[Nitihub] แค่ไหนทำได้? วิชาว่าด้วยกฎหมายการเลือกตั้งมหัศจรรย์และจุดลงคะแนน

วิดีโอบันทึกถ่ายทอดสด Nitihub จัดสนทนาว่าด้วย "แค่ไหนทำได้? วิชาว่าด้วยกฎหมายการเลือกตั้งมหัศจรรย์และจุดลงคะแนน" เมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รัชพงษ์ แจ่มจิรไชยกุล (เทมส์) iLaw / อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน มอส. รุ่น 16, ธีรภัทร เจริญสุข ทีมกฎหมาย "ชัชชาติ" ว่าที่ ผู้ว่า กทม. คนที่ 17, สันติสุข กาญจนประกร ผู้ตั้งแคมเปญ เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ We're all voters และ เรืองฤทธิ์ โพธิพรม ผู้ประสานงาน We Watch เครือข่ายประชาชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

โดยมีการถกเถียในประเด็น สารพัดกลไกการหาเสียง แบบไหนผิด แบบไหนไม่ผิด แบบไหนยังเป็นข้อถกเถียง, หลักความได้สัดส่วนระหว่างการกระทำความผิดตาม ม.65 กับโทษ ม.126 (เช่น ประเด็นเรื่องตัดสิทธิเลือกตั้ง กฎหมายเก่ากำหนด 10 ปี กฎหมายปัจจุบัน 20 ปี), ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและการซื้อสิทธิขายเสียง, อำนาจของ กกต. ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง มากหรือน้อยเกินไป, กฎหมายเลือกตั้งในอนาตต ควรเป็นอย่างไรเพื่อเอื้อให้เราได้กระบวนการที่สะท้อนความต้องการของเรามากที่สุด และเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วไทย มีโอกาสแค่ไหน ทำไมต้องมีผู้ว่าจากการเลือกตั้ง