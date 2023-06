'เทศกาลธงโลก' ฝรั่งเศส 'กีดกัน' ไม่ให้ 'ไต้หวัน' เข้าร่วมงาน เหตุถูกทางการจีนกดดัน

ไต้หวันถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่ วมงาน "เทศกาลธงโลก" ที่ฝรั่งเศส ในเดือนกันยายนนี้ หลังทางการจีนคั ดค้านและกดดันผู้จัดงาน "สมาคมวัฒนธรรมชาวไต้หวันแห่งลี ยง" ระบุ ทางการจี นพยายามกีดกันไต้หวั นออกจากองค์การระดับโลกอย่ างสหประชาชาติและองค์การอนามั ยโลกด้วย

16 มิ.ย. 2566 คณะผู้จัดงาน "เทศกาลธงโลก" ในฝรั่งเศส ปฏิเสธไม่ยอมให้ไต้หวันเข้าร่วม หลังจากที่ทางการจีนคั ดค้านและกดดันผู้จัดงาน โดยที่เทศกาลธงดังกล่าวนี้มีชื่ อในภาษาฝรั่งเศสว่า "Fete des Bannieres du Monde" ภายในมีขบวนพาเหรด ตลาดขายของ และผู้เข้าร่วมจากอย่างน้อยสิ บกว่าประเทศที่สวมใส่ชุดแต่ งกายประจำชาติของตนเอง มีกำหนดการจัดงานวันที่ 16 ก.ย. ที่จะถึงนี้ ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ ทางการไต้หวันกับผู้จัดงานในฝรั่ งเศสได้ติดต่อประสานงานกันในเรื่ องนี้มาเป็นเวลาหลายเดือน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางการจีนได้ติดต่อไปยังผู้จั ดงานเรียกร้องไม่ให้ไต้หวันเข้ าร่วมกับงานเทศกาลนี้ ส่งผลให้คณะกรรมการผู้จัดงานปฏิ เสธคำขอเข้าร่วมของไต้หวัน

ทางกลุ่ม "สมาคมวัฒนธรรมชาวไต้หวันแห่งลี ยง" (ACTL) ยืนยันว่า การที่พวกเขาอยากเข้าร่ วมงานในครั้งนี้ไม่มีอะไรเกี่ ยวข้องกับเรื่องการเมืองเลยแม้ แต่น้อย พวกเขาเพียงแค่ต้องการเป็นตั วแทนของชุมชนชาวไต้หวันในงานวั ฒนธรรมใหญ่ๆ เท่านั้น

ในงานธงเมื่อปีที่แล้ว ทางกลุ่มสมาคมไต้หวัน ACTL บอกว่ าพวกเขาลงทะเบียนช้าเกินไปทำให้ ไม่ได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ แต่ใช้วิธีให้สมาชิกกลุ่มเดินถื อธงชาติไต้หวันอยู่รอบนอกกลุ่ มขบวนพาเหรดแทน แต่ก็มีผู้แทนจากจีนที่เรียกร้ องให้ผู้จัดงานในปีนั้นแจ้ งตำรวจ ในขณะที่คณะผู้จัดงานขอให้ ชาวไต้หวันเก็บธงของตั วเองออกไปจากขบวน

ACTL ยังเปิดเผยถึงปั ญหาในกระบวนการของคณะผู้จั ดงานธงในฝรั่งเศสอีกว่า ทาง ACTL ได้แจ้งความจำนงจะเข้าร่วมครั้ งล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 มีการเรียกร้องซ้ำๆ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกั บการพบปะเพื่อตัดสินว่าไต้หวั นจะเข้าร่วมได้หรือไม่ แต่ทางคณะผู้จัดงานก็ไม่ได้ ตอบรับอย่างชัดเจน จนกระทั่งเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถึงได้ตอบกลับด้ วยการปฏิเสธไม่ให้ไต้หวันเข้าร่ วม

Yang Pei-yi ประธานของ ACTL ระบุว่า เธอรู้สึกประหลาดใจเมื่อรู้ว่ ากลุ่มของพวกเธอถูกปฏิเสธไม่ให้ ร่วมงาน เพราะงานพาเหรดนี้มี ภาพลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวข้ องอะไรเลยกับการเมือง

จีนจงใจกดดันผู้จัดงานไม่ให้ไต้ หวันเข้าร่วมงาน

สื่ออีกแห่งหนึ่งระบุว่ า ทางการจีนทำการกดดันผู้จั ดงานด้วยการขู่ว่าจะถอนตัว หากทางผู้จัดงานอนุญาตให้ไต้หวั นเข้าร่วม

ทาง ACTL บอกอีกว่า พวกเขาเคยเดินทางไปยั งที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่ เจนีวาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นับรวมไต้หวั นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ คณะผู้ตัดสินใจขององค์การอนามั ยโลก (WHO) ด้วย

ก่อนหน้านี้ไต้หวันเคยถู กกีดกันออกจากการประชุมของ WHO ก็เพราะจีนใช้อำนาจอิทธิพลกดดั น

ผอ.สนง.เศรษฐกิจและวั ฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย จวง ซั่ว ฮั่น ได้เขียนบทความ 'การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน หลังยุคโควิด-19' ระบุว่าตั้งแต่ปี 2560 ไต้หวันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกของ WHO และเรียกร้องให้องค์การอนามั ยโลกกับทุกฝ่ายผลักดันให้ พวกเขาเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างยั่ งยืนได้โดยไม่ถูกมองข้าม รวมถึงระบุว่าไต้หวันมีนวั ตกรรมในการช่วยเหลือผู้คนในเรื่ องสาธารณสุขได้ทั้งในยุคโควิด- 19 และยุคหลังโควิด-19

จีนปิดกั้นไต้หวั นจากสหประชาชาติ

อีกกรณีหนึ่งคือการที่จีนใช้ อำนาจอิทธิพลปิดกั้นไต้หวั นออกจากสหประชาชาติ เรื่องนี้มีระบุในรายงานขององค์ กรคลังสมองไม่ฝักใฝ่ฝ่ ายใดในสหรัฐฯ ที่ชื่อ 'เยอรมันมาร์แชลฟันด์' โดยที่พวกเขาระบุว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในความเป็ นระบบแบบราชการของยูเอ็น

ไต้หวันซึ่งเป็นพื้นที่ๆ มีประชากรอยู่ 23.5 ล้านคน ไม่ได้เป็นทั้งสมาชิกหรืออยู่ ในสถานะผู้สังเกตการณ์ที่ สหประชาชาติเพราะทางการจีนคัดค้ านโดยอ้างว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่ งของพวกเขา อย่างไรก็ตามในอดีตไต้หวันก็ยั งได้สถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ ในบางหน่วยงานย่ อยของสหประชาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก แต่หลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิ งเหวินชนะการเลือกตั้งในปี 2559 ทางการจีนก็ทำการปิดกั้นไต้หวั นไม่ให้เป็นแม้แต่ผู้สั งเกตการณ์

เรื่องนี้ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ เช่น เอ็นจีโอ, ภาคประชาสังคม หรือแม้กระทั่งโรงเรียน จากไต้หวันไม่สามารถเข้าถึงทรั พยากรของยูเอ็นหรือเข้าร่ วมประชุมกับยูเอ็นได้ ถึงแม้ว่าไต้หวันจะระบุตั วเองในฐานะประเทศ ไม่ใช่เป็นมณฑลส่วนหนึ่งของจี นก็ตาม อีกทั้งผู้ที่ต้องการเข้าถึงยู เอ็นจะต้องได้รับบัตรประจำตัวที่ ออกโดยทางการจีน ทั้งๆ ที่พวกเขามีบัตรประจำตัวและหนั งสือเดินทางของไต้หวันอยู่แล้ว

รายงานของเยอรมันมาร์แชลฟันด์ ระบุว่า ปัญหานี้มาจากการที่จีนอ้างใช้ มติของสหประชาชาติเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นยุคสมัยที่จีนยังคงมี สงครามกลางเมืองแล้วก็มีฝ่ายก๊ กมินตั๋งที่นำโดยเจียงไคเช็กหนี ไปยังไต้หวัน (ซึ่งมีประชากรในพื้นที่เป็ นชาวไต้หวันอยู่ก่อนแล้ว) แล้วตั้งตัวเป็นรัฐบาลที่นั่น จากนั้นก็ได้เก้าอี้เป็นผู้แทน "จีน" ในยูเอ็นจนถึงปี 2514 ถึงได้มีการใช้ข้อมติ 2578 ในการขับไต้หวันออกจากการเป็นตั วแทนจีน

แต่ทว่าในเนื้อหาของข้อมตินั้ นไม่ได้ระบุถึงไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน หรือนิยามใดๆ เกี่ยวกับจีนเลย แต่แค่ใช้คำว่า "ระบอบเจียงไคเช็ก" ในตอนนั้นยังเป็นผู้ที่ ปกครองไต้หวันภายใต้รัฐอำนาจนิ ยมพรรคการเมืองเดียว ซึ่งหลังจากนั้นจีนก็เริ่ มกลายเป็นมหาอำนาจของโลกและไต้ หวันก็ปรับเปลี่ยนตั วเองออกจากระบอบเจียงไคเช็ กมาเป็นประชาธิปไตย หลายประเทศรวมถึงสหรัฐฯ ก็สนับสนุนให้ไต้หวันร่วมเป็นส่ วนหนึ่งของยูเอ็นก็เพราะต้ องการให้ไต้หวันเลิกเป็นตั วแทนของจีนด้วย

เจมส์ ลิน นักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลั ยวอชิงตันผู้เชี่ยวชาญเรื่ องประวัติศาสตร์ไต้หวันกล่าวว่า เจียงไคเช็กเสียชีวิตไปตั้ง 47 แล้ว และหลังจากนั้นไต้หวันก็เปลี่ ยนแปลงไปแบบพลิกฝ่ามือ หลังจากที่พวกเขาเปลี่ ยนระบอบมาเป็นประชาธิ ปไตยและปลดปล่อยตัวเองจากอาณานิ คมจีนของเจียงไคเช็ก มีการรื้อโครงสร้างอำนาจสมัยเจี ยงไคเช็กออกทั้งหมด ไต้หวันในทุกวันนี้ไม่ได้อ้างตั วเป็นตัวแทนจีนแบบเดียวกับที่ มติสหประชาชาติในยุคก่อนหน้านี้ เคยตัดสินไว้อีกต่อไปแล้ว

