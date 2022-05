สร้างเมืองที่คนเท่ากัน ต้องไม่ใช่แค่คำพูด 'ธนาธร' โชว์ผลงานลงมือทำจริง - ชี้น้ำประปาดื่มได้ 'ร้อยเอ็ด' ทำให้เห็นแล้ว หวังเจตจำนงผู้มีอำนาจเอาด้วย

4 พ.ค.2565 ทีมสื่อคณะก้าวหน้า รายงานต่อสื่อมวลชนว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวในเวทีสัมมนา "สร้างเมืองที่คนเท่ากันด้วยหนังสือ" ในงานเทศกาลหนังสือฤดูร้อน หรือ Summer Book Fest 2022 ที่ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ว่า ตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ ด้วยความที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล สิ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้านทำได้ คือการเสนอกฎหมาย และที่พยายามผลักดันให้เกิดเรื่องคนเท่ากันก็เช่น พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ซึ่งน่าเสียดายที่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปัดตกไป, พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งจะแก้เพียงคำว่าการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงเป็นบุคคลกับบุคคล ซึ่งนี่เป็นเรื่องสิทธิ ความหลากหลายทางเพศต้องยอมรับเท่าเทียมกัน และอีกฉบับที่เรียกว่า พ.ร.บ.สุราเสรี จะเป็นการไปแก้ภาษีสรรสามิตรเรื่องการผลิตสุรา เพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นเหล้า ไวน์ ทำให้ได้มูลค่าสูงขึ้นด้วย และที่สำคัญคือยกเลิกการผูกขาดที่ปล่อยให้สังคมไทยมีคนรวยจากธุรกิจเหล้าเบียร์แค่เพียงไม่กี่ตระกูล การพิจารณากฎหมายฉบับนี้กำลังจะเข้าสภา นี่จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการปลดล็อกคนตัวเล็กตัวน้อยให้มีช่องทางทำมาหากิน และรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

"เมื่อมาเป็นคณะก้าวหน้า ผมมีโอกาสได้ไปให้คำปรึกษา ผลักดันร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ อาทิ โครงการอ่านปั้นฝัน ที่จะมอบนิทานให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ครูได้มีเครื่องมือใช้ปลูกฝังส่งเสริมจินตนาการให้เด็ก เพราะที่ผ่านมาศูนย์ฯ ขาดอุปกรณ์ เครื่องเล่น และห้องสมุดที่จะทำให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ที่ผ่านมา ไม่เคยมีผู้บริหารเมืองให้ความสนใจ นักการเมืองทุกคนบอกว่าให้ความสำคัญกับการศึกษา แต่ไม่เคยมีการกระทำให้เห็น, ต่อมาคือ โครงการน้ำประปาดื่มได้ เรื่องนี้เรื่องเดียวฉายให้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำในประเทศได้เป็นอย่างดี คนในเมืองกรุงเทพฯ มีน้ำสะอาดใช้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่คนต่างจังหวัดใช้น้ำไม่สะอาดมีสีเหมือนกับชานม ทั้งๆ ที่คน 67 ล้านคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเกิดที่ไหน ควรจะได้ใช้น้ำสะอาด 24 ชั่วโมงเหมือนกัน เรื่องนี้ต้องแก้ได้แล้ว ผมยืนยันว่าเราไม่ได้ขาดแคลนงบประมาณ เราไม่ได้ขาดแคลนเทคโนโลยี ซึ่งผมทำให้ดูแล้วที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด และกำลังจะทำในปีนี้อีก 5 อบต." ธนาธร กล่าว

ธนาธร ยังกล่าวถึงนโยบายอย่างไนท์แคร์สำหรับเมืองที่ไม่เคยหลับอย่างเมืองพัทยา ที่จะให้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำงานตอนกลางคืนด้วย หรือการออกบ้านเลขที่ให้กับคนที่มาจากภูมิลำเนาอื่น เพื่อให้ได้รับการดูแลบริการจากภาครัฐ รวมถึงแนะนำตัวอย่างในต่างประเทศอย่างกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่มีการแจกคูปองให้ประชาชนได้ใช้ไปกับงานศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซื้อหนังสือ ซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งถ้านำมาใช้อาจให้ชื่อว่าคูปองตาสว่าง จะช่วยลดการผูกขาดทางศิลปวัฒนธรรม ทำให้คนต่อยอดสร้างซอล์ฟ พาวเวอร์ เพิ่มมูลค่าได้ ทั้งนี้ คำว่าเมืองที่คนเท่ากัน มีคุณค่า มีความเสมอภาค ต้องไม่เป็นเพียงแค่คำพูด แต่ต้องเป็นการกระทำให้เกิดขึ้นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวทีเดียวกันนี้ ธนาธร ยังได้แนะนำหนังสือ 5 เล่ม เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเมืองที่คนเท่ากัน คือ 1.ก่อร่างเป็นบางกอก หรือ Siamese Melting Pot แปลโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร พูดถึงการสร้างกรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมรที่มาจากคนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนอพยพ เชลยศึกอย่างคนลาว คนเขมร หรือแม้แต่ฝรั่งที่เข้ามา แต่เรื่องราวของคนเหล่านี้กลับไม่ได้รับการกล่าวถึงในประวัติศาสตร์การสร้าง 2.รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร โดย ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ที่พูดเกี่ยวกับการสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศไทย ที่ยืนยันว่าเรามีงบประมาณเพียงพอ แต่ขาดเจตจำนงของผู้มีอำนาจที่จะทำ จริงอยู่ว่าการสร้างรัฐสวัสดิการอาจจะแพงจริง แต่ไม่ได้แพงกว่าการสูญเสียความฝันของคน 3.หนังสือภาษาอังกฤษ Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming ที่รวบรวมไอเดียของเมืองต่างๆ ในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าชเรือนกระจกต่างๆ 4. หนังสือนิทานเรื่อง พระราชาผู้สั่งห้ามความมืด

และ 5. ความจริงเพื่อความยุติธรรม : เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา - พฤษภา 53 โดย ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย. - พ.ค. 53 หรือ ศปช. ทั้งนี้ จะฝันเห็นเมืองที่คนเท่ากันได้นั้นต้องให้คุณค่ากับมนุษย์ กรณีเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับความยุติธรรม และคนที่สั่งฆ่ายังไม่ได้ถูกดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งอย่างนี้ไม่ใช่เมืองที่คนเท่ากันแน่ๆ หนังสือเล่มนี้รายงานการเสียชีวิตของแต่ละคนว่าเกิดจากอะไร นี่คือการรวบรวมข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ที่สุดจากเหตุการณ์ดังกล่าว