วงเสวนาย้ำการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ต้อง 'ยุติธรรม' ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย และตัวแทนคณะทำงาน Thailand Taxonomy ร่วมวงเสวนา ให้ความเห็นและมุมมองต่อโอกาส และความท้าทายในการเปลี่ยนผ่ านพลังงานที่ยุติ ธรรมในประเทศไทยว่าจะ “ปรับตัว” และ “เปลี่ยนแปลง” อย่างไรให้ยั่งยืน ย้ำการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ต้อง 'ยุติธรรม' ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

21 ก.ย.2566 แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) รายงานต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม HILL CREST ชั้น 5 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ลาดพร้าว บาย ยูเอชจี, กรุงเทพ, แนวร่วมการเงินที่เป็ นธรรมประเทศไทย (แนวร่วมฯ, Fair Finance Thailand) ร่วมกับ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ การเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย: ทำไมต้อง "ยุติธรรม" Thai Energy Transition: Why It Must be "Just" ภายในงานมีการนำเสนองานวิจัย “แนวทางการจัดกลุ่มกิ จกรรมเศรษฐกิจเขียวตามนิยามเดี ยวกัน (Thailand Taxonomy) เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลั งงานที่ยุติธรรม (Just Energy Transition)” โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจั ยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และการเสวนาในหัวข้อ การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติ ธรรมในประเทศไทย “เปลี่ยนอย่างไรให้ยั่งยืน”

วงเสวนาประกอบด้วยอาทิตย์ เวชกิจ รองประธาน กลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการสมาคมพลังงานหมุนเวี ยนไทย (อาร์อี 100) รศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึ กษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่ งแวดล้อม (EnLAW) ธนิดา ลอเสรีวานิช ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนิดา ลอเสรีวานิช กล่าวถึง Thailand Taxonomy ที่เป็นหนึ่ งมาตรฐานในการกำหนดทิ ศทางของธนาคารให้ดำเนินงานอย่ างยั่งยืนในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ใช้ได้จริงมากที่สุด คณะทำงานมีการสอบถามความเห็นผู้ มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุ งนโยบายอยู่ตลอด โดยภาคพลังงานเป็นหนึ่งในอุ ตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมค่อนข้างมากจึงถูกพิ จารณาให้อยู่ใน Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ควบคู่ไปกับภาคการขนส่ง จุดประสงค์คือพยายามหลีกเลี่ ยงการฟอกเขียวให้ได้มากที่สุ ดโดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อมรองรับ ทำให้ธุรกิจสามารถประเมินตั วเองได้ว่าอยู่ระดั บใดของมาตรฐานนี้ และมีโอกาสในการพัฒนาหรื อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ยั่ งยืนมากขึ้น ด้านความท้าทาย ธนิดามองว่าประเทศไทยยังมี ความท้าทายด้านระบบนิ เวศในประเทศที่ยังไม่เอื้อต่ อการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนอย่ างแท้จริง ยังต้องการนโยบายที่รัดกุม หรือเครื่องมือในการดำเนินต่อไป

สำหรับมุมมองด้านวิชาการ รศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ระบุว่าการเปลี่ยนผ่านพลั งงานหมายถึงการยกเลิกการพลั งงานฟอสซิล ซึ่งยังมองเห็นโอกาสสำหรั บประเทศไทยที่มีทรั พยากรธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์ ลม หรือการเกษตรที่สามารถนำมาต่ อยอดเป็นพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ทดแทนได้ รวมถึงประเทศไทยเป็นศูนย์ กลางของอาเซียนที่สามารถเชื่ อมโยงระบบกริด (grid) เข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน หากสามารถกระจายการผลิตไฟฟ้ าและร่วมมือกันในภูมิภาค ก็จะสามารถสร้างเสถี ยรภาพของระบบไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น อีกมุมมองหนึ่งคือการตระหนักรู้ ของประชาชนในประเทศที่ให้ ความสำคัญกับเรื่องไฟฟ้า ผ่านการรณรงค์ในแคมเปญ “#ค่าไฟต้องแฟร์” ซึ่ง รศ.ชาลี ยังมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องค่ าไฟราคาถูก แต่การเปลี่ยนผ่านยังมีความท้ าทายในประเด็นการเปลี่ยนโครงสร้ างราคาไฟฟ้าที่ต้องย้อนกลั บไปสำรวจที่จุดเริ่มต้นในการผลิ ตพลังงาน เพื่อให้ค่าไฟมีความยุติธรรมต่ อทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายด้านนโยบายที่ กำลังผลิตไฟฟ้ามากเกินความจำเป็ น พร้อมทั้งการปล่อยคาร์บอนของผู้ มีกำลังจ่าย ที่จำเป็นต้องมีนโยบายที่รัดกุ มและป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเขี ยวด้วย

อาทิตย์ เวชกิจ มองว่าที่ผ่านมามนุษย์ผลัดวั นประกันพรุ่งในเรื่องสภาพภูมิ อากาศ และหลีกเลี่ยงการลดการปล่อยคาร์ บอนมาโดยตลอด แต่การตรวจสอบอย่างเข้มข้นในทุ กวันนี้ทำให้ไม่สามารถหลบหลี กได้ต่อไป หากปัญหาโลกรวนไม่บรรเทา ประเทศไทยจะเป็นประชากรอันดับต้ น ๆ ของโลกที่ได้รับผลกระทบ และความเป็นจริงที่ว่าภาคธุรกิ จไม่ได้มีเวลาถึง 2050 ในการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ด้วยเหตุผลว่าจะส่ งผลกระทบระยะยาวโดยตรงต่ อประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุ นจากบริษัทต่างชาติ การท่องเที่ยว อาทิตย์แบ่งปันความท้าท้ายเกี่ ยวกับข้อมูลด้านพลังงานที่มียั งกระจัดกระจาย ไม่เพียงพอ และไม่สมบูรณ์ ที่อาจสร้างความเข้าใจผิดต่ อการทำงานต่อไปให้ยั่งยืนและยุ ติธรรมได้

สุภาภรณ์ มาลัยลอย ให้ความเห็นเกี่ยวกับความท้ าทายในประเด็นคาร์บอนเครดิต ในฐานะผู้ทำงานอย่างใกล้ชิดกั บชุมชนในบริเวณต่าง ๆ ในประเทศไทย แม้ว่าจะไม่สามารถระบุผู้ปล่ อยคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรมได้ แต่ชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่ากลั บถูกไล่ออกจากพื้นที่และถู กตราหน้าว่าเป็นผู้ปล่อยคาร์ บอนจากการเผาป่า ทั้งที่ชุมชนเป็นผู้ดูแลพื้นที่ ที่เรียกได้ว่าเป็น “พื้นที่ดูดซับคาร์บอน” กลับต้องเป็นแรงงานที่เข้าไปส่ งเสริมผู้ปล่อยคาร์บอนตัวจริ งอย่างโรงงานหรือบริษัทใหญ่ สุภาภรณ์ เสนอในวงเสวนาว่าควรจะมี นโยบายอย่างชัดเจนในการลดการปล่ อยคาร์บอนอย่างจริงจัง และไม่สามารถชดเชยการปล่อยคาร์ บอนด้วยพื้นที่ของชุมชนได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องจั บตาและพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งต่ อไป นอกจากนี้ ยังพูดถึงมิติทั้ง 4 ของความยุติธรรมในงานวิจัย เช่น ผลประโยชน์ของพลังงานทดแทนที่ ตกเป็นของกลุ่มธุรกิจเดิม การศึกษาศักยภาพในพื้นที่ร่วมกั บชุมชน สำหรับลงทุนด้านพลังงานหมุนเวี ยนที่ไม่กระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม