WHO ประกาศยกระดับเตือนภัย 'ฝีดาษลิง' เป็น 'สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพที่น่าเป็นห่วงระดับโลก' (PHEIC) แล้ว หลังแพร่ระบาดทั่วโลกมากขึ้นใน 75 ประเทศ ผู้ติดเชื้อมากกว่า 16,000 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 คน - รมว.สธ. เรียกประชุมผู้บริหาร หลัง WHO ยกระดับเตือนภัย เผยทางการกัมพูชาคุมตัวผู้ป่วยหลบหนีจากไทยได้แล้ว

24 ก.ค. 2565 มีรายงานว่า เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซูส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับเตือนภัยฝีดาษลิง เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพที่น่าเป็นห่วงระดับโลก (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) แล้วเมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา หลังพบแพร่ระบาดทั่วโลกมากขึ้น ใน 75 ประเทศ ผู้ติดเชื้อมากกว่า 16,000 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 คน และแม้ความเสี่ยงระบาดใหญ่ทั่วโลกและในระดับภูมิภาคยังอยู่ระดับปานกลาง ยกเว้นในยุโรปแต่ WHO ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่ต้องระดมสรรพกำลัง เพื่อควบคุมการระบาดและเร่งการพัฒนาวัคซีน

รมว.สธ. เรียกประชุมผู้บริหาร หลัง WHO ยกระดับเตือนภัย

หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา (23 ก.ค.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับเตือนภัยฝีดาษลิงให้เป็น ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) เนื่องจากแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งวันนี้เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขด่วน ทั้งกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เพื่อเตรียมแผนรับมือและแผนเชิญเหตุโรคฝีดาษวานร ทั้งนี้ข้อมูลทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้วมากกว่า 16,000 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 คน จาก 75 ประเทศทั่วโลก

ส่วนความคืบหน้าติดตามชายไนจีเรีย ติดเชื้อฝีดาษลิงรายแรกของไทย นายอนุทินกล่าวว่าได้รับรายงานจากสถานทูตไทยที่พนมเปญว่าจับกุมชายชาวไนจีเรีย ติดเชื้อฝีดาษลิงและหลบหนีออกจากไทยได้แล้ว ที่ย่านพสาร์เดิมทโกว จ็อมกามอน กรุงพนมเปญ เมื่อหัวค่ำและจะถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลสาธารณสุขในกัมพูชาเพื่อกักโรค

กัมพูชาเริ่มติดตามคนใกล้ชิดชายไนจีเรียป่วยโรคฝีดาษลิงเข้าตรวจสุขภาพเร่งด่วน

เว็บไซต์ Khmer Times รายงานว่าทางการกัมพูชาได้เริ่มต้น ตรวจสอบและติดตามผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับ ชายชาวไนจีเรียที่ป่วยด้วยโรคฝีดาษลิงแล้ว หลังหลบหนีจากประเทศไทยเข้ามายังกัมพูชาและถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด

ด้านนายเคือง สะเร็ง ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ ได้ขอความร่วมมือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับชายคนดังกล่าว รวมถึงบุคคล 3 คนที่อยู่ในรถซึ่งนำชาวไนจีเรียรายนี้มายังกรุงพนมเปญ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นการเร่งด่วน

ขณะที่ พล.อ.ชาย สินาริธ รองผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชา เผยผลการสอบสวนว่าชายไนจีเรียรายนี้เดินทางมาถึงโกลเด้นเกสต์เฮาส์ด้วยรถสามล้อ พร้อมกับชายชาวแอฟริกันและผู้หญิงเอเชีย

