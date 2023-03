บีบีซีขอโทษกรณีถอด 'แกรี ลินิเกอร์' จากพิธีกรรายการฟุตบอล โดยกลับมาจัดอีกครั้งเสาร์นี้

บีบีซีถอน 'แกรี ลินิเกอร์' ออกจากพิธีกรรายการฟุตบอล "แมทช์ออฟเดอะเดย์" หลังจากที่เขาโพสต์ทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเชิงปิดกั้นผู้ลี้ภัยของรัฐบาลอนุรักษ์นิยมอังกฤษ โดยบีบีซีอ้างว่าลินิเกอร์ฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย ด้านพิธีกรโทรทัศน์บางคนก็ร่วมผละงานประท้วง วอล์กเอาท์จากที่ทำงานเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับลินิเกอร์ ขณะที่ล่าสุดเมื่อวันจันทร์นี้ผู้บริหารบีบีซีกล่าวโทษและแถลงว่าลินิเกอร์ จะกลับมาจัดรายการอีกครั้งเสาร์นี้

สื่อบีบีซีได้ประกาศเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 ว่าจะมีการระงับ แกรี ลินิเกอร์ จากการเป็นพิธีกรของรายการ "แมทช์ออฟเดอะเดย์" เป็นการชั่วคราว ซึ่งรายการดังกล่าวนี้เป็นรายการฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในอังกฤษ และลินิเกอร์ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลชื่อดังและเป็นพิธีกรท่มีชื่อเสียงในด้านนี้ บีบีซีทำการถอดลินิเกอร์จากรายการหลังจากที่ลินิเกอร์โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์วิจารณ์คำประกาศนโยบายผู้ลี้ภัยของรัฐบาลอังกฤษว่า "พระเจ้าช่วย นี่มันยิ่งกว่าเลวร้ายเลยนะ"

ล่าสุดวันนี้ (13 มีนาคม) ทิม เดวี ผู้อำนวยการบริหารของบีบีซี ออกแถลงการณ์ว่า แกรี ลินิเกอร์ จะกลับมาจัดรายการ หลังจากได้หารือร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น “ทุกคนตระหนักดีว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทีมงาน กูรู ผู้ดำเนินรายการ และที่สำคัญที่สุดคือผู้ชมของเรา ผมขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น ผมต้องการแก้ไขปัญหา และทำให้รายการกีฬาของเรากลับมาออกอากาศอีกครั้ง" โดยแกรีจะกลับมาจัดรายการในวันเสาร์นี้ (18 มี.ค.)

ด้านแกรี ลินิเกอร์ ได้โพสต์ในทวิตเตอร์ด้วยว่าดีใจที่หาทางออกกันได้ และขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานของผมที่ BBC Sport สำหรับการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่น่าทึ่ง

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4 — Gary Lineker (@GaryLineker) March 13, 2023

แกรี ลินิเกอร์ ภาพประกอบจากรายการ Match of the day ทาง BBC sport

นักฟุตบอลดังวิจารณ์นโยบายปิดกั้นผู้อพยพเข้าเมือง

สำหรับนโยบายที่ลินิเกอร์วิจารณ์นั้น เป็นนโยบายปิดกั้นผู้ลี้ภัยโดยพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการอังกฤษได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วย "ผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย" ซึ่งมุ่งเน้นปิดกั้นไม่ให้ผู้ลี้ภัยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษด้วยเรือเล็ก หน่วยงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติวิจารณ์ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ "อาจจะเท่ากับเป็นการแบนผู้ลี้ภัย"

ลินิเกอร์วิจารณ์ว่าเดิมทีแล้วประเทศอังกฤษก็รับผู้ลี้ภัยน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรปอยู่แล้ว อังกฤษไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่ผู้ลี้ภัยทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่อย่างใด ลินิเกอร์มองว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ "สุดแสนจะโหดร้ายทารุณ" ที่ตั้งเป้าหมายเล่นงานกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางมากที่สุด และเปรียบเทียบว่าสิ่งที่อังกฤษทำนั้น คล้ายกับสิ่งที่เยอรมนีสมัยเผด็จการ อดอลฟ์ ฮิตเลอร์ เคยทำมาก่อน

ทางบีบีซีแถลงเกี่ยวกับเรื่องการถอดลินิเกอร์ออกจากการเป็นพิธีกรว่าเป็นเพราะพวกเขาได้พิจารณาว่า "การใช้โซเชียลมีเดียเขา(ลินิเกอร์)ในช่วงไม่นานนี้เป็นการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ" ของบีบีซี ทำให้ทางบีบีซีตัดสินใจถอดเขาออกจากการเป็นพิธีกรรายการแมทช์ออฟเดอะเดย์ชั่วคราว จนกว่าพวกเขาจะสามารถตกลงกันได้และสร้างความชัดเจนให้กับจุดยืนเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียของเขาได้

อย่างไรก็ตามการถอดลินิเกอร์ ทำให้พิธีกรรายการและผู้แสดงความคิดเห็นในรายการบางส่วนประกาศผละงานประท้วง ไม่ปรากฏตัวในการดำเนินรายการ เพื่อเป็นการแสดงออกสนับสนุนลินิเกอร์

เช่น อลัน เชียร์เรอร์ และ เอียน ไรท์ อดีตนักฟุตบอลชื่อดังสองคนประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าพวกเขาจะไม่ปรากฏตัวในรายการ แมทช์ออฟเดอะเดย์ ที่ออกอากาศในคืนวันเสาร์ที่ 11 มื.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ไรท์ทวีตว่าเขาทำไปเพื่อแสดง "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว" กับลินิเกอร์

นอกจากนี้ยังมีผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการคนอื่นๆ ที่ปฏิเสธจะปรากฏตัวในรายการช่วงวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา จนทำให้บางรายการของบีบีซีจำเป็นต้องยกเลิกไปในช่วงสุดสัปดาห์

นั่นทำให้บีบีซีประกาศว่าพวกเขาจะจะฉาย "ไฮไลท์ของพรีเมียร์ลีก" ของสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่มีพิธีกรและผู้ร่วมรายการ นอกจากนี้ยังทำให้รายการ "แมทช์ออฟเดอะเดย์" ซึ่งออกอากาศทางบีบีซีมาเป็นเวลา 60 ปี ต้องถูกตัดให้เหลือ 20 นาที แทนที่จะเป็น 60 นาทีแบบทุกครั้ง รายการยังเปิดตัวแบบไม่มีการเกริ่นนำหรือเครดิตช่วงเปิดรายการและไม่มีเพลงเปิดรายการแบบเดิม พอเปิดมาก็นำเสนอไฮไลท์ของการแข่งขันที่มีเสียงของสนามแข่งแต่ไม่มีเสียงพากย์บอลแต่อย่างใด

ทางสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษเปิดเผยว่า มีนักกีฬาฟุตบอลบางคนที่ต้องการบอยคอตต์รายการนี้ของบีบีซีด้วย ซึ่งทำให้ผู้เล่นบางคนจะไม่ยอมให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขัน

ไม่เพียงแค่รายการแมทช์ออฟเดอะเดย์เท่านั้นที่มีคนทำงานสื่อผละงานประท้วง มีพิธีกรบางคนที่ประท้วงด้วยการปฏิเสธจะทำงานเป็นพิธีกรในรายการฟุตบอลอื่นๆ อีก 3 รายการทั้งทางวิทยุและในโทรทัศน์ บีบให้มีการยกเลิกรายการเหล่านั้น ทำให้ไม่มีการเผยแพร่ตัวอย่างการแข่งขันหรือคะแนนตอนจบการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ

เรื่องนี้ส่งผลให้เกิดการถกเถียงอภิปรายในเรื่องนโยบาย "ความเป็นกลาง" ของบีบีซี และทำให้เกิดการนำรัฐบาลฝ่ายขวาของอังกฤษมาเป็นคู่ขัดแย้งกับลินิเกอร์ พิธีกรรายการกีฬาคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในอังกฤษ ทั้งนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตจากสื่อสัญชาติเยอรมนี ดอยซ์เวลเล ว่า ในยุคปัจจุบันนี้ที่เป็นยุคโซเชียลมีเดีย เป็นเรื่องยากที่จะคอยมาควบคุมเรื่องความเป็นกลาง

หลังจากที่ ทิม เดวี ผู้อำนวยการใหญ่ของบีบีซีเตือนคณะทำงานในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียหลังจากที่เข้าเข้ามากุมบังเหียนบีบีซีเมื่อปี 2563 ก็มีนักข่าวหลายคนที่ถูกลงโทษตักเตือนจากการที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นที่ชวนให้เกิดข้อโต้แย้ง แต่ทว่าลินิเกอร์ไม่ได้เป็นคณะทำงานถาวรของบีบีซีแต่อย่างใด เขาเป็นคนรับจ้างอิสระหรือ "ฟรีแลนเซอร์" ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานข่าวหรืองานเนื้อหาทางการเมือง ทำให้มีการตั้งคำถามว่าเขาสมควรถูกบังคับใช้กฎเรื่อง "ความเป็นกลาง" แบบเดียวกันหรือไม่

"ความเป็นกลาง" จริงหรือ?

ในขณะเดียวกันพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษและนักวิจารณ์ในหน้าสื่ออังกฤษต่างก็พากันประณามบีบีซีในเรื่องที่พวกเขาปิดปากลินิเกอร์โดยมองว่าเป็นการโต้ตอบหลังถูกกดดันจากรัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยม

เคียร์ สตาร์เมอร์ ผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษบอกว่า "บีบีซ๊ไม่ได้กระทำในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นกลาง โดยการยอมตามใจ ส.ส.ของพรรคอนุรักษ์นิยมที่ไม่พอใจเกี่ยวกับ แกรี ลินิเกอร์"

นิโคลา สเตอร์เจียน มุขมนตรีสก็อตแลนด์ก็กล่าววิจารณ์ว่า การตัดสินใจของบีบีซีนั้น "เป็นเรื่องที่แก้ตัวไม่ได้" สเตอร์เจียนบอกว่า "มันเป็นการทำลายเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการกดดันทางการเมือง แล้วพวกเขา(บีบีซี)ก็มักจะยอมให้กับการกดดันของพวกฝ่ายขวาเสมอ"

เกร็ก ไดค์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ของบีบีซีในช่วงปี 2543-2547 บอกว่าการที่บีบีซีลงโทษถอดลินิเกอร์ออกจากรายการนั้นเป็นความผิดพลาด นับว่าเป็นการที่บีบีซีทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเอง และกล่าวหาว่า "บีบีซีก้มหัวให้กับการกดดันจากรัฐบาล"

นอกจากเรื่องเกี่ยวกับประเด็นผู้ลี้ภัยแล้วก่อนหน้านี้บีบีซีก็เคยเป็นพื้นที่นำเสนอบทความในเชิงเอียงขวาที่ถูกมองว่ากระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังต่อคนข้ามเพศ จนทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ จากสื่ออื่นๆ และจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนของยุโรป นอกจากนี้ยังเคยมีกรณีที่คณะทำงานชาว LGBTQ+ หลายคนลาออกจากบีบีซีเพื่อประท้วงบทความเหยียดคนข้ามเพศของบีบีซีด้วย

