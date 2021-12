ILO ชี้ยังมีการ 'ตีตรา-เลือกปฏิบัติ' ต่อ 'ผู้เชื้อเอชไอวี' ในโลกแห่งการทำงาน

ILO ชี้การตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อ 'ผู้เชื้อเอชไอวี' ยังคงเป็นประเด็นสำคัญในโลกแห่งการทำงาน ผลสำรวจ 55,000 คน ใน 50 ประเทศ พบเกือบ 4 ใน 10 ระบุว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ควรได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยตรงกับผู้ไม่ติดเชื้อ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้ติดเชื้อมากที่สุด



ที่มาภาพประกอบ: United Nations Photo (CC BY-NC-ND 2.0)

1 ธ.ค. 2564 กว่า 40 ปีหลังจากการระบาดของโรคเอดส์เริ่มขึ้น การตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวียังคงมีอยู่ จากรายงาน The ILO Global HIV Discrimination in the World of Work Survey ซึ่งเป็นผลงานจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และบริษัทสำรวจความคิดเห็น Gallup International ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสาเหตุของการคงอยู่ในการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการเลือกปฏิบัติในโลกแห่งการทำงาน จากการสำรวจความคิดเห็นผู้คนมากกว่า 55,000 คน ใน 50 ประเทศทั่วโลก

เกือบ 4 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ควรได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยตรงกับผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 6 ใน 10 คน ยังสนับสนุนการตรวจเชื้อเอชไอวีภาคบังคับก่อนที่จะรับบุคคลนั้น ๆ เข้ามาทำงาน

ผลการสำรวจนี้นี้เผยให้เห็นว่าทัศนคติที่ตีตราและการเลือกปฏิบัตินั้นเกิดจากการขาดความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) เท่านั้นที่รู้ว่าเอชไอวีไม่สามารถแพร่เชื้อได้โดยการใช้ห้องน้ำร่วมกัน และมีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวี มายาคติและความเข้าใจผิดยังคงมีอยู่และมีส่วนทำให้เกิดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ความเข้าใจและทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีแตกต่างกันมากในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความเข้าใจต่ำที่สุดและมีและทัศนคติเชิงลบมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 40 เท่านั้นที่ระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับอนุญาตให้ทำงานกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ตามมาด้วยภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ มีเพียงร้อยละ 42 เท่านั้นที่ระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับอนุญาตให้ทำงานกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ

ส่วนภูมิภาคที่มีทัศนคติเชิงบวกมากที่สุดคือแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อยละ 90 ระบุว่าควรอนุญาตให้ทำงานโดยตรงกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

นอกจากนี้ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นยังสัมพันธ์กับทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยเช่นกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปร้อยละ 68 เห็นพ้องต้องกันว่าควรอนุญาตให้มีการทำงานโดยตรงกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เมื่อเทียบกับร้อยละ 39.9 ของผู้ที่ได้รับการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาเท่านั้น

“เป็นเรื่องน่าตกใจที่ 40 ปี ของการแพร่ระบาดของเอชไอวีและเอดส์ มายาและความเข้าใจผิดยังคงแพร่หลายมาก การขาดข้อเท็จจริงพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการแพร่เชื้อเอชไอวีทำให้เกิดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ” ชิดิ คิง หัวหน้าแผนกเพศสภาพ ความเสมอภาค ความหลากหลายและการรวมกลุ่ม (GEDI) ของ ILO กล่าว “การสำรวจครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้มีการฟื้นฟูโครงการป้องกันและการศึกษาเอชไอวีอีกครั้ง โลกแห่งการทำงานมีบทบาทสำคัญ การตีตราและการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานผลักดันให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ความยากจน และบ่อนทำลายเป้าหมายของการทำงานที่ดี”

รายงานฉบับนี้ของ ILO ยังให้เสนอคำแนะนำหลายประการ ซึ่งรวมถึงการอบรมให้พนักงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เข้าใจเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวีเพื่อแก้ไขการตีตราและความเข้าใจผิด รวมทั้งกระตุ้นให้รัฐบาลต่าง ๆ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเอชไอวีเพื่อปกป้องสิทธิของคนทำงาน ยกเลิกการตรวจเชื้อเอชไอวีในการสมัครงาน ตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ของ ILO (ฉบับที่ 200) การส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและการจัดการกับความรุนแรงและการล่วงละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ โดยให้สัตยาบันและดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิดของ ILO ปี 2019 (ฉบับที่ 190)

ที่มาเรียบเรียงจาก

Stigma and discrimination remain major issues for workers with HIV/AIDS (ILO, 30 November 2021)

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_830268/lang--en/index.htm