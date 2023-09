ไบเดนหนุนข้อเรียกร้องแรงงานยานยนต์ UAW ชี้บริษัทกำไรอื้อแต่กลับแบ่งปันไม่เป็นธรรม

ประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐฯ (UAW) ประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะหยุดงานประท้วงต่อถ้าหากแรงงานยัง "ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน แถลงสนับสนุนข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน โดยบอกว่าบริษัทเหล่านี้มีผลกำไรมากเป็นประวัติการณ์ควรจะแบ่งปันให้กับแรงงานได้ใช้ทักษะของตัวเองทำงานให้กับบริษัทด้วย

(ซ้าย) แฟ้มภาพสหภาพแรงงานยานยนต์สหรัฐฯ (UAW) ระหว่างชุมนุมที่ Ankeny รัฐไอโอวา ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 (ที่มา: USDA/Lance Cheung) (ขวา) โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งเดินทางมาหาเสียงกับสหภาพแรงงาน UAW เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2020 (ที่มา: Adam Schultz/Biden for President)

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา ชอว์น เฟน ประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐฯ (UAW) เรียกร้องให้มีการขยายเวลาการนัดหยุดงานประท้วง โดยบอกว่ากลุ่มแรงงาน "ทนไม่ไหวแล้วกับการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" ในขณะที่บริษัทต่างๆ ทำเงิน 21,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 750,000 ล้านบาท) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แต่สภาพการจ้างและค่าแรงของแรงงานยานยนต์ในสหรัฐฯ กลับยังคงล้าหลัง

คำแถลงของเฟนออกมาในช่วงที่สหภาพ UAW กำลังมีการนัดหยุดงานประท้วงใหญ่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ โดยมีการนัดหยุดงานประท้วงที่โรงงานอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท คือ เจอเนอรัลมอเตอร์ส, ฟอร์ด และสเตลแลนทิส หลังจากที่บริษัทยานยนต์ในดีทรอยด์ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาสัญญาจ้างใหม่ได้ในคืนวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา

ในวันที่ 15 ก.ย. คือวันถัดจากนั้น สหภาพแรงงาน UAW ได้ทำการประท้วงด้วยการผละงาน เดินออกจากที่ทำงานพร้อมกันในโรงงานของบริษัทยักษ์ใหญ่สามแห่ง ที่รัฐมิสซูรี, มิชิแกน และโอไฮโอ เพื่อประท้วงในเรื่องนี้ โดยที่กลุ่มผู้ผละงานประท้วงได้รับเสียงเชียร์จากสมาชิกสหภาพแรงงานที่คอยโบกธงต้อนรับ

โรงงานที่มีการหยุดงานประท้วงได้แก่โรงงานผลิตรถกระบะและรถตู้ของเจอเนอรัลมอเตอร์สที่มิสซูรี, โรงงานรถกระบะและรถสปอร์ตอเนกประสงค์ของฟอร์ดที่ มิชิแกน, และโรงงานรถจีปของสเตลแลนทิสที่ โอไฮโอ เฟนบอกว่าที่ฟอร์ดนั้นมีการประท้วงหยุดงานเฉพาะในภาคส่วนทำสีกับภาคส่วนประกอบขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น

เฟนกล่าวเอาไว้ในช่วงที่มีการประท้วงหยุดงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า "พวกเราต้องทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำในการประท้วงหยุดงานครั้งนี้ เพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งอย่างยุติธรรมทางเศรษฐกิจและได้รับความเป็นธรรมทางสังคม ... พวกเราจะอยู่ที่นี่ไปจนกว่าพวกเราจะได้รับส่วนแบ่งของพวกเราอย่างความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตาม"

เฟนประกาศอีกว่า ถ้าหากกลุ่มเจ้าของบริษัทยานยนต์เหล่านี้มีความเอาใจใส่ต่อแรงงาน พวกเขาก็จะกลับเข้าไปทำงาน แต่ถ้าหากว่าพวกเขาไม่ใส่ใจก็จะมีการยกระดับการประท้วงยิ่งกว่าเดิม โดยที่เฟนยังเป็นผู้ที่ทำการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตยานยนต์ทั้ง 3 บริษัทพร้อมกันและยังคงลังเลที่จะยอมประนีประนอมกับนายจ้างเหล่านี้เพื่อรักษาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

โรงงานที่เป็นเป้าหมายการประท้วงเหล่านี้เป็นโรงงานที่มีแรงงานอยู่เป็นจำนวนหลายพันหลายหมื่นชีวิต โดยที่ UAW มีสมาชิกเป็นแรงงานประมาณ 146,000 ชีวิตที่ทำงานให้กับฟอร์ด, จีเอ็ม และสเตลแลนทิส โรงงานเหล่านี้ต่างก็ผลิตยานยนต์ที่ทำกำไรอย่างมากให้กับบริษัทเหล่านี้ และการหยุดงานจะทำให้บริษัทเหล่านี้ขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต จนส่งผลให้ภาคส่วนการผลิตอื่นๆ ของโรงงานเหล่านี้จำเป็นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวไปด้วย

เฟนบอกว่านี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาหยุดงานประท้วง "บิ๊กทรี" หรือบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ 3 แห่งพร้อมกัน โดยมีการใช้ยุทธวิธีใหม่คือการ "ยืนขึ้นประท้วง" ซึ่งเป็นการจงใจสื่อถึงการประท้วงหยุดงานในประวัติศาสตร์ที่ใช้วิธีการ "นั่งปักหลักประท้วง"

ข้อเรียกร้องหลักของสหภาพแรงงานคือการขอขึ้นค่าแรงต่อชั่วโมงร้อยละ 40 และลดเวลาทำงานต่อสัปดาห์ลงเหลือ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขอให้มีการเปลี่ยนกลับมาใช้ระบบบำนาญแบบเดิม ขจัดการแบ่งลำดับขั้นค่าตอบแทนในการทำงาน และขอให้มีการคืนระบบการปรับค่าครองชีพ (COLA) รวมถึงมีเรื่องการเรียกร้องสวัสดิการหลังเกษียณที่ดีขึ้น และสวัสดิการด้านการหยุดลาพักร้อนและการลาสำหรับครอบครัวที่ดีขึ้นด้วย

ฝ่ายนายจ้างว่าอย่างไรบ้าง

บริษัท ฟอร์ด ออกแถลงการณ์เมื่อช่วงคืนวันที่ 14 ก.ย. ระบุว่าทาง UAW ได้เสนอ "ร่างข้อเรียกร้องโต้ตอบที่มีแก่นสารเป็นครั้งแรก" ซึ่งเป็นการโต้ตอบกับข้อเสนอของ 4 บริษัท แต่ก็วิจารณ์ว่ามันเป็นร่างข้อเสนอที่ "มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากจากข้อเรียกร้องในเบื้องต้นของสหภาพ"

แถลงการณ์ของฟอร์ดอ้างอีกว่า ถ้าหากมีการทำตามข้อเรียกร้องของสหภาพจริง ก็จะทำให้ฟอร์ดต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานมากขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งฟอร์ดอ้างว่าพวกเขามีค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานสูงกว่ามากอยู่แล้วเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ เช่น บริษัท เทสล่า, โตโยต้า และอื่นๆ ที่มีตัวแทนแรงงานซึ่งไม่ได้มาจากสหภาพ UAW

แมรี่ บาร์รา ซีอีโอของเจอเนอรัลมอเตอร์ส แถลงเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า เธอรู้สึก "ผิดหวังและไม่พอใจอย่างมาก" เกี่ยวกับการหยุดงานประท้วง

กลุ่มผู้ผลิตได้ตกลงทำตามข้อเสนอของฝ่ายสหภาพ UAW ในข้อเรียกร้องใหญ่ๆ แต่ก็ไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่บริษัทเหล่านี้ยอมรับที่จะปรับขึ้นเงินค่าแรงร้อยละ 20 รวมถึงมีการปรับปรุงสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น โบนัสและการลาหยุด แต่ทางสหภาพก็บอกว่าข้อเสนอปรับปรุงจากฝ่ายนายจ้างยังไม่ดีพอ

'ไบเดน' กล่าวสนับสนุนการเรียกร้องของสหภาพ

ในคำแถลงล่าสุดของเฟนเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมายังระบุถึงความกังวลในเรื่องที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังปรับตัวไปสู่รูปแบบยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โจ ไบเดน เฟนบอกว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมในตัวมันเองไม่ได้ส่งผลเสียใดๆ ต่อความเข้มแข็งของสหภาพฯ และสหภาพก็สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการที่แรงงานถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ทำเนียบขาวระบุว่า ไบเดน แสดงการสนับสนุนการประท้วงของแรงงานในครั้งนี้ และได้พูดคุยกับเฟนและกลุ่มผู้นำสหภาพยานยนต์ในดีทรอยต์ ไบเดนยังได้แถลงเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า บันทึกผลกำไรของบริษัทยานยนต์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำกำไรได้เป็นประวัติการณ์จึงควรจะมีการให้สัญญาจ้างที่ดีขึ้น "ในระดับประวัติการณ์" แก่ลูกจ้างของพวกเขาด้วย นอกจากนี้ยังบอกว่าได้ส่งคนของทำเนียบขาวเข้าไปช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ด้วย

"บริษัทยานยนต์เหล่านี้มีกำไรมากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งรวมถึง(ผลกำไร)ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นั่นเป็นเพราะทักษะอันน่าทึ่งและการเสียสละของแรงงาน UAW ... ในมุมมองของผมแล้ว กำไรที่มากเป็นประวัติการณ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกแบ่งปันออกไปให้แก่ลูกจ้างอย่างเป็นธรรม" ไบเดนกล่าว

เฟนกล่าวว่าเขาเห็นด้วยกับคำพูดของไบเดนในเรื่องที่ว่าไม่มีการแบ่งปันผลกำไรมากพอให้กับลูกจ้าง นอกจากนี้ในคำแถลงของเฟนเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ยังระบุอีกว่าพวกเขาคาดหวังมากกว่าแค่คำพูดจากรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ต้องการให้มีการกระทำด้วย

"การต่อสู้ในครั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปเพื่ออย่างเดียว คือการที่แรงงานจะชนะ ได้รับการแบ่งปันอย่างเป็นธรรม ซึ่งนับเป็นความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ แทนที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบเดียวกับที่เป็นมาตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา" เฟนกล่าว

เรียบเรียงจาก

AUTOS UAW members go on strike at three key auto plants after deal deadline passes, CNBC, 14-09-2023

UAW president says "membership is fed up," more strikes are possible, CNN, 17-09-2023

Biden says record profits should ensure record contracts as UAW strikes Ford, GM and Stellantis plants, CNBC, 15-09-2023