'ดวงฤทธิ์' รับผิดชอบคำพูด จัดกิจกรรมปาอุจจาระ

'ดวงฤทธิ์' รับผิดชอบคำพูด จัดกิจกรรมปาอุจจาระนาน 11 นาที หลังพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วตั้งรัฐบาล ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชน

2 ก.ย. 2566 สื่อหลายสำนัก อาทิ สยามรัฐ เดลินิวส์ออนไลน์ และ MONO29 รายงานตรงกันว่าจากกรณีที่ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบสมาชิกกลุ่มแคร์ ได้เคยทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ ประกาศว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับ พปชร. จะยอมให้เอาขี้ปาหัว ซึ่งสุดท้ายพรรคเพื่อไทยประกาศฉีก MOU แยกทางกับพรรคก้าวไกล ก่อนจัดตั้งรัฐบาล 11 พรรค สลายขั้วการเมืองนั้น

ต่อมาดวงฤทธิ์ ได้ทวีตข้อความ ระบุว่า "Letter to Freedom จดหมายสู่อิสรภาพ "Freedom to be, Freedom to act" แถลงการณ์นี้เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อแสดงออก ถึงการกระทำของดวงฤทธิ์ ที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่สื่อสารออกไป และรักษาคำพูด ฐานะเจตจำนงของคนตัวเอง ในบริบทของ อิสรภาพ ทางทีมงานจะเตรียมขี้ไว้ให้ ใครไม่เชื่อใจก็ให้นำขี้มาเอง

บรรยากาศที่ Mirror Art ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 6 บริเวณลานจอดรถ ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม นั้น ทางทีมงานของดวงฤทธิ์ ได้นำผ้าใบสีขาวมาปูพื้น และเตรียมอุจจาระไว้ ก่อนจะเริ่มกิจกรรมดังกล่าวในเวลา 15.14 น.

ดวงฤทธิ์ ทำจดหมายระบุว่าส่วนตัวไม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะจุดยืนทางการเมือง ความแค้น หรือจำนนต่อสถานการณ์แต่ต้องการแสดงออก เพื่อรักษาอิสรภาพเรื่องการแสดงออก รวมถึง รักษาสิ่งที่เคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยความยินดี ยอมรับ ทุกคนที่ร่วมช่วยเหลือตัวเองในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมดต่างได้ทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ทั้งหมดแล้วว่า ต้องการสนับสนุนเพื่ออิสรภาพในการเป็นของตัวเอง และอิสรภาพในการแสดงออก รวมถึงต้องการให้ตัวเองยังคงอยู่ในฐานะคำพูดของตัวเอง พร้อมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคน ที่เข้าใจและห่วงใย

ดวงฤทธิ์ ยังบอกว่าสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีนัยยะสำคัญ ดังนี้ 1. จะเริ่มกิจกรรมในเวลา 15 นาฬิกา 14 นาที แสดงถึง การรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ด้วย 314 เสียง / ระยะเวลาในการปา อุจจาระ 11 นาที แสดงถึง การรวมพรรคร่วมรัฐบาล 11 พรรค / น้ำหนักมูลวัวในถัง 4 กิโลกรัม แสดงถึงจำนวนพรรคเคยได้ประกาศเอาไว้ว่าจะไม่มีวันรวมกัน 4 พรรค

เมื่อถึงกำหนดการที่วางไว้ ปรากฏว่าดวงฤทธิ์ได้สวมชุดสีขาว พร้อมกับสวมหน้ากากกันสารเคมี และมีมวลชนประมาณ 5 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปาอุจจาระ โดยที่ดวงฤทธิ์ อยู่ในท่านั่งคุกเข่า ซึ่งในระหว่างที่มีการทำกิจกรรมนั้น มีชายสูงอายุสวมเสื้อสีแดง เข้ามากอดให้กำลังใจพร้อมกับบอกด้วยว่า ถ้าจะปาดวงฤทธิ์ให้ปาตนเองดีกว่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพาตัวออกไป หลังจากนั้นมีบุคคลปริศนา สวมหน้ากากเป็นรูปของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับุชายปริศนาคนดังกล่าวบอกว่า ที่มาในวันนี้คืออยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพราะดวงฤทธิ์มีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทย แต่พรรคเพื่อไทยกับตระบัดสัตย์หันไปจับรัฐบาลข้ามขั้ว เหมือนกับว่าพรรคการเมืองเหล่านี้โยนขี้ให้กับดวงฤทธิ์ และเมื่อถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องสวมหน้ากากของพลเอก ประวิตร ชายคนดังกล่าวจึงตอบว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่สื่อถึงอีกฝั่งหนึ่ง ไม่จริงใจกับคำพูดที่ตัวเองเคยพูดไว้

นอกจากนี้ยังมีชายอีก 1 คนซึ่งได้เตรียมอุจจาระของตัวเองมา แต่ไม่ได้ทำการปาใส่ดวงฤทธิ์ บอกว่า คนที่สมควรจะโดนปาอุจจาระ ควรเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยมากกว่า ดวงฤทธิ์ก็เหมือนกับพันท้ายนรสิงห์ ที่ต้องรักษาสัจจะที่เคยให้ไว้เพียงเท่านั้น

โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่พาดวงฤทธิ์ไปอาบน้ำที่ห้องน้ำ สื่อมวลชนพยายามซักถาม แต่ดวงฤทธิ์ก็ไม่ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชน แต่สื่อมวลชนยังไม่ลดละความพยายาม จึงมารวมกลุ่มกันดักรอคุณดวงฤทธิ์ที่หน้าห้องน้ำ แต่ดวงฤทธิ์ก็ยังคงไม่ตอบคำถามใดๆ