'ชัชชาติ' พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปม PM2.5 สัปดาห์หน้าคลอดมาตรการเข้ม - ช่วงเที่ยงวันนี้ (1 ธ.ค.) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระบุ 20 จังหวัดค่าเกินมาตรฐาน

1 ธ.ค. 2566 เพจกรุงเทพมหานคร รายงานว่านายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการรับมือและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยหัวใจหลักมี 2 เรื่อง คือ 1. การควบคุมไอเสียจากรถยนต์ และ 2. การป้องกันการเผาชีวมวลทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงพลังงานไปแล้วเพื่อจับมือกันแก้ไขปัญหานี้ โดยจะมีนโยบายในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองของรถเก่า ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือกันกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คนที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลหรือยูโร 3 ลงไป มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพราะเป็นสาเหตุสำคัญในการปล่อย PM2.5 คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะประกาศรายละเอียดได้ โดยจะเชิญชวนประชาชนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองภายในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนใช้น้ำมันที่สะอาดขึ้น หรือยูโร 5 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อย PM2.5 จากเครื่องยนต์ได้



ส่วนการเผาชีวมวล กรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำเครื่องอัดฟาง ติดตามจุด Hot Spot ต่าง ๆ ประจำวัน ซึ่งทำให้เห็นว่าไม่ได้เกิดการเผาในพื้นที่กรุงเทพฯ มากนัก แต่การเผามาจากพื้นที่ข้างเคียงด้วย โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีประชุมร่วมกับจังหวัดปริมณฑล ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันเรื่องการลดการเผาชีวมวลต่าง ๆ ทางกรุงเทพมหานครจะพยายามทำอย่างเต็มที่ และทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเช่นกัน



สำหรับเรื่องสุขภาพประชาชน กรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเติมเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบาง เช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล รวมถึงโรงพยาบาลก็ได้มีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ มีการเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ตลอดจนมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบและพยากรณ์ฝุ่นได้ละเอียดมากขึ้น ชื่อแอปพลิเคชันว่า AirBKK



ในส่วนของการ Work from Home เรามีมาตรการดำเนินการอยู่แล้ว หน้าที่เราไม่ใช่การสั่งแต่เป็นการให้ข้อมูลและออกคำแนะนำเมื่อถึงภาวะวิกฤตให้มีการ Work from Home ปัจจุบันมีเครือข่ายที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครประมาณ 100 บริษัท รวมกว่า 40,000 คน ที่พร้อมปฏิบัติตามเมื่อมีคำแนะนำจากกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้มีหลักเกณฑ์ไว้แล้วว่าฝุ่นเท่าไรถึงจะเริ่มดำเนินการ โดยจะพยากรณ์ล่วงหน้า 3 วัน แล้วจึงออกคำแนะนำให้ Work from Home ทั้งนี้ หากมีเอกชนใดสนใจเข้ามาเป็นพันธมิตรเครือข่ายกรุงเทพมหานครก็ยินดี เราจะได้แจ้งข่าวสารไป

20 จังหวัดค่าเกินมาตรฐาน

เว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่าศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ณ เวลา 12.00 น.)

ตรวจวัดค่าฝุ่นระหว่าง 6 – 60.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม และ จ. ประจวบคีรีขันธ์

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 10 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.3 – 60.2 มคก./ลบ.ม. หนักสุดที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ค่าฝุ่น 60.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.0 – 26.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 24.9 – 49.0 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16.7 – 35.4 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.0 – 14.9 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17.5 – 57.8 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอพพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK