมั่นใจในเรื่องชีวิตของตัวประกัน และพยายามที่จะทำอย่างไรให้มีการปล่อยตัวกลับมา