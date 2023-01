รอบโลกแรงงาน มกราคม 2023

นายจ้างเพิ่มโบนัสให้อีกคนละ 80,000 เหรียญ พนักงานขนถ่ายสินค้าสนามบินเถาหยวนในไต้หวันยอมถอย รับไม่ประท้วงช่วงตรุษจีน

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2023 สนามบินเถาหยวนเกิดสภาพการณ์ปั่นป่วน เมื่อพนักงานขนถ่ายสัมภาระของบริษัท Evergreen Airline Services Corp หรือ EGAS หยุดงานประท้วงเหตุไม่พอใจที่ได้รับเงินโบนัสช่วงปลายปีเพียง 1 เดือนเท่านั้น ในขณะที่บริษัทในเครือเดียวกันอย่าง Evergreen Marine Corp. ได้รับเงินโบนัส 45 เดือน และสายการบิน EVA Air ได้รับ 3 เดือน ทำให้สัมภาระผู้โดยสารตกค้างร่วม 100 เที่ยวบิน ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 คน

หลังการประท้วงของพนักงานขนถ่ายสัมภาระบริษัท Evergreen Airline Services Corp มีข่าวแว่วออกมาจากสหภาพแรงงาน Taoyuan International Airport Service Co. Ltd (TIAS) บริษัทขนถ่ายสินค้าในเครือของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ซึ่งได้รับเงินโบนัส 1 เดือนเช่นกันก็เปิดเผยว่า มีแผนประท้วงในช่วงหยุดยาวตรุษจีน หากบริษัทไม่สนองข้อเสนอปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 6 ข้อ ฝ่ายนายจ้างคือ Taoyuan International Airport Service Co. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการขนถ่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน รับผิดชอบขนถ่ายสัมภาระและสินค้าในท่าอากาศยานไต้หวันกว่าร้อยละ 70 ลงทุนโดยกระทรวงคมนาคม สายการบินไชน่าแอร์ไลน์และ UPS บริษัทขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเกรงว่า จะกระทบผู้โดยสารและตารางการบิน จึงมีการประชุมกับสหภาพแรงงานของบริษัท ผลการประชุม นายจ้างยอมตกลงตามข้อเสนอของสหภาพแรงงาน เพิ่มโบนัสอีก 80,000 เหรียญ บวกเงินโบนัสช่วงโควิดอีก 15,000 เหรียญ จากที่เดิมจะจ่ายแค่เงินเดือน 1 เดือน นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มเบี้ยเลี้ยงกะกลางคืน ปรับขึ้นเงินเดือนพื้นฐาน และจะกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับการปรับพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ เมื่อได้ตามข้อเสนอ สหภาพแรงงาน TIAS ประกาศว่า ยกเลิกแผนการหยุดงานประท้วงในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน

ที่มา: Radio Taiwan International, 1/1/2023

สหภาพแรงงานซ่อมบำรุงรถไฟในอาร์เจนตินา ประกาศนัดหยุดงานประท้วง

สหภาพแรงงาน UTA ซึ่งเป็นตัวแทนของคนทำงานซ่อมบำรุงรถไฟในอาร์เจนตินา ประกาศนัดหยุดงานประท้วงอย่างไม่มีกำหนดในวันที่ 2 ม.ค. 2023 ส่งผลกระทบต่อบริการรถไฟระหว่างเมือง Posadas ในอาร์เจนตินาและเมือง Encarnacion ประเทศปารากวัย ต้องหยุดชะงัก การนัดหยุดงานประท้วงเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องค่าจ้างระหว่างสหภาพแรงงานและฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถได้ข้อตกลงร่วมกันได้

ที่มา: GardaWorld Crisis24, 2/1/2023

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเริ่มสนใจใช้หุ่นยนต์ผลิตเสื้อผ้า

บริษัทเสื้อผ้าและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Siemens AG และ Levi Strauss & Co. ต่างกำลังพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าอยู่ แต่กระบวนการใช้หุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ในการทำงานของมนุษย์ หรือ ระบบทำงานผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ (automation) กลับสร้างความวิตกแก่ผู้คนมากมายทั่วโลกว่า ตนจะต้องตกงานในอนาคตอันใกล้นี้แล้วหรือไม่

Eugen Solowjow เป็นหัวหน้าโครงการผลิตเสื้อผ้าด้วยระบบ automation ของ Siemens ในซานฟรานซิสโกกล่าวว่า “เสื้อผ้าเป็นอุตสาหกรรมสุดท้ายที่มีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ ที่ยังไม่ได้พึ่งพาระบบอัตโนมัติ” โดยข้อมูลจากกลุ่มวิจัยอิสระ Statista ระบุว่า ตลาดเสื้อผ้าทั่วโลกมีมูลค่าราว 1.52 ล้านล้านดอลลาร์

แนวคิดในการใช้หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มการผลิตในสหรัฐฯ นั้น ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการพึ่งพาโรงงานที่อยู่ห่างไกลออกไป

แต่การย้ายฐานการผลิตเสื้อผ้ากลับไปสู่ตลาดตะวันตก รวมทั้งในสหรัฐฯ นั้นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน

บริษัทเสื้อผ้าหลาย ๆ แห่งยังลังเลที่จะออกมาพูดเกี่ยวกับการใช้ระบบ automation เพราะกลัวว่าจะเป็นการสร้างความกังวลให้แก่สาธารณชนว่า ระบบดังกล่าวจะเข้ามาแย่งงานจากคนงานในประเทศยากจนต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน นักวิจัยห้าคนให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่า การเย็บเสื้อผ้าโดยการใช้เข็มและด้ายนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติ เนื่องจากหุ่นยนต์ไม่มีทักษะการสัมผัสที่ดีเท่ามือมนุษย์ และแม้ว่า ตอนนี้จะมีการพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องยังน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ทั้งหลายให้เย็บผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาว่าหากหุ่นยนต์สามารถผลิตเสื้อผ้าได้เพียงพอ อาจช่วยลดส่วนต่างของต้นทุนระหว่างโรงงานในสหรัฐฯ และในต่างประเทศได้

Solowjow กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบ automation ที่ Siemens นั้นต่อยอดมาจากความพยายามในการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยหุ่นยนต์ให้สามารถจัดการกับวัสดุได้ทุกประเภท เช่น สายเคเบิลเส้นเล็ก ๆ ก่อนที่ นักวิจัยจะตระหนักว่า หนึ่งในเป้าหมายที่ดีที่สุดในการใช้ระบบดังกล่าวก็คือ การผลิตเสื้อผ้านั่นเอง

Siemens ทำงานร่วมกับ Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute ในเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย เพื่อหาวิธีจัดการกับปัญหาในเรื่องผ้า และพบว่า บริษัทสตาร์ทอัพ Sewbo Inc. ที่ตั้งอยู่ในนครซานฟรานซิสโกมีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับปัญหาเนื้อผ้าต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทแห่งนี้เชี่ยวชาญในการทำให้เนื้อผ้าแข็งขึ้นด้วยสารเคมี โดยผ้าที่ชุบแข็งจะมีลักษณะคล้ายกับวัสดุอื่น ๆ ที่หุ่นยนต์สามารถจัดการได้ เช่น โลหะ และเมื่อหุ่นยนต์เย็บผ้าเสร็จแล้ว เสื้อผ้าก็จะถูกนำไปซักเพื่อขจัดสารเคมีดังกล่าวออกไป

Jonathan Zornow ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ของ Sewbo กล่าวว่า "ผ้าเดนิมเกือบทุกชิ้นจะถูกนำไปซักหลังการตัดเย็บ ดังนั้นวิธีการนี้จึงสามารถเข้าได้กับระบบการผลิตที่มีอยู่ก่อนแล้ว"

ปัจจุบัน มีการขยายวงการทำงานเพื่อพัฒนาวิจัยนี้ให้กว้างออกไปอีก และมีบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าหลายแห่งเข้าร่วมด้วย อาทิ Levi’s และ Bluewater Defense LLC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่งแบบทหารขนาดเล็กในสหรัฐฯ โดยบริษัทเหล่านี้ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์จากสถาบัน ARM ในการทดลองใช้เทคนิคนี้

นอกจากนี้ ยังมีความพยายามอื่น ๆ ในการเปลี่ยนโรงงานตัดเย็บให้หันมาใช้ระบบ automation มากขึ้น อย่างเช่น ที่ Software Automation Inc บริษัทสตาร์ทอัพในรัฐจอร์เจียซึ่งพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถเย็บเสื้อผ้าโดยการขึงผ้าลงบนโต๊ะชนิดพิเศษ เป็นต้น

Sanjeev Bahl ซึ่งเปิดโรงงานผลิตกางเกงยีนส์เล็ก ๆ ที่ชื่อ Saitex ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนครลอสแองเจลิสเมื่อสองปีก่อน ได้ลองศึกษาเครื่องจักรของ Sewbo ดู และเวลานี้ กำลังเตรียมที่จะติดตั้งเครื่องจักรทดลองเครื่องแรกที่โรงงานแล้ว

Bahl กล่าวว่า งานตัดเย็บใหม่ ๆ รายส่วนพร้อมที่จะลองใช้กระบวนการเย็บแบบ automation แล้ว และว่า “ถ้าหากวิธีนี้ใช้ได้ผล ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เปิดโรงงานผลิตยีนส์ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ อีกครั้ง”

ที่มา: VOA, 3/1/2023

บริษัทแม่ ‘TikTok’ ปรับลดพนักงานในจีน หวังลดต้นทุน

บริษัทจีนไบต์เเดนซ์ (ByteDance) ซึ่งเป็นบริษัทเเม่ของแอปติ๊กตอก (TikTok) ปลดพนักงานหลายร้อยตำแหน่งในหลายแผนก เมื่อช่วงส่งท้ายปลายปี 2022 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดต้นทุนของบริษัท

รอยเตอร์อ้างรายงานของสื่อเซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์ เมื่อวันอังคารว่า การปรับลดพนักงานจำนวนมากของบริษัทครั้งนี้ มีผลกับโต่วอิน (Douyin) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นติ๊กตอกของจีน ที่มีผู้ใช้ราว 600 ล้านรายต่อวัน รวมทั้งหน่วยงานด้านเกมและอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไบต์เเดนซ์ด้วย

ด้านไบต์เเดนซ์ ไม่ได้ให้ความเห็นใด ๆ เมื่อรอยเตอร์ติดต่อสอบถามเพื่อขอความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้

ที่มา: VOA, 4/1/2023

Amazon ประกาศว่าจะเลิกจ้างพนักงานมากกว่า 18,000 คน

Amazon บริษัทยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซประกาศว่าจะเลิกจ้างพนักงานมากกว่า 18,000 คน โดยให้เหตุผลเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่มีความแน่นอน และยังอ้างว่าบริษัทมีการจ้างงานอย่างรวดเร็วระหว่างที่เกิดโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือน พ.ย. 2022 Amazon ระบุว่าจะเลิกจ้างพนักงานเพียง 10,000 คน

ที่มา: BBC, 5/1/2023

เผยการกลับมาของนักศึกษาต่างชาติอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเติมช่องว่างในตลาดแรงงานของออสเตรเลียที่ตึงตัว

การแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้โลกหยุดนิ่งไป และก็ทำให้นักศึกษาต่างชาติและคนทำงานเลือกที่จะเก็บกระเป๋าออกจากประเทศกันไปเป็นจำนวนมาก ข้อจำกัดด้านพรมแดนของออสเตรเลียที่เข้มงวดในเวลานั้น ได้ทำให้อัตราการย้ายถิ่นฐานสุทธิของออสเตรเลียลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เมื่อดูตัวอย่างข้อมูลด้านประชากรของรัฐบาลสหพันธรัฐในปี 2022 (The Federal Government’s 2022 Population Statement data) พบว่าข้อมูลดังกล่าวกำลังแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัว

ข้อมูลใหม่นี้แสดงให้เห็นว่า อัตราการย้ายถิ่นฐานสุทธิของออสเตรเลียน่าจะถึงระดับเดียวกับเมื่อช่วงก่อนการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ 235,000 คน ภายในสิ้นปีงบประมาณปี 2022-23 ในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ และจะยังคงทรงตัวต่อไป

นักประชากรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) ชี้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อตลาดแรงงานของออสเตรเลีย “เราทราบว่า โดยเฉพาะในบรรดาผู้ย้ายถิ่น ซึ่งรวมถึงผู้ย้ายถิ่นชั่วคราว ผู้ย้ายถิ่นที่มีทักษะ เช่นเดียวกับนักศึกษาต่างชาติ และคนทำงานวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์ พวกเขาได้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในตลาดแรงงานของออสเตรเลีย พวกเขาเติมช่องว่างในตลาดแรงงาน และพวกเขาส่วนใหญ่กำลังทยอยกลายเป็นผู้ย้ายถิ่นถาวรซึ่งมีทักษะในออสเตรเลีย และเติมเต็มส่วนที่ต้องการที่มีทักษะมากขึ้นในตลาดแรงงาน”

ในระยะยาว นักประชากรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) ระบุว่ามันเป็นสัญญาณในเชิงบวกเมื่อเราฟื้นตัวจนถึงระดับเดียวกับก่อนการแพร่ระบาด ในแง่ของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

ที่มา: SBS, 6/1/2023

แบรนด์ UNIQLO เผยจะปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงานในญี่ปุ่น

บริษัทแม่ของแบรนด์ UNIQLO เครื่องแต่งกายของญี่ปุ่น เผยว่าจะปรับขึ้นเงินเดือน 20-40% ให้แก่พนักงานประจำราว 8,400 คนจากทั้งหมด 56,000 คนในญี่ปุ่น เพื่อสร้างการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน และช่วยสร้างการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น

ที่มา: CNN, 10/1/2023

พยาบาลในนิวยอร์คกว่า 7,000 คน หยุดงานประท้วงขาดแคลนบุคลากรและเรียกร้องค่าแรง

พยาบาลกว่า 7,000 คน จาก 2 โรงพยาบาลใหญ่ในนครนิวยอร์ก หยุดงานเพื่อประท้วงต่อต้านเงื่อนไขการทำงานที่ไม่เป็นธรรม ฝ่ายบริหารไม่ดำเนินการจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเรียกร้องค่าแรงที่เหมาะสมต่อภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน การนัดหยุดงานครั้งนี้เกือบจะเป็นวิกฤตที่ใหญ่กว่านี้ เนื่องจากพยาบาลในโรงพยาบาลในเมืองอีก 8 แห่ง ได้บรรลุข้อตกลงในนาทีสุดท้ายกับฝ่ายบริหาร

ที่มา: VOX, 11/1/2023

คนทำงานภาครัฐเดินขบวนประท้วง เรียกร้องให้เพิ่มฐานเงินเดือนและเงินบำนาญ

คนทำงานภาครัฐทั้งปัจจุบันและที่เกษียณอายุหลายพันคนเดินขบวนในคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซูเอลา เพื่อเรียกร้องให้เพิ่มฐานเงินเดือนและเงินบำนาญ ในขณะที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มสหภาพแรงงานชี้ว่าในเวเนซูเอลามีช่องว่างค่าแรงระหว่างภาคเอกชนและในภาครัฐ ค่าจ้างในภาคเอกชนอยู่ระหว่าง 125-150 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน ส่วนคนทำงานภาครัฐได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้คนทำงานภาครัฐจะไม่มีแผนที่จะนัดหยุดงานแต่อย่างใด

ที่มา: La Prensa Latina Media, 11/1/2023

ส่วนภูมิภาคในออสเตรเลียวอนรัฐบาลกลางเพิ่มโควตาผู้ย้ายถิ่นเร่งแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ

มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงระบบการย้ายถิ่นของออสเตรเลีย ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถเข้ามาทำงานเพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจของส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็กำลังทบทวนระเบียบการย้ายถิ่นและรับเรื่องการปรับปรุงกฏหมายนี้จากองค์กรต่างๆ

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลประชากรล่าสุดของรัฐบาล ก็มีความคิดเห็นหลายด้าน บางส่วนกล่าวว่ารัฐบาลต้องมีการจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนโดยจัดลำดับความสำคัญกับชุมชนส่วนภูมิภาคก่อนเพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจที่พื้นที่เหล่านี้กำลังเผชิญอยู่

นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันวิจัยพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลีย ได้สรุปด้านบวกของพื้นที่ส่วนภูมิภาคของประเทศไว้ว่า "การอยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาคมีด้านดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องงานซึ่งมีตำแหน่งงานมากมายที่ต้องการคนทำงาน และยังเป็นการเติมเต็มด้านวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วย ประการสุดท้ายการเพิ่มประชากรผู้ย้ายถิ่นจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวในเรื่องประชากรของพื้นที่ส่วนภูมิภาคที่กำลังประสบอยู่"

ที่มา: SBS, 12/1/2023

แรงงานต่างชาติซื้อรถจักรยานไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซค์ในไต้หวัน ไม่ต้องแนบใบอนุญาตจากนายจ้างอีกต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2022 เป็นต้นมา รถจักรยานไฟฟ้าซื้อใหม่ทุกคันจะต้องยื่นขอติดแผ่นป้ายทะเบียนและต้องซื้อประกันภัยภาคบังคับ จึงจะอนุญาตให้ขับขี่บนท้องถนนได้ และสำหรับแรงงานต่างชาติมีข้อบังคับจะต้องแนบหนังสืออนุญาตจากนายจ้าง จึงจะขึ้นทะเบียนยื่นขอแผ่นป้ายได้ มาตรการนี้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรมการขนส่งทางบกไต้หวันตอบสนองด้วยการแก้ไขกฎระเบียบใหม่ ผ่านการอนุมัติของกระทรวงคมนาคมเมื่อ 30 ธ.ค. 2022 ตั้งแต่ 3 ม.ค. 2023 เป็นต้นไป ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติซื้อรถจักรยานไฟฟ้าจะต้องแนบหนังสืออนุญาตจากนายจ้าง ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่บังคับให้แรงงานต่างชาติซื้อรถมอเตอร์ไซค์จะต้องแนบหนังสืออนุญาตจากนายจ้างที่ถือปฏิบัติกันมา 28 ปี ก็ยกเลิกพร้อมกัน

ที่มา: Radio Taiwan International, 13/1/2023

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโปรตุเกสประท้วงเรียกร้องเพิ่มค่าแรง

ครูและบุคลากรโรงเรียนชาวโปรตุเกสหลายหมื่นคนเดินขบวนในกรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส เพื่อเรียกร้องเพิ่มค่าจ้างและปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี

ปัจจุบันครูในโปรตุเกสมีค่าจ้างต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100-2,000 ยูโรต่อเดือน ซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าค่าจ้างปัจจุบันยังคงต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับวิกฤตค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น

ก่อนหน้านี้กลุ่มครูและอาจารย์ทั่วประเทศหยุดงานประท้วงมาตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. 2022 ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้เต็มที่

ที่มา: The Business Standard, 15/1/2023

Credit Suisse เตรียมเลิกจ้างพนักงานในยุโรปมากกว่า 10%

The Financial Times รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าธนาคาร Credit Suisse กำลังวางแผนปลดวาณิชธนากรในยุโรปมากกว่า 10% ในปี 2023 นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เริ่มดำเนินการปลดพนักงานในแผนกต่างๆ ไปบ้างแล้ว หลังประกาศแผนปลดพนักงาน 9,000 ตำแหน่งภายในปี 2025 ไปเมื่อปีที่แล้ว แผนปลดพนักงานเพิ่มเติมครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่เครดิตสวิสเตรียมเปิดเผยภาวะขาดทุนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในเดือน ก.พ. 2023

ที่มา: The Financial Times, 14/1/2023

พยาบาลในอังกฤษเริ่มหยุดงานประท้วง เรียกร้องเพิ่มค่าจ้าง

พยาบาลในอังกฤษเริ่มการนัดหยุดงานประท้วงเป็นเวลา 2 วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อเรียกร้องเพิ่มค่าจ้าง โดยสหภาพแรงงานพยาบาลกล่าวหารัฐบาลว่า ไม่เจรจาอย่างจริงจังเรื่องปรับปรุงข้อตกลงค่าจ้างสำหรับปีงบประมาณนี้ ปัจจุบันพยาบาลในอังกฤษที่มีรายได้น้อยกำลังเผชิญกับราคาอาหารและพลังงานเพิ่มสูงขึ้น แต่โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษแย้งว่า การนัดหยุดงานไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้อง และขอให้สหภาพใช้การเจรจา ทั้งนี้ YouGov สำรวจความเห็นชาวอังกฤษพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 63% สนับสนุนการนัดหยุดงาน

ที่มา: The National, 18/1/2023

รัฐบาลเกาหลีใต้เสนอแผนเปลี่ยนเวลาทำงานยืดหยุ่นมากขึ้น หวังกระตุ้นให้เกิดอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมประกาศแผนปฏิรูปร่างกฎหมายแรงงานในเดือน ก.พ. 2023 ที่ตั้งเป้าว่าจะช่วยให้แรงงานมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะอนุญาตให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันว่าจะนับชั่วโมงการทำงานล่วงเวลามากน้อยเพียงใดในรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี

รัฐบาลเกาหลีใต้ยังระบุด้วยว่าแผนการนี้จะทำให้ผู้คนจะทำงานน้อยลง เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนมีครอบครัวและส่งเสริมอัตราการเจริญพันธุ์ให้เพิ่มสูงขึ้น โดยก่อนหน้านี้คาดว่าอัตราการเจริญพันธุ์ในเกาหลีใต้จะแตะระดับต่ำที่ 0.7% ภายในปี 2024

ที่มา: U.S.News, 18/1/2023

สื่อเผย Microsoft มีแผนปลดพนักงานประมาณ 11,000 ตำแหน่ง นับเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ระลอกล่าสุดของอุตสาหกรรมไอทีของสหรัฐฯ

สื่ออังกฤษ Sky News รายงานว่า Microsoft มีแผนปลดพนักงานประมาณ 11,000 ตำแหน่ง เกิดขึ้นตามหลัง Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐฯ และบริษัท Meta Platforms ที่ต่างลดจำนวนพนักงานขององค์กรเพื่อรับมือกับกำลังซื้อที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา

ด้านเว็บไซต์ Insider อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับแผนการดังกล่าว และระบุว่า ไมโครซอฟต์จะจ้างพนักงานใหม่ลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 แม้ว่าหลายแผนกขององค์กรเดินหน้าระงับการจ้างงานตำแหน่งใหม่ไปแล้วก็ตาม

ด้าน Microsoft ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อรายงานข่าวเหล่านี้

ทั้งนี้ Microsoft มีพนักงาน 221,000 คน โดยเป็นพนักงานในอเมริกา 122,000 คน และ 99,000 คนทั่วโลก ตามข้อมูลที่บริษัทแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือ SEC เมื่อ 30 มิ.ย. 2022

ที่มา: VOA, 18/1/2023

แรงงานในฝรั่งเศสหยุดงานประท้วง นโยบายขยายอายุเกษียณเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี เป็น 64 ปี

กลุ่มแรงงานในฝรั่งเศส 80,000 คน ประท้วงบนท้องถนนในกรุงปารีส และยังมีการเดินขบวนในเมืองฝรั่งเศสอีก 200 เมือง หลังที่มีการนัดหยุดงานประท้วงเพื่อคัดค้านนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ที่ต้องการขยายเกษียณของชาวฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี เป็น 64 ปี

สหภาพแรงงานให้เหตุผลในการคัดค้านนโยบายนี้ว่า ยังมีทางเลือกอื่นๆ ที่ช่วยรับรองระบบเงินบำนาญ เช่น เก็บภาษีมหาเศรษฐี เพิ่มเงินสมทบจากนายจ้างหรือผู้รับบำนาญที่มีฐานะดี เป็นต้น

ที่มา: BBC, 20/1/2023

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวไต้หวันเรียกร้องเปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติ แต่กระทรวงแรงงานไม่อนุญาต ระบุควรปรับขึ้นค่าจ้างพนักงานท้องถิ่นก่อน

หลังจากซบเซาอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่ต้องประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวต่างเรียกร้องขอให้เปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติ แม้แต่ ส.ส. ทั้งหลายก็เสนอให้รัฐบาลควรเปิดให้ภาคบริการนำเข้าแรงงานต่างชาติได้อย่างมีเงื่อนไข แต่กระทรวงแรงงานแถลงว่า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการส่งออก ใบสั่งซื้อสินค้าของภาคการผลิตลดน้อยลง ความต้องการด้านแรงงานลดลงตามไปด้วย ภาคบริการแม้จะเรียกร้องมาตลอดว่าขาดแคลนแรงงาน แต่การปรับขึ้นค่าจ้างและแก้ไขสวัสดิการพนักงานของผู้ประกอบการกลับไม่เด่นชัด ดังนั้น นโยบายของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันคือ ลดส่วนต่างความต้องการระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้น้อยลง หรือทำอย่างไรให้นายจ้างยอมปรับขึ้นค่าจ้างและปรับปรุงสวัสดิการของลูกจ้างท้องถิ่นก่อน

ที่มา: Radio Taiwan International, 20/1/2023

ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นเดือน ธ.ค. 2022 เพิ่มสูงที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ

ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของญี่ปุ่นแสดงว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นเพิ่มสูงที่สุดในรอบ 41 ปีในเดือน ธ.ค. 2022 กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมของสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากราคาพลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เผยถึงตัวเลขเงินเฟ้อตลอดปี 2022 ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีที่ไม่รวมของสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้า

ครั้งล่าสุดที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพุ่งสูงแบบนี้คือปี 2014 เมื่อมีการขึ้นภาษีบริโภค ถ้าไม่รวมเหตุดังกล่าว ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1991

ที่มา: NHK World, 20/1/2023

‘Google’ ปลดพนักงาน 12,000 คน ตามกระแสลดต้นทุนทั่ววงการเทคโนโลยี

Google ประกาศปลดพนักงานจำนวน 12,000 คน หรือ ราว 6% ของพนักงานทั้งหมดของตน หลังธุรกิจเทคโนโลยีหลายแห่งทำการลดต้นทุนด้วยการลดการว่าจ้างงานไปก่อนหน้า ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงอย่างหนักตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ตามรายงานของสำนักข่าวเอพี

ซุนดาร์ พิชัย ซีอีโอของกูเกิล และบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ส่งอีเมลแจ้งพนักงานแผนงานเลิกจ้างครั้งนี้ โดยมีการโพสต์สำเนาอีเมลนี้ทางบล็อกข่าวของบริษัทด้วย

แผนการปรับลดพนักงานครั้งนี้ ถือเป็นการลดจำนวนครั้งใหญ่ที่สุดที่กูเกิลเคยดำเนินการมา และเกิดขึ้นหลังจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Microsoft, Amazon, Meta และอีกหลายบริษัทปลดพนักงานรวมกันแล้วไปหลายหมื่นคนไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อรัดเข็มขัดเตรียมพร้อมรับทิศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมที่ดูมืดมน

ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2023 เป็นต้นมา ตัวเลขการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทเทคโนโลยีสำคัญ ๆ นั้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 48,000 คนแล้ว

ที่มา: VOA, 21/1/2023