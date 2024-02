เหยื่อซ้อมทรมานยื่นหนังสือถึงผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ

ผู้เสียหายจากการถูกซ้อมทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปี 2564 ยื่นหนังสือถึงผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการทรมานฯ ขอให้จับตาและติดตามการละเมิดสิทธิฯ ของเจ้าหน้าที่รัฐไทย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 7 ก.พ 2567 ที่ผ่านมา อรรถสิทธิ์ นุสสะ ผู้เสียหายจากการถูกซ้อมทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปี 2564 ได้ยื่นหนังสือถึงผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment) เพื่อเรียกร้องให้ผู้รายงานพิเศษฯ รับทราบถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และขอให้ร่วมจับตาและกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐไทยให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานระหว่างประเทศต่อไป

คดีนี้สืบเนื่องจากนายสอรรถสิทธิ์ นุสสะ ผู้เสียหาย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้บอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชุมนุม ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวในสน.ดินแดงเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 หลังอรรถสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนไว้อาลัยและทวงถามความยุติธรรมให้แก่ วาฤทธิ์ สมน้อย เยาวชนอายุ 15 ปี ที่ถูกยิงเสียชีวิตหน้าสน.ดินแดง โดยระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรมไว้อาลัยอรรถสิทธิ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง จับกุมและควบคุมตัวไว้ใน สน.ดินแดง เป็นเวลาหนึ่งคืน และถูกซ้อมทำร้ายร่างกายบังคับให้สารภาพในคืนนั้น จนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณดวงตาและร่างกาย ต่อมาอรรถสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวในช่วงบ่ายของวันที่ 30 ต.ค 2564

ก่อนหน้านี้อรรถสิทธิ์พร้อมด้วยทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในนามภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.ดินแดง หลังเกิดเหตุเพียงหนึ่งวัน และเดินหน้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อขอให้ช่วยสอบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกราย อย่างไรก็ตามปัจจุบันคดีอาญายังคงไม่มีความคืบหน้าหลังสำนวนคดียังคงอยู่ที่สน.ดินแดง ในส่วนของคดีแพ่ง อรรถสิทธิ์ยังได้เดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิด ณ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 3,385,155 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคดีดังกล่าวศาลนัดสืบพยานในวันที่ 26-27 มิ.ย 2567 นี้

จากการดำเนินการที่ล่าช้าของภาครัฐสร้างความน่ากังกลใจให้กับอรรถสิทธิ์อย่างยิ่งจึงได้ยื่นหนังสือถึงผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เพื่อขอให้ช่วยจับตาและติดตามกรณีดังกล่าว

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอเชิญชวนสื่อมวลชนและประชาชน ร่วมกันติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดถึงความคืบหน้าของกรณีนายอรรถสิทธิ์ว่าจะได้รับความยุติธรรมและนำเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมารับผิดได้หรือไม่ อีกทั้งจะสามารถยกระดับมาตราฐานแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างแท้จริงได้หรือไม่