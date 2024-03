องค์กรแรงงานในสหรัฐฯ หวังผลักดันให้ผู้หญิงทำอาชีพ 'ช่างไม้' มากขึ้น

NASRCC องค์กรแรงงานของช่างไม้ในนิวยอร์ก สหรัฐฯ เปิดโครงการ 'Sisters in the Brotherhood' ประจำปี หวังผลักดันให้ผู้หญิงทำอาชีพ 'ช่างไม้' มากขึ้น หลังพบว่ามีคนทำงานก่อสร้างในรัฐนิวยอร์กที่เป็นผู้หญิงเพียง 9.4% เท่านั้น



ที่มาภาพประกอบ: UN Women (CC BY-NC-ND 2.0)

สภาช่างไม้ประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา (NASRCC) ได้เปิดโครงการ “Sisters in the Brotherhood” ประจำปี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้ผู้หญิงทำอาชีพ 'ช่างไม้' มากขึ้น

ช่างไม้ผู้หญิงมักมีจำนวนน้อยในสาขาการก่อสร้าง ตามการวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงานสำมโนประชากรของสหรัฐฯ โดย Construction Coverage พบว่ามีคนทำงานก่อสร้างในรัฐนิวยอร์กที่เป็นผู้หญิงเพียง 9.4% เท่านั้น ซึ่งโครงการ “Sisters in the Brotherhood” ได้สร้างเส้นทางสู่การเป็นช่างไม้ให้กับผู้หญิงมากกว่า 150 คน ทั่วทั้งนิวยอร์กมาตั้งแต่ปี 2015

“โครงการเตรียมความพร้อม ‘Sisters in the Brotherhood’ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่อาจไม่เคยพิจารณาอาชีพช่างไม้” นิโคล โกรดเนอร์ (Nicole Grodner) ตัวแทนสภาช่างไม้ท้องถิ่นและประธานคณะกรรมการโครงการ 'Sisters in the Brotherhood' ประจำนิวยอร์ก กล่าว “เราหวังที่จะให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับช่างไม้รุ่นใหม่ที่สะท้อนถึงชุมชนของเรา และเรารอคอยที่จะสนับสนุนสมาชิกใหม่ขณะที่พวกเธอเริ่มต้นอาชีพในฐานะช่างไม้”

เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ NASRCC จะจัดการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 11 เม.ย. 2024 สำหรับผู้หญิงที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพช่างไม้

การประชุมนี้เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นสมาชิก 8 สัปดาห์ ซึ่งจะเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ที่ศูนย์ฝึกอบรม NASRCC ทั่วทั้งรัฐนิวยอร์ก และเป็นก้าวแรกสู่โครงการฝึกหัดงานกับสหภาพแรงงานช่างไม้

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นสมาชิก มอบโอกาสอันมีค่าให้กับผู้หญิงที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในนิวยอร์ก เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการช่างไม้

ที่มา:

Carpenters seek women to pursue career in field (Mid-Hudson News, 24 March 2024)