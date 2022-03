เราควรรับมือกับข่าวปลอมในกรณีรัสเซียรุกรานยูเครนอย่างไร

ไม่ใช่แค่ 'กนก-ธีระ' ที่นำเสนอข่าวปลอมเกี่ยวกับยูเครน 'หมอเหรียญทอง' ก็แชร์ข่าวปลอมว่าประธานาธิบดีของยูเครนลี้ภัยไปอยู่โปแลนด์ โดยอ้างส.ส. ยูเครนฝ่ายโปรรัสเซียที่มีกรณีโกงสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเพื่อนำไปขึ้นเงินเดือน และเฟซบุ๊กเพจของ 'สนธิทอล์ก' ก็แชร์ภาพโดยอ้างว่าปูตินเคยชื่นชมรัชกาลที่ 9 เป็น "กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ไม่เคยสู้รบกับใคร" ทั้งที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน ยังไม่รวมคำชี้แจงที่มีการบิดเบือนหลายจุดของทูตรัสเซีย

แม้ข่าวปลอมจะฟังดูเป็นปัญหาที่มาจากฝ่ายสนับสนุนรัสเซีย ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ข่าวปลอมก็อาจมาจากฝ่ายสนับสนุนยูเครนได้เช่นกัน ปัจจุบันประเทศใดข่าวปลอมเกี่ยวกับยูเครนแพร่สะพัดที่สุดในโลก สื่ออิสระกำลังปรับตัวอย่างไรในยุคที่แนวรบดิจิทัลสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้อ่านควรตรวจสอบอย่างไรไม่ให้ตกหลุมพราง ประชาไทนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมของข่าวปลอมเกี่ยวกับยูเครนเพื่อไม่ให้ "ความจริง" เป็นเหยื่อรายแรกในสงคราม

3 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา 'กนก รัตน์วงศ์สกุล' และ 'ธีระ ธัญไพบูลย์' ผู้ประกาศข่าวรายการ 'เล่าข่าวข้น' ของโทรทัศน์ ททบ. 5 ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกรณี นำเสนอข่าวปลอม เกี่ยวกับยูเครน โดยเปิดวิดิโอให้ผู้ชมดูแล้วอ้างว่าเป็นการจัดฉากผู้เสียชีวิตในยูเครน 'ธีรนัย จารุวัสตร์' ผู้สื่อข่าวภาคภาษาอังกฤษ กรรมการสมาคมนักข่าว และอุปนายกฝ่ายปฏิรูปสื่อตรวจสอบพบว่าที่จริงแล้วเป็นการนำข่าวประท้วงของนักกิจกรรมที่ออสเตรียเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 เกี่ยวกับนโยบายความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาบิดเบือน ก่อนหน้านี้ วิดิโอดังกล่าวเคยถูกนำไปบิดเบือนโดยนักทฤษฎีสมคบคิดในต่างประเทศว่าเป็นการจัดฉากผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ด้วย

กนก รัตน์วงศ์สกุล (ซ้าย) และ ธีระ ธัญไพบูลย์(ขวา)

หลังจากธีรนัยออกมาเรียกร้ององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หรือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวบิดเบือนกรณีนี้ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส. พรรคก้าวไกล และประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ออกมา ระบุว่า กรณีนี้ "ทำให้เกิดข้อกังวลถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางสับสน" และ "เตรียมเชิญ พล.ท. รังษี กิตติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ช่อง ททบ.5 มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แนวทางรับผิดชอบ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อหาทางออกในอนาคต"

วันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออก แถลงการณ์ ระบุว่า ผู้ประกาศข่าวทั้ง 2 คนได้ออกมาขอโทษผู้ชมในรายการ "เล่าข่าวข้น" ในวันต่อมา ซึ่งถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนแล้ว และผู้บริหารของช่อง 5 ก็ได้ดำเนินการตักเตือนก่อนผู้ประกาศข่าวให้ออกมาขอโทษแล้ว โดยผู้บริหารยืนยันว่า ททบ.5 "ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการนำเสนอข่าวและรายการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อเท็จจริง และความถูกต้อง"

แต่ในขณะที่ชาติตะวันตกร่วมกันแบนสื่อสัญชาติรัสเซียอย่าง RT และ Sputnik ททบ.5 ก็สวนกระแสทั้งที่เพิ่งเกิดเรื่องนำเสนอข่าวปลอมไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ในการพบปะกันระหว่างพล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของช่อง และเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยที่สถานทูตรัสเซีย พล.อ.รังษีก็ได้ประกาศให้ความร่วมมือกับทางการรัสเซียในการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับสำนักข่าวของรัสเซีย โดยทั้งฝ่ายไทยและรัสเซียก็อ้างว่าเป็นความร่วมมือเพื่อให้เกิดการรายงานข่าวอย่างรอบด้านและถูกต้องแม่นยำในสภาวะปัจจุบันที่มีการทำ “สงครามข่าวปลอม”

ขณะที่ต้องจับตาดูต่อไปว่าผู้อำนวยการช่อง 5 จะเข้ามาชี้แจงผ่านทางรัฐสภาหรือไม่และอย่างไร สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือการกำกับควบคุมสื่อเป็นทางออกที่ไม่ครอบคลุมและยั่งยืนในการแก้ปัญหาข่าวปลอม ไม่ครอบคลุมเพราะใครก็แชร์ข่าวปลอมทางโซเชียลมีเดียได้ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกับสื่อกระแสหลัก ในกรณีนี้เอง กนก-ธีระ ก็นำเสนอข่าวโดยอ้างจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งผู้ประกาศข่าวทั้ง 2 เห็นว่าน่าเชื่อถือ ไม่ยั่งยืนเพราะเราอยู่ในยุคที่ข้ออ้างในการกำกับสื่ออาจถูกเอามาใช้เพื่อลิดรอนเสรีภาพสื่อและการแสดงออก หรือฉวยโอกาสเพื่อนำเสนอโฆษณาชวนเชื่อทางเดียวโดยปราศจากข้อเท็จจริงจากรัฐได้ โดยเฉพาะเมื่อสงครามทางจิตวิทยาถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นในความขัดแย้งทั้งภายในรัฐและระหว่างรัฐ

อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือข่าวที่ ดร. เหรียญทอง แน่นหนา แชร์มาจากเพจชื่อว่า World Update เมื่อประมาณวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมาโดยอ้างว่า "ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เชเลนสกี้ ของยูเครนได้ตัดช่องน้อยหลบหนีเอาตัวรอดทางช่องทางธรรมชาติไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสถานทูตสหรัฐ ฯ ประจำโปแลนด์เรียบร้อยแล้ว แต่สั่งการอย่างห่วงๆ อยู่ห่างๆ ทางไกลเข้ามาในประเทศผ่านวิดิโอคอล ทำให้เขาไม่สามารถเห็นสถานการณ์จริงกับตาตนเองว่าประชาชนจะต้องเผชิญความทุกข์อย่างไรในภาวะสงคราม"

ข่าวดังกล่าวอ้างว่าข้อมูลนี้มาจาก "นาย Kiva ส.ส. ของยูเครน" เรื่องนี้มีปรากฎอยู่ในสื่อภาษาอังกฤษบางแห่งโดยอ้างว่ามาจากบุคคลดังกล่าว แต่ก็น่าตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระแอบแฝงอย่างมาก ผู้สื่อข่าวประชาไทตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าชื่อเต็มของ ส.ส. ที่ว่านี้คืออิเลีย คีวา (Ilya Kiva) อายุ 44 ปี เป็นนักการเมืองยูเครนที่มีประวัติโชกโชน เขา เคยสมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ส. ให้เขตแห่งหนึ่งของกรุงเคียฟ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในปี 2013 หลังเริ่มมีชื่อเสียง เขาจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าของเขตโดเนสก์ (ที่ปัจจุบันรัสเซียประกาศให้เป็นรัฐอิสระ) และกองปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยของยูเครน คีวาเคยบอกด้วยว่าเขาพร้อมใช้วิธีการนอกกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติด

ในปี 2019 เขา เคยสมัคร เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคสังคมนิยมยูเครน และได้คะแนนเพียง 5,569 เสียงหรือ 0.03 เปอร์เซ็นต์ของผู้ออกมาใช้คะแนนเสียงทั้งหมด ในปี 2021 เขามีประวัติโกงสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เพื่อนำไปใช้ขึ้นเงินเดือน นอกจากจะ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แบบงูๆ ปลาๆ นักข่าวยูเครนยัง จับโกหก เขาได้ว่าเขาไม่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา (งานวิจัยของเขาอยู่ในหน้า 152-154 แต่วารสารตีพิมพ์ประกอบการจบมีเพียง 144 หน้า) สุดท้ายกระทรวงศึกษาธิการของยูเครนก็ ไม่รับรอง ตำแหน่งปริญญาเอกให้กับเขา เพราะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อตัวเขา ระบบการศึกษาของยูเครน ในภาพรวม และคุณภาพชีวิตของนักวิจัยที่ทำงานอย่างหนักแต่ทำงานหาเลี้ยงตัวเองอย่างยากลำบาก

อิเลีย คิวา มีเรื่องน่าตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถืออีกหลายอย่าง เมื่อ ส.ค. 2021 ตอนที่เขาเป็น ส.ส. ให้กับพรรค Opposition Platform - For Life พรรคฝ่ายค้านของยูเครน เขาถูกศาลปราบปรามการทุจริตของยูเครน สั่งยึดทรัพย์ 1.2 ล้านฮริฟเนีย (สกุลเงินของยูเครน) เนื่องในข้อหายักยอกหลุมของเสียจากการผลิตน้ำตาล ซึ่งนับเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยูเครน และหลังรัสเซียประกาศรุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เขาก็ ถูกขับออก จากพรรค Opposition Platform - For Life ในข้อแทรกแซงการเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซีย นอกจากนี้ อัยการสูงสุดของยูเครนฟ้องเขาในข้อหากบฎ ข้อหาล่วงล้ำบูรณภาพดินแดนของยูเครน ข้อหามีส่วนร่วมในการโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซีย และข้อหาครอบครองอาวุธผิดกฎหมายจากวีรกรรมต่างๆ ของเขาอีกด้วย

นอกจากแหล่งข่าวจะมีประวัติน่าตั้งคำถามแล้ว ข้ออ้างเรื่องการหนีไปอยู่โปแลนด์ของประธานาธิบดีเชเลนสกี้ของยูเครนที่เผยแพร่ออกมาโดยคีวา ยัง ตรงกับข้ออ้าง ของวลาเชสลาฟ โวโลดิน โฆษกรัฐสภาของรัสเซียด้วย จากข้อมูลของ Ukraine Facts ระบุว่า เรื่องนี้ปราศจากหลักฐานยืนยันใดๆ และคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากใครจะวิเคราะห์ว่านี่เป็นกลยุทธ์การโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียในการบั่นทอนขวัญกำลังของชาวยูเครน ประธานาธิบดีเชเลนสกี้เองก็ ยืนยัน ด้วยการโพสต์วิดิโอตัวเองในที่ทำงานเพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หนีไปไหน แม้ว่าจะตกเป็นเป้าของการลอบสังหารหลายครั้ง และได้รับข้อเสนอจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ ลี้ภัยออกไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น ในโปแลนด์ก็ตาม

เว็บไซต์ข่าว MALDITA ในสเปนสร้างหน้าเว็บสำหรับตรวจสอบข่าวปลอมในสงครามรัสเซีย-ยูเครนขึ้นมาในชื่อ #UkraineFacts

ข่าวที่หมอเหรียญทองแชร์มีจุดน่าสงสัยอีกหลายอย่าง เช่น การอ้างว่ากองทัพรัสเซียจับมือกับกองทัพยูเครนเพื่อถล่มกองทัพ Azov ข้อมูลนี้ยังไม่พบหลักฐานรองรับใดๆ ในด้านหนึ่ง ข้อมูลชุดนี้มีเจตนาเพื่อทำให้กองทัพยูเครนไขว้เขว ถอดใจในการป้องกันประเทศ และเข้าร่วมกับฝ่ายรัสเซีย สอดคล้องกับที่วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียเคย เรียกร้อง ให้กองทัพยูเครนรัฐประหารเพื่อให้เจรจาสันติภาพได้สะดวกขึ้น อีกด้านหนึ่ง แม้กองทัพ Azov มีอุดมการณ์แบบนาซีบางส่วนจริงและมีพฤติกรรมบางอย่างน่าแคลงใจ เช่น การ ชุบกระสุน ด้วยน้ำมันหมูเพื่อต่อสู้กับทหารมุสลิมเชชเชน แต่กองทัพ Azov ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพประจำการยูเครนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 แล้ว และดูจะไม่ได้มีความขัดแย้งกับกองทัพยูเครนอย่างมีนัยสำคัญ

หากจะพูดถึงอิทธิพลของลัทธินีโอนาซีในยูเครน ผู้นำกองทัพ Azov เคยออกมายอมรับ ว่ามีสมาชิกเป็นลัทธินาซีอยู่ประมาณ 15-20% แม้ฟรีดอมเฮาส์จะ ระบุในรายงานว่า กลุ่มนีโอนาซีจัดกิจกรรมทางการเมืองและก่ออาชญากรรมเกลียดชังบ่อยครั้งในยูเครน แต่ในทางการเมือง พรรคขวาจัดที่สุดในยูเครนอย่างพรรค Svoboda กลับได้คะแนนเพียง 4-5เปอร์เซ็นต์ในการเลือกตั้งปี 2557 และในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี 2019 พรรคดังกล่าวพร้อมกับแนวร่วมขวาจัดก็ได้ได้คะแนนเพียง 2.15% เท่านั้น และเคยมีประวัติขับไล่สมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนาซีออกจากพรรคด้วย เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้พรรคเสียภาพลักษณ์ หากมีอะไรส่งเสริมลัทธินีโอนาซีในยูเครนได้ดีที่สุด ก็คงเป็นการรุกคืบเข้ามาของรัสเซียตั้งแต่ครั้งรุกรานแหลมไครเมีย ซึ่งก่อให้เกิดกระแสชาตินิยมเพิ่มมากขึ้นในยูเครน แต่ต่อให้กระแสความนิยมลัทธินาซีจะเพิ่มมากขึ้นจริง แต่ปัญหาก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่ประเทศถูกปกครองด้วย "แก๊งนาซีติดยา" อย่างที่วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวอ้าง โวโลดีมีร์ เชเลนสกี้เป็นชาวยิว และหลังขึ้นเป็นประธานาธิบดี เชเลนสกี้ก็มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดขึ้นเพื่อจัดการกับอาชญากรรมโดยกลุ่มขวาจัดอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนเรื่องทหารรับจ้าง เราสามารถเห็นได้จากรายงานภาพรวมในเวลาต่อมาว่าเป็นสิ่งที่คู่ขัดแย้งทำกันทั้ง 2 ฝ่าย ขณะที่ยูเครนมี ชาวยูเครนกว่า 60,000 คน เดินทางกลับมาช่วยรบในประเทศ และมีชาวต่างชาติ อาสาร่วมรบ กว่า 20,000 คน มีบริษัททหารเอกชนในโลกตะวันตกเปิดรับสมัครทหารมืออาชีพเพิ่มขึ้นโดยประกาศว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพาพลเรือนอพยพจากพื้นที่ปะทะ และ มีการยอมรับ ว่าบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างภารกิจช่วยเหลือและภารกิจสังหารข้าศึกอาจคลุมเครือเมื่อสถานการณ์บังคับ แต่รัสเซียก็ นำทหารรับจ้าง 16,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวซีเรียมาสมทบ หลังจากที่ทหารมืออาชีพและทหารเกณฑ์ของรัสเซียเองไม่ประสบความสำเร็จในการสู้รบเช่นกัน

จากกรณีของ 'กนก-ธีระ' และกรณีของหมอเหรียญทองจะได้เห็นได้ว่า บ่อยครั้งการเผยแพร่ข่าวปลอมเกิดขึ้นโดยทางการเข้ามามีส่วนร่วมเสียเอง ทั้งโดยตั้งใจ (ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า disinformation เช่น กรณีของ ส.ส. ฝ่ายโปรรัสเซีย และโฆษกรัฐสภาของรัสเซียมีแนวโน้มเพื่อบั่นทอนขวัญกำลังใจยูเครนค่อนข้างชัดเจน) และโดยไม่ตั้งใจ (ภาษาอังกฤษเรียกว่า misinformation เช่น กรณีของ ททบ. 5 ที่เรียกผู้ประกาศข่าวมาตักเตือนในทันที ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุจากการเชื่อโดยไม่ตรวจสอบก่อนมากกว่า)

ในประเทศไทยเองยังมีการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือยังไม่มีหลักฐานยืนยันอีกหลายอย่าง เช่น แฟนเพจรายการ 'สนธิ ทอล์ก' อ้างว่าปูตินเคยชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น "มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ไม่เคยรบกับใคร แต่สามารถทำให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ ทั่วโลกยอมแพ้ได้มีแค่คนเดียวคือ คิงภูมิพล" เรื่องนี้ 'พูติกาล ศายษีมา' บล็อกเกอร์สืบสวนสอบสวนตรวจสอบและประมวลความเห็นของหลายฝ่าย ชี้ให้เห็น ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน ฟังดูเป็นโวหารที่แปลกประหลาดอย่างมากในแง่ธรรมเนียมทางการทูต และมีความเชื่อมโยงกับการเผยแพร่ข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์

อีกหนึ่งกรณีตัวอย่าง เช่น หลังการแถลงข่าวของสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ประชาไทได้หยิบยกข้อมูลขึ้นมา ตรวจสอบทั้งหมด 12 ประเด็น พบว่าถูกต้องตามข้อเท็จจริง 2 ประเด็น บิดเบือน 4 ประเด็น เป็นข่าวเท็จ 3 ประเด็น ไม่มีหลักฐานสนับสนุน 2 ประเด็น และขาดความชัดเจนอีก 1 ประเด็น กรณีนี้สะท้อนประเด็นที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นจากทั้ง 2 ฝ่ายโดยให้น้ำหนักเท่าๆ กันแบบปราศจากการแยกแยะ

แม้ 'ไตรรงค์ สุวรรณคีรี' อดีตรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ จะเคย ออกมาแสดงความเห็น ว่า "คนไทยโชคดี ที่เราสามารถจะรับฟังข่าวทางทีวีได้ทั้ง 2 ด้าน คือฟังข่าวได้ทั้งช่อง CNN และช่อง RT (ของรัสเซีย)" แต่คริสโต โกรเซฟ จาก Bellingcat องค์กรสื่อสืบสวนสอบสวนแบบโอเพนซอร์ส ผู้เปิดโปงเจ้าหน้าที่ที่พัวพันการลอบวางยาพิษอเล็กซี นาวาลนีย์ ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซีย อาจจะไม่เห็นด้วยนักกับความเห็นดังกล่าว หาก ฟังที่เขาพูด ในงานเสวนาของ Reuters Institute เมื่อ 2 มี.ค. ที่ผ่านมาว่ารัสเซียคือสนามที่เต็มไปด้วยกับระเบิดของข่าวปลอม

"เป็นไปไม่ได้เลยในการเข้าถึงทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กในรัสเซีย ดังนั้น ชาวรัสเซียจึงต้องใช้ VK ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กเวอร์ชั่นของรัสเซียไปโดยปริยาย ซึ่งมันถูกแทรกซึมโดย FSB [หน่วยข่าวกรองรัสเซีย] และโพสต์ทุกๆ วินาทีเป็นโพสต์บิดเบือน" โกรเซฟกล่าวเกี่ยวกับข่าวปลอมที่มาจากทางการของรัสเซียเสียเอง หรือที่ไทยรู้จักกันดีในชื่อเรียก "ไอโอ" หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร

เนื่องจากข้อมูลเท็จถูกเผยแพร่ออกมาจากทางการรัสเซีย ผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อกระแสหลักของรัสเซียอย่าง RT และ Sputnik ความผิดพลาดของสื่อตะวันตกในช่วงแรกๆ ของการรุกรานยูเครนจึงไม่ใช่การฟังความด้านเดียว แต่เป็นการรับฟังความทั้ง 2 ด้านราวกับว่ามีน้ำหนักน่าเชื่อถือเท่าๆ กัน ทั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีเจตนาบิดเบือนหรือนำเสนอข้อมูลเท็จอย่างชัดเจน

"ในวันแรกๆ เราเห็นข้อมูลเท็จแบบเดียวกันในการนำเสนอข่าวของยุโรป และมันอันตราย สำนักข่าวหลายๆ แห่งรายงานข้ออ้างของทั้ง 2 ฝั่งราวกับว่ามันมีคุณค่าเท่าๆ กัน เราเห็นปรากฎการณ์แบบนี้ในบัลกาเรีย ฮังการี และอิตาลี" โกรเซฟกล่าว พร้อมระบุว่าปัญหาแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้ว และสื่อของยุโรปค่อนข้างทำได้ดีขึ้นในการรายงานข่าวเกี่ยวกับสงคราม

แต่ขณะที่การให้น้ำหนักกับข่าวของทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากันเป็นปัญหา การคว่ำบาตรสื่อที่นำเสนอข่าวปลอมโฆษณาชวนเชื่อ เช่น RT และ Sputnik โดยสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และก็อาจเป็นปัญหาเช่นกัน ในเรื่องนี้โกรเซฟให้ความเห็นว่า "การบล็อกพวกเขาที่จริงแล้วไม่ได้บรรลุผลลัพธ์ใดๆ เลย นอกจากทำให้รัสเซียตอบโต้แบบผิดๆ ด้วยการบล็อกบีบีซีและดอยช์เวลล์เช่นเดียวกัน"

ทีมผู้บริหาร ททบ.5 เข้าหารือกับสถานทูตรัสเซีย เมื่อ 21 มี.ค. 65 (ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย)

ที่ผ่านมา รัสเซียเพิ่งออกกฎหมายใหม่กำหนดให้การนำเสนอ "ข่าวปลอม" เกี่ยวกับ "ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร" ถือเป็นความผิดมีโทษสูงสุดทั้งหมด 15 ปี ซึ่งเทียบเท่ากับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทย การปิดปากสื่อเพื่อตอบโต้มาตรการของตะวันตก หมายความว่าประชาชนรัสเซียจะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ยากยิ่งขึ้น และดังนั้นจึงมีแนวโน้มตัดสินใจทางการเมืองด้วยข้อมูลเท็จเพิ่มขึ้นอีก

ข่าวปลอมเรื่องปูตินเทิดทูนรัชกาลที่ 9 เป็นข่าวผลิตเกิดขึ้นในภาคพื้นประเทศไทยก็จริง แต่ข่าวปลอมหลายๆ อย่างที่แพร่กระจายในประเทศไทยมาจากข่าวปลอมในต่างประเทศ จากข้อมูลของ Ukraine Facts โครงการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (IFCN) ที่มีสำนักข่าวเข้าร่วมกว่า 63 แห่งจาก 52 ประเทศ พบว่าข่าวปลอมเรื่องการหนีออกจากประเทศของประธานาธิบดีเชเลนสกี้ที่หมอเหรียญทองเอาแชร์เป็นข้อมูลเท็จที่มีเผยแพร่อยู่ใน สเปน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และมอนเตเนโกร ขณะที่ข่าวบิดเบือนเรื่องการจัดฉากผู้เสียชีวิตของกนกและธีระมีปรากฎอยู่ในสเปน กรีซ เซอร์เบีย อินเดีย สโลวาเกีย บังกลาเทศ อิตาลี จอร์เจีย บัลกาเรีย ฮ่องกง ตุรกี อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โปรตุเกส เนเธอแลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์

ภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติระบุว่า ณ เวลาที่ทำการรายงาน (21 มี.ค. 65) มีข่าวปลอมเกี่ยวกับยูเครนทั้งหมดกว่า 736 เรื่องแล้ว โดยประเทศที่มีข่าวปลอมมากที่สุดคืออินเดีย (220 เรื่อง) ตามมาด้วยสเปน (163 เรื่อง)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 3 ประเทศที่มีข้อมูล ได้แก่ พม่า (4 เรื่อง) กัมพูชา (14 เรื่อง) และฟิลิปปินส์ (6 เรื่อง) ขณะที่ไทยไม่มีสื่อใดเป็นภาคีเครือข่ายจึงไม่มีข้อมูลปรากฎบนแผนที่ด้านล่าง แม้จะมีคนตรวจพบข่าวปลอมแล้วจำนวนหนึ่ง

แม้โกรเซฟจะเห็นว่ารัสเซียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยกับดักระเบิดของข่าวปลอม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโลกตะวันตกเป็นเขตปลอดข่าวปลอมแต่อย่างใด ที่สหรัฐอเมริกาพบว่ามีการเผยแพร่ข่าวปลอม 59 เรื่อง ฝรั่งเศส 22 เรื่อง เยอรมนี 18 เรื่อง และโปแลนด์ 47 เรื่อง และแม้ข่าวปลอมหลายเรื่องจะมีเนื้อหาแบบสนับสนุนรัสเซีย แต่ข่าวปลอมบางข่าวก็มีเนื้อหาสนับสนุนยูเครนเช่นกัน เช่น วิดิโอและภาพต่างๆ ของ "ผีแห่งเคียฟ (Ghost of Kiev)" นักบินนิรนามชาวยูเครนที่อ้างว่ายิงเครื่องบินรัสเซียตกถึง 6 ลำด้วยตัวเอง ตรวจสอบ แล้วพบว่าเป็นการตัดต่อ และยังไม่มีหลักฐานอื่นๆ ยืนยัน

