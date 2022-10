เสวนา WHAT IS YOUR NUMBER : เธอรหัสไร? [คลิป]

กิจกรรมเปิดนิทรรศการ "นญ. 5770102414" ผลงานแสดงของ ภรณ์ทิพย์ มั่นคง และศุภชัย เกศการุณกุล และงานเสวนา What is your Number? พูดคุยกับเยาวชนที่ถูกฟ้องในคดีการแสดงออกทางการเมืองและความมั่นคง ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ Manycuts Artspace ซอยอารี 3

ในงานยังมีกิจกรรมเสวนา "WHAT IS YOUR NUMBER : เธอรหัสไร?" คุยกับเยาวชนผู้ต้องหาคดีการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ นิว จตุพร แซ่อึง, นิว ปฏิมา ฝากทอง, ป่าน กตัญญู หมื่นคำเรือง และ ลูกหิน ดำเนินรายการโดย เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว มูลนิธิสิทธิอิสรา(กองทุนราษฎรประสงค์)

สำหรับนิทรรศการ นญ. 5770102414 เป็นการบอกเล่าเรื่องราว การต่อสู้ และการตีความ ประสบการณ์จากการถูกจองจำของภรณ์ทิพย์ มั่นคง จัดแสดงที่ Doc Club & Pub ซอยศาลาแดง 1 วันที่ 17 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม 2565 และที่ Manycuts Artspace ซอยอารี 3 จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2565

นิทรรศการ นญ. 5770102414 เป็นการทำงานร่วมกันของภรณ์ทิพย์ มั่นคง และศุภชัย เกศการุณกุล โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราว มุมมอง ประสบการณ์ผ่านสายตาศิลปิน 2 คน ในขณะที่ภรณ์ทิพย์บอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์การเป็นนักโทษการเมืองที่ถูกตัดสินจำคุก และสูญเสียอิสรภาพไปเป็นเวลากว่า 2 ปี ผลงานที่จัดเเสดงมีจดหมายของภรณ์ทิพย์ที่ถูกเขียนในช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำ และนิทานที่ภรณ์ทิพย์แต่งขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน