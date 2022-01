โพลระบุชาวอเมริกันส่วนใหญ่อยากให้ใช้วิธีการทูต ไม่ทำสงครามกับรัสเซียในประเด็นยูเครน

ผลโพลสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนและนาโต้นั้น ส่วนใหญ่ต้องการให้มีทางออกในเชิงการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงคราม หลังจากที่เกิดวิกฤตล่าสุดจากการที่รัสเซียมีท่าทีตั้งเป้าหมายกับยูเครนและนำกองทัพไปวางกำลังไว้ที่เบลารุสใกล้กับชายแดนยูเครน

NEW POLL: Voters support the Biden administration striking a deal with Russia to avoid war over Ukraine. https://t.co/8khZUmerbW pic.twitter.com/rMowDKDvwb

— Data for Progress (@DataProgress) January 28, 2022