ทีมงาน รมช.ศึกษาฯ หารือทูตเกาหลีเหนือ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา-นวัตกรรม

ที่ปรึกษาและประธานนโยบายของ กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาฯ เข้าหารือทูตเกาหลีเหนือ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา-นวัตกรรม ขณะที่ 'กัลยา' ตั้งเป้าภายในเดือนพฤษภานี้ เด็กพิเศษที่หลุดจากระบบจะเป็นศูนย์

17 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (16 มี.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช' ของ กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศึกษาธิการ) โพสต์ภาพพร้อมรายงานว่า ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กัลยา โสณพนิช) ในฐานะประธานอนุกรรมการ Coding แห่งชาติ ด้านการสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมหารือกับและความร่วมมือ กับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ(คิม เช พง (H.E. Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจําประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) ในหลากหลายมิติ ด้านการศึกษา การเกษตร ด้านอุปกรณ์การเเพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม บนมิติ Coding for all ณ สถานทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย

ตั้งเป้าภายในเดือนพฤษภานี้ เด็กพิเศษที่หลุดจากระบบจะเป็นศูนย์

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานด้วยว่า กัลยา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาพิเศษ มีการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการ โดยได้มีการตั้งคณะทำงานในการสำรวจกลุ่มเด็กพิเศษ ทั้งเด็กพิการและด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ค้นหาและคัดกรองนำมาเข้าสู่ระบบการศึกษาพิเศษอีกครั้งตามความเหมาะสมทั้งด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ซึ่งจากการทำงานเชิงรุกของคณะทำงานสำรวจกลุ่มเด็กพิเศษ ณ เดือนมกราคม 2565 สามารถนำเด็กพิเศษกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้แล้วกว่า 5,000 คน และคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้จะไม่มีตัวเลขเด็กพิเศษที่ตกหล่นไม่ได้รับการศึกษาอยู่อีกเลย

“ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 3 ปี ปีนี้จะก้าวสู่ปีที่ 4 ในฐานะที่กำกับดูแลการศึกษาพิเศษได้มีการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 โครงการสำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำ กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการ พัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ และการศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" กัลยา กล่าว