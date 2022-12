ศาลพม่า 'สั่งจำคุก' 12 ปี นักกิจกรรม หลังรอดตายจากการโดดตึก หนีการจับกุมของทหาร

ศาลพม่าพิพากษาจำคุกนักกิจกรรมย่างกุ้ง 3 ราย เป็นเวลา 12 ปี หลังพวกเขารอดชีวิตจากการกระโดดตึกบนถนน 44 เพื่อหลบหนีการจับกุมของทหารเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีนักกิจกรรมชาย 1 ราย หญิง 1 ราย เสียชีวิต โดยศาลระบุว่า นักกิจกรรมทั้ง 3 ราย มีความผิดฐานครอบครองวัตถุระเบิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

29 ธ.ค. 2565 สื่อพม่ารายงาน ตุลาการของเผด็จการทหารพม่าในเรือนจำอินเส่ง เมืองย่างกุ้ง พิพากษาจำคุกนักกิจกรรม 3 ราย เป็นระยะเวลา 12 ปี หลังจากพวกเขารอดชีวิตจากการกระโดดตึกออกจากอาคารแห่งหนึ่งบนถนนที่ 44 เพื่อหลบหนีการจับกุมของทหารเมื่อ ส.ค. ปีที่แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวมีนักกิจกรรมชาย 1 ราย หญิง 1 ราย เสียชีวิต

เหยื่อถนน 44 ที่เสียชีวิตจากการกระโดดตึกหนีการจับกุมของทหาร

ภาพจาก Myanmar Now

สำนักข่าวอิรวดี ระบุว่า นักกิจกรรม 3 รายที่รอดชีวิตและถูกพิพากษาจำคุก 12 ปี ได้แก่ เย มิน อู, มิน ธีซาร์ อ่อง, และวาย ยัน เท็ต มีความผิดในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากต้องโทษจำคุกแล้ว นักกิจกรรมยังต้องใช้แรงงานเพื่อไถ่โทษอีกด้วย ประธานการพิจารณาคดีนี้ได้แก่ผู้พิพากษาจากศาลเขตโบตาตวง

นอกจากผู้ที่พยายามหลบหนีและผู้เสียชีวิตกลุ่มดังกล่าวแล้ว ยังมีนักกิจกรรมอีกกลุ่มที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์เดียวกันและพิพากษาจำคุก 12 ปีในข้อหาเดียวกัน ได้แก่ โป จอ จอ กัน, ธีหะ กอง เส็ต, และ วาย เพียว อ่อง ระหว่างจับกุมพบอาวุธระเบิดแบบทำเองและดินปืนอยู่ในครอบครอง ผู้ขับแท็กซี่ซึ่งถูกจับกุมพร้อมกับนักกิจกรรมในเหตุการณ์นี้ถูกศาลจำคุก 7 ปี และต้องใช้แรงงานเพื่อไถ่โทษด้วย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีนักกิจกรรมเพียงคนเดียวที่หลบหนีการจับกุมได้ ชื่อว่า กอง มิน ตัน เมื่อปีที่แล้วรายงานของอิรวดีระบุว่าเกิดความเข้าใจผิดบนพื้นที่สื่อว่าเขาเสียชีวิตระหว่างการจับกุม แต่จริงๆ แล้วเขาหลบซ่อนอยู่บริเวณด้านบนสุดของอาคารเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนที่จะหลบหนีออกมาได้สำเร็จ เขาเล่าด้วยว่าทหารที่พยายามบุกเข้ามาในอาคารและทำการจับกุมนักกิจกรรมนั้นแต่งกายในชุดนอกเครื่องแบบ

ในเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลทหารพม่ากล่าวหาว่าพวกเขากำลังเสพยาขณะที่ทหารทำการบุกจับกุม กอง มิน ตัน ให้สัมภาษณ์กับสื่ออิรวดีและปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ระบุว่า รัฐบาลทหารพม่ากล่าวหาเรื่องนี้อาจเพื่อกลบเกลื่อนความจริงที่พวกเขายิงปืนมาทางฝ่ายนักกิจกรรมก่อน และทุบตีนักกิจกรรมที่ได้รับบาดเจ็บด้วยด้ามปืนไรเฟิล ทั้งที่พวกเขาเพิ่งกระโดดออกจากอาคารเพื่อหลบหนี

"คนที่มีสมองไม่เชื่อในสิ่งที่รัฐบาลทหารพม่าบอกหรอก ทำไมเยาวชนถึงจะเสพยาในตอนนั้น ขณะที่พวกเขารู้ว่ายาเสพติดมันเป็นอันตรายต่อพวกเขา มันเป็นสงครามจิตวิทยาของรัฐบาลในการสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าว ... ผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของพวกเขา คุณไม่สามารถคาดหวังอะไรที่เป็นความจริงจากปากของสุนัขได้"" กอง มิน ตัน กล่าวในการให้สัมภาษณ์

