ก.ต่างประเทศ เผยมีคนไทยชุดที่สองได้รับการปล่อยตัวอีก 4 ราย

26 พ.ย. 2566 เพจกระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand รายงานว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันคนไทยชุดแรกจำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 นั้น วันนี้ (26 พ.ย.) กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่ามีคนไทยชุดที่สองได้รับการปล่อยตัวอีก 4 ราย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการนำตัวไปที่ รพ. ที่ฝ่ายอิสราเอลจัดไว้เพื่อตรวจสุขภาพตามขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และประสานการติดต่อกับครอบครัวที่ รพ. แล้ว

กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับครอบครัวของพี่น้องคนไทยทั้ง 4 รายที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ รวมถึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาให้มีการปล่อยตัวประกันในชุดที่ 2 นี้

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าทางการอิสราเอลได้ยืนยันจำนวนคนไทยที่ถูกควบคุมตัว เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ทำให้ภายหลังการปล่อยตัวคนไทยชุดที่ 2 แล้ว คาดว่ายังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีกจำนวน 18 ราย ซึ่งรัฐบาลไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่เหลือให้ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ โดยที่มีตัวประกันเริ่มทยอยได้รับการปล่อยตัว และมีโอกาสได้พูดคุยกับญาติพี่น้องในประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่อาจ สัมภาษณ์ญาติของตัวประกัน มิให้ซักถามหรือเผยแพร่ ข้อมูลระหว่างการถูกควบคุมตัว ซึ่งอาจมีความอ่อนไหว และส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของตัวประกันที่ยังอยู่ในความควบคุมได้

ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานกับ ฝ่ายอิสราเอลเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำพี่น้องคนไทยทั้ง 14 รายที่ได้รับการปล่อยตัวและผ่านกระบวนการเยียวยาเบื้องต้นในอิสราเอลแล้ว กลับสู่ประเทศไทยและครอบครัวโดยเร็วต่อไป

ฮามาสจะปล่อยตัวประกันรอบที่ 3 ในวันนี้

สำนักข่าวไทยอ้างรายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่าทำเนียบนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล กล่าวว่า ได้รับรายชื่อตัวประกันที่ฮามาสจะปล่อยตัวในวันนี้ (26 พ.ย.) ขณะนี้รายฃื่อกำลังถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและครอบครัวของตัวประกันก็ได้รับการแจ้งเรื่องการปล่อยตัวแล้ว

การแลกเปลี่ยนตัวรอบล่าสุดเมื่อวานนี้ ต้องล่าช้าออกไปหลายชั่วโมงหลังจากที่กลุ่มฮามาสกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดข้อตกลงที่นำไปสู่การพักรบเป็นเวลา 4 วัน ในสงครามที่ดำเนินมาเป็นเวลา 7 สัปดาห์แล้ว แม้จะมีข้อพิพาทในเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้ว ฮามาสก็ปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวอิสราเอล 13 คนและคนไทย 4 คน ในตอนกลางคืนของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งอิสราเอลก็ปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ 19 คนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในรอบนี้ สำนักข่าวเอเอฟพี ยังรายงานว่า นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ได้โพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แจ้งเรื่องการปล่อยตัวประกันคนไทย โดยกล่าวว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันเสาร์มีสุขภาพแข็งแรงดี