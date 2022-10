ควีนเอลิซาเบธที่ 2 จักรวรรดิ และหลังอาณานิคม | หมายเหตุประเพทไทย EP.438

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ พูดถึงการสวรรคตของควีนเอลิซาเบธ และปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความเสียใจของสาธารณชนในฐานะตัวบุคคลของควีนเอลิซาเบธที่ 2 ที่มีกรณียกิจอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาการครองราชย์ การเป็นประมุขภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยหลายสมัย ในขณะเดียวกันก็มีบทวิจารณ์แทนการไว้อาลัย อย่างเช่น Mourn the Queen, Not Her Empire ที่เผยแพร่ในนิวยอร์กไทมส์ ฯลฯ อันเนื่องมาจากบทบาทอันแข็งกร้าวและการปราบปรามของจักรวรรดิอังกฤษ ที่หลายชาติเผชิญสถานการณ์เช่นว่านี้ในช่วงปลายอาณานิคมและก่อนได้รับเอกราช

ทั้งนี้ราชวงศ์อังกฤษในฐานะจุดสูงสุดของห่วงโซ่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ การเกื้อกูลทางเศรษฐกิจและอำนาจทางการเมืองของ “จักรวรรดิ” ทั้งก่อนและหลังยุคอาณานิคมดำเนินไปเช่นไร ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย