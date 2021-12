เครือข่ายภาคประชาชนแถลงข่าว "ไม่เอา CPTPP" 2 ธ.ค. 64 [คลิป]

2 ธ.ค. 64 เครือข่ายภาคประชาสังคม #NoCPTPP จัดงาน “ความฉิบหายจะมาเยือน Say No to CPTPP บอกแล้วไม่เอา CPTPP” ที่สวนชีววิถี-สวนผักคนเมือง ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี เรียกร้องให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับฟังเสียงของประชาชนกว่า 400,000 เสียง ที่คัดค้านการเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP มานานกว่า 2 ปี โดยยกเลิกการพิจารณาเข้าร่วม CPTPP ซึ่งริดรอนสิทธิของประชาชนและตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ในทันที

ในขณะที่วันที่ 8 ธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เพื่อชงเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายื่นหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564