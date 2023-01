ฮ่องกงสั่งจำคุกพนักงานส่งของ 8 เดือน ข้อหาโพสต์ 'ยุยงปลุกปั่น'

สื่อฮ่องกงรายงาน พนักงานส่งของในฮ่องกงถูกศาลตัดสินจำคุก 12 เดือน จำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือ 8 เดือน ในข้อหาโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเรียกร้องเอกราชฮ่องกง ชักชวนให้ใช้ความรุนแรง และคว่ำบาตรมาตรการโควิด-19 ล่าสุดจับกุมชายวัย 24 ปีอีก 1 รายในข้อหาเดียวกัน

แฟ้มภาพย่านเกาลูนตะวันตก ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (ที่มา: Wikipedia)

สำนักข่าวHKFP รายงานเมื่อ 5 ม.ค. ที่ผ่านมาว่าชายผู้ถูกศาลตัดสินในข้อหายุยงปลุกปั่นมีชื่อว่าหว่องชุนกิต ประกอบอาชีพพนักงานส่งของ อายุ 42 ปี ถูกดำเนินคดีที่ศาลแขวงเกาลูนตะวัน ประธานในการพิจารณาคดีนี้ได้แก่หัวหน้าผู้พิพากษาวิกเตอร์ โซ

หว่องชุนกิตให้การยอมรับผิดในข้อหา "กระทำการยุยงปลุกปั่น หรือกระทำการโดยมีเจตนายุยงปลุกปั่น" ด้วยการโพสต์ข้อความยุยงปลุกปั่นทั้งหมด 113 ข้อความบนเฟสบุ๊ค อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ระหว่าง 30 ม.ค. 64 ถึง 21 พ.ย. 65

หัวหน้าผู้พิพากษาวิกเตอร์ โซ ระบุว่า หว่องชุนกิตยุยงให้ผู้อื่นใช้ความรุนแรงและเลียนแบบการกระทำของชายคนหนึ่งที่แทงเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อ 1 ก.ค. 64 และแทงตัวเองจนเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานนัก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ตำรวจสลายการชุมนุมในวันครบรอบการส่งมอบฮ่องกงให้แก่จีน

นอกจากนี้ หว่องยังชักชวนให้คนอื่นคว่ำบาตรมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการปฏิเสธที่จะรับวัคซีน สวมหน้ากาก และใช้แอพ LeaveHomeSafe ของรัฐบาล ซึ่งเอาไว้บันทึกและติดตามการติดต่อสัมผัสพบปะกับผู้อื่นและเปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ย. 2563

ผู้พิพากษาระบุว่าหว่องได้เผยแพร่ข้อความผ่านบัญชี 4 บัญชีบนโซเชียลมีเดีย 3 แห่ง ซึ่ง "มีผู้ใช้แพร่หลายทั่วโลก" หว่องสามารถตั้งค่าเพื่อจำกัดการมองเห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้ แต่เขาก็ยังตั้งค่าให้คนเห็นโพสต์เป็นแบบสาธารณะ นอกจากนี้เขายังเขียนข้อความของตนเองไว้ด้านบนโพสต์เขาที่แชร์ความคิดของคนอื่นมาด้วย

ทนายฝ่ายจำเลยระบุว่าหว่องรู้สึก "เสียใจอย่างมาก" ในสิ่งที่ทำลงไป เขากระทำการ "เพราะอารมณ์ชั่ววูบและขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำ" เพื่อชดใช้ความผิด เขาพร้อมที่จะลบบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดและสัญญาว่าจะไม่ทำอีก

หว่องขอโทษไปยังเจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอโทษที่ทำให้มารดาวัย 69 ปีต้องทุกข์ใจด้วย ศาลได้รับฟังคำโทษแล้ว แต่เห็นว่าการกระทำของหว่องเป็น "อันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชน" จึงต้องทำการลงโทษเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นอย่างเยี่ยง พิพากษาจำคุก 12 เดือน รับสารภาพลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือ 8 เดือน

จับชายวัย 24 ปีข้อหายุยงปลุกปั่นบนโซเชียล

ในรายงานอีกฉบับหนึ่งของสำนักข่าว HKFP รายงานในวันเดียวกัน (5 ม.ค. 66) เจ้าหน้าที่ตำรวจความมั่นคงของฮ่องกง ได้จับการจับกุมชายวัย 24 ปีในข้อหายุยงปลุกปั่นบนโซเชียลมีเดีย บางโพสต์พบข้อความการเรียกร้องเอกราชของฮ่องกง

ตำรวจความมั่นคงของฮ่องกงระบุว่าในโซเชียลมีเดียของผู้ต้องสงสัย พบข้อความยุยงปลุกปั่นระหว่าง พ.ย. - ธ.ค. 65 มีเนื้อหาชักชวนให้ผู้อื่นกระด้างกระเดื่องต่อทางการฮ่องกงและรัฐบาลกลาง รวมถึงสร้างความเกลียดชังต่อฝ่ายตุลาการ และเรียกร้องให้คว่ำบาตรมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จากการตรวจค้นพบอุปกรณ์ที่ใช้ในการโพสต์เนื้อหายุยงปลุกปั่นในบ้านผู้ต้องสงสัย กฎหมายยุยงปลุกปั่นของฮ่องกงถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายในช่วงที่ฮ่องกงยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ในทศวรรษที่ 1970 โทษสูงสุดจำคุก 2 ปี เป็นคนละฉบับกับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่งบังคับใช้กับฮ่องกงหลังการประท้วงใหญ่

