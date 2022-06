ผลกระทบสงครามยูเครน เบียร์เยอรมันขอคืนขวดลูกค้าแก้ขัดขาดแคลนขวดเบียร์

ผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้เกิดวิกฤตห่วงโซ่อุปทานทั้งน้ำมันราคาพุ่งสูงและราคาสินค้าอื่นๆ กระทั่งที่เยอรมนีก็มีปัญหาขาดแคลนขวดเบียร์เช่นกัน จนถึงขั้นผู้ผลิตต้องขอให้ลูกค้าผู้ซื้อเบียร์คืนขวดเปล่ามาให้พวกเขา ขณะเดียวกันประเทศอย่างเกาหลีเหนือก็แสดงออกสนับสนุนสงครามของรัสเซีย

แฟ้มภาพงานเทศกาลเบียร์ Oktoberfest ที่มึนเชน ประเทศเยอรมนีเมื่อปี 2013 (ที่มา: Wikipedia)

โรงกลั่นเบียร์ในเยอรมนีกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแก้วที่เป็นวัสดุในการทำขวดเบียร์จนถึงขั้นต้องขอให้ผู้ซื้อคืนขวดเปล่ามาในลังให้กับพวกเขา

สาเหตุของการขาดแคลนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากสงครามที่รัสเซียทำการรุกรานยูเครนในตอนนี้ จากการที่มันทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้ผลิตขวดแก้ว และอีกปัจจัยหนึ่งก็มาจากการที่รัสเซียปิดกั้นท่าเรือของยูเครนจนทำให้กระทบต่อการส่งออกจากยูเครน ซึ่งสื่อบิสิเนสอินไซเดอร์ระบุว่า ปัจจัยอย่างหลังนี้อาจจะถึงขั้นส่งผลให้เกิดวิกฤตอาหารโลกเลยก็เป็นไปได้

สเตฟาน ฟริชเชอ ผู้ประกอบการโรงกลั่นเบียร์เยอรมนีเปิดเผยว่าวิกฤตขาดแคลนขวดเช่นนี้ส่งผลกระทบเลวร้ายมากต่อโรงกลั่นขนาดเล็ก เพราะเป็นเรื่องยากที่จะให้ลูกค้านำขวดเปล่าใส่ลังมาคืนทั้งลังให้ที่ร้านค้า

โฮลเกอร์ ไอคลี ผู้จัดการทั่วไปของสมาคมโรงกลั่นเยอรมันแถลงว่าการขาดแคลนนี้นับเป็น "ผลกระทบทางอ้อม" ที่เกิดจากสงครามในยูเครน

"มันเป็นความจริงที่ว่า เป็นเรื่องโชคร้ายที่มีโรงงานผลิตวัสดุแก้วหลายแห่งในยูเครนถูกทำลายจากการโจมตีของรัสเซีย หรือไม่งั้นก็จำเป็นต้องปิดตัวลง จนทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับยุโรปตะวันตกได้ เรื่องนี้ทำให้เยอรมนีเกิดอุปสงค์ความต้องการมากขึ้นต่อวัสดุแก้วและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วด้วย" ไอคลีกล่าว

ไอคลีกล่าวอีกว่าการที่พลังงานมีราคาสูงขึ้นยังกลายเป็นปัจจัยทำให้เกิดการลดการปฏิบัติการในโรงงานต่างๆ ลง ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการขาดแคลนขวดแก้วด้วย สภาวะเช่นนี้ทำให้โรงกลั่นที่ไม่ได้มีสัญญาจัดหาวัตถุดิบกับซัพพลายเออร์จะต้องจ่ายเพื่อซื้อขวดใหม่เพิ่มถึงร้อยละ 80-90 เทียบกับที่พวกเขาต้องจ่ายเมื่อปี 2564

ไอคลีแถลงอีกว่าในตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่าจะมีการลดการผลิตเบียร์ลง แต่ก็เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับโรงกลั่นในการที่จะ "คงสภาพห่วงโซ่อุปทาน" เอาไว้ได้

เรื่องนี้ทำให้โรงกลั่นในเยอรมนีหันมาพึ่งพาวิธีการฝากคืนขวดที่ส่งเสริมให้นักดื่มคืนขวดเปล่าโดยได้รับ 8 หรือ 15 ยูโรเซนต์ต่อขวด (ราว 3-5 บาท) ซึ่งลูกค้าจะสามารถสะสมไว้เรื่อยๆ เพื่อที่จะได้รับคืนในแบบคูปองสมนาคุณของร้านค้าได้ โดยที่คนส่วนใหญ่จะเลือกเก็บขวดสะสมไปเรื่อยๆ แล้วค่อยคืนขวดเป็นชุดๆ ที่เดียวเพื่อให้ได้เป็นเงินคืน

นอกจากเรื่องของเบียร์แล้ว ความขัดแย้งที่รัสเซียทำการรุกรานยูเครนยังส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอื่นๆ ที่ผลิตในรัสเซียและยูเครนเพิ่มสูงขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย, ข้าวสาลี, น้ำมันดอกทานตะวัน จากการที่อุปทานจากประเทศเหล่านี้ลดลง

ในขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้นำเกาหลีเหนือ คิมจองอึน ก็แสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ทั้งๆ ที่นานาชาติประณามการที่รัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครน

คิมจองอึนกล่าวว่าชาวรัสเซีย "ได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการทำสิ่งที่ถูกต้องโดยการปกป้องเกียรติภูมิและความมั่นคงของประเทศตัวเอง ... ในขณะที่กล้าเผชิญกับทุกปัญหาและทุกอุปสรรค ... ประชาชนชาวเกาหลี(เหนือ)ขอแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่และให้กำลังใจพวกเขา"

