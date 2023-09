คนทำงาน 13 ล้านคนทั่วโลก บกพร่องทางการมองเห็นเชื่อมโยงกับอาชีพของตน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันการตาบอด (IAPB) เผยมีคนทำงาน 13 ล้านคนทั่วโลก มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพของตน เน้นย้ำการดูแลสุขภาพดวงตาในที่ทำงาน



ที่มาภาพ: ILO

รายงานฉบับใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การป้องกันการตาบอดระหว่างประเทศ (IAPB) ระบุว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่าเดิม เพื่อปกป้องสุขภาพดวงตาของคนงาน

ข้อมูลจากรายงาน Eye Health and the World of Work พบว่ามีผู้คนทำงาน 13 ล้านคน ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพของตน โดยมีอาการบาดเจ็บที่ดวงตาประมาณ 3.5 ล้านครั้งเกิดขึ้นในที่ทำงานทุกปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1% ของการบาดเจ็บจากการทำงานที่ไม่ถึงแก่ชีวิตทั้งหมด

สุขภาพดวงตาส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดแรงงานด้วยเช่นกัน คนทำงานที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีโอกาสถูกจ้างงานน้อยลง 30% เมื่อเทียบกับคนปกติ นอกจากนี้คนทำงานในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางประสบปัญหาความบกพร่องทางการมองเห็นมากกว่าประเทศที่มีรายได้สูงประมาณ 4 เท่า

การศึกษานี้เน้นย้ำว่าความบกพร่องทางการมองเห็นมากกว่า 90% สามารถป้องกันหรือรักษาได้ด้วยวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการริเริ่มการประสานงานระดับโลก ระดับประเทศ และสถานที่ทำงานเพื่อปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของคนทำงาน เนื่องจากสุขภาพตาเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพของคนทำงาน

แนวทางความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH) เพื่อปกป้องวิสัยทัศน์ของพนักงานควรได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงเป้าหมาย 3 ประการ โดยเน้นย้ำการศึกษานี้: 1.ป้องกันการสัมผัสกับอันตรายเฉพาะในสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง 2.ปกป้องสุขภาพดวงตาของคนทำงาน และ 3.มีการประเมินความเสี่ยงการสูญเสียการมองเห็นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของคนทำงาน

คนทำงานานควรได้รับแจ้งถึงอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพดวงตาของตน คนทำงานและตัวแทนของพวกเขาควรได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพดวงตาและการป้องกันในสถานที่ทำงาน

“ILO เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องความปลอดภัยและสุขภาพของคนทำงาน รวมถึงดวงตาของพวกเขาด้วย การจัดลำดับความสำคัญในการตระหนักรู้ด้านสุขภาพดวงตาและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคนทำงานสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพได้ สิ่งนี้ช่วยให้คนทำงานมั่นใจถึงความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขา ลดความแตกต่าง และนำไปสู่ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น” โจอาควิม ปินทาโด นูเนส (Joaquim Pintado Nunes) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบแรงงาน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของ ILO กล่าว

“รายงานชิ้นนี้แสดงให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการดูแลดวงตาของเรา ขณะเดียวกันก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพดวงตาในสถานที่ทำงาน” แคโรไลน์ เคซีย์ (Caroline Casey) ประธาน IAPB กล่าว

ที่มา:

Keep an eye on your eye health at work (ILO, 5 September 2023)