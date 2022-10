'ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน' รับ 'รางวัล Hän 2022' องค์กรที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาค

“เพราะงานของเราไม่อาจสำเร็จได้หากขาดการสนับสนุนและการทำงานร่วมกัน” สุนทรพจน์เนื่องในโอกาสศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้ารับรางวัล HÄN 2022 เรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ดิฉันและเพื่อนร่วมงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล the HÄN Honor in Thailand for 2022 จากสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย อันเป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นมุ่งไปสู่คุณค่าอันเป็นสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ คือ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และนิติรัฐ ฟินแลนด์นับเป็นมิตรประเทศที่ให้การสนับสนุนการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามสังเกตการณ์คดีชุมนุมทางการเมือง อันเป็นการยืนยันเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพชุมนุม และสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมของประชาชนชาวไทย จากการทำงานของเราหลังการรัฐประหาร 2557 ทั้งการให้ความช่วยเหลือทางคดี การบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน เราพบว่าสิ่งที่ประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างมากที่สุด คือ “นิติรัฐ” ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทำงานโดยความมุ่งมั่นเพื่อก่อร่างสร้างนิติรัฐกลับขึ้นมาใหม่ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ที่มีนิติรัฐเป็นเสาค้ำยัน และอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชน ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ พูดถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งแม้ไทยจะกลับสู่การเลือกตั้งแล้วเมื่อปี 2562 แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ยังคงสืบทอดอำนาจอันเป็นผลให้คณะรัฐประหารยังมีอำนาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ยังสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งถัดไปได้ กลุ่มเยาวชนและประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในปี 2563-2564 อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี แก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แต่ข้อเสนอดังกล่าวถูกเพิกเฉยและถูกปราบปรามการชุมนุมอย่างหนัก อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นการใช้ความรุนแรงจากรัฐที่มาทั้งในรูปแบบการสลายการชุมนุม การคุมคามนักกิจกรรม และการดำเนินคดี ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไปแล้วอย่างน้อย 1,860 คน ในจำนวน 1,139 คดี ในจำนวนนี้ เป็นเยาวชนถึง 283 ราย ข้อหาที่มีผู้ถูกดำเนินคดีมากที่สุดคือ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รองลงมาคือ คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ ซึ่งมีผู้ถูกดำเนินคดีถึง 215 ราย และยังมีผู้ต้องขังจากคดีการเมืองในเรือนจำอย่างน้อย 15 ราย ความขัดแย้งทางการเมืองไทยยังไม่อาจจบลงเพียงการเลือกตั้งในครั้งถัดไป หากสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยยังไม่ถูกรับรองอย่างแท้จริง รวมถึงการยุติวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดของรัฐที่กระทำความรุนแรงต่อประชาชน รางวัล The HÄN Honor in Thailand for 2022 เป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทนายความอาสา นายประกันอาสา ผู้ช่วยทนายความทุกคน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในการทำงานบทเส้นทางสิทธิมนุษยชน และเราขอส่งต่อกำลังใจต่อไปยังนักกิจกรรม กองทุนของประชาชน และองค์กรเครือข่ายที่ทำงานต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และนิติรัฐเช่นเดียวกัน เพราะงานของเราไม่อาจสำเร็จได้หากขาดการสนับสนุนและทำงานร่วมกัน เช่นเดียวกับการสนับสนุนในระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะฟินแลนด์ให้การสนับสนุนการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในไทย ไม่ว่าเพศใด เชื้อชาติใด ภาษาใด มีความคิดทางการเมืองแบบใด เพื่อให้เรานั้นมีความเสมอภาคและเป็นสังคมแห่งความผาสุก. You’re a hän. I’m a hän. Everyone is a hän. ขอบคุณค่ะ