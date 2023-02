นักสิทธิฯ ยินดี 'พ.ร.บ.อุ้มหาย' บังคับใช้ จี้ทางการไทยทบทวนกรณีตัดสินใจเลื่อนการบังคับใช้บางมาตรา

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลและแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์ยินดีที่ พ.ร.บ.ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและอุ้ มหายบังคับใช้ พร้อมขอให้ทางการไทยท บทวนกรณีตัดสินใจเลื่อนการบังคั บใช้บางมาตรา

22 ก.พ.2566 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า วันนี้ (22 ก.พ.) คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ( International Commission of Jurists หรือ ICJ) และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) ออกแถลงการณ์ร่วมหลังที่พระราชบั ญญัติป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหายที่ล่าช้ามาเนิ่ นนานมีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้ โดยระบุว่า ยินดีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ แต่เรียกร้องให้ ประเทศไทยทบทวนการตัดสินใจเลื่ อนการบังคับใช้มาตรา 22-25 ไปจนถึงวันที่ 1 ต.ค.2566 และให้ปรับวันที่มีผลบังคับใช้ ใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการปกป้ องประชาชนจากการถูกทรมาน การกระทำการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์ และการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ICJ และแอมเนสตี้เห็นว่า พระราชบัญญัติฯ นี้ทำให้การทรมาน การกระทำการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์ และการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็ นความผิดทางอาญา และจัดให้มีกลไกคุ้ มครองตามกฎหมายและวิธีพิ จารณาความเพื่อป้องกั นการกระทำดังกล่าว มาตราต่างๆ ในกฎหมายฉบับนี้ยังมีจุดประสงค์ เพื่อรับรองว่าผู้เสียหายและบุ คคลอื่นๆ สามารถร้องเรียนเกี่ยวกั บการทรมานหรือการการกระทำการที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์ รวมถึงการกระทำให้บุคคลสู ญหายได้โดยปราศจากความหวาดกลัว

ทั้งนี้ยังระบุว่า กฎหมายฉบับนี้เป็ นผลมาจากความพยายามอันไม่หยุ ดหย่อนของผู้เสียหายและครอบครั วของพวกเขา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สมาชิกรัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างสรรค์เครื่องมื อในการป้องกันการก่อการละเมิดสิ ทธิอันร้ายแรงเหล่านี้ และการให้การเยียวยาแก่ผู้รอดชี วิต แม้ว่ากฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ อย่างเป็นทางการในวันนี้ แต่ภาครัฐได้เลื่อนการบังคับใช้ บางมาตราที่สำคัญออกไปจนถึงเดื อนตุลาคม

ดังนั้นทาง ICJ และแอมเนสตี้จึงขอให้ทางการไทยท บทวนการตัดสินใจเลื่อนการบังคั บใช้ มาตรา 22-25 ของพระราชบัญญัติฯ ไปจนถึงวันที่ 1 ต.ค. 2566 อีกครั้ง และให้ปรับวันที่มีผลบังคับใช้ ใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังเรียกร้องให้เร่งดำเนิ นการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่ างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุ คคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถู กบังคับ (Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) และพิธีสารเลือกรับของอนุสั ญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Optional Protocol to the Convention against Torture หรือ OP-CAT)

“การเลื่อนการบังคับใช้ มาตราสำคัญบางมาตราของพระราชบั ญญัติฯ นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวล พวกเราขอ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ ยงการกระทำที่ทำให้เกิดความล่ าช้ายิ่งขึ้น ถ้าไม่มีบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่สามารถเป็ นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประสิ ทธิภาพโดยสมบูรณ์และอาจไม่ก่ อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่ างแท้จริงในพื้นที่ได้” ทั้งสององค์กรย้ำ