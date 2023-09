ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รับรางวัล The Albies สาขาผู้ปกป้องประชาธิปไตย จากมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรม ในฐานะที่ศูนย์ทนายฯ เป็นองค์กรที่ปกป้องความยุติธรรมให้แก่บรรดานักเรียน นักกิจกรรมและนักข่าวที่ถูกจับกุมดำเนินคดีมากกว่าพันคน

29 ก.ย. 2566 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวีตภาพพร้อมข้อความระบุว่า แมตต์ เดมอน, เอมิลี่ บลันท์, เมอรีล สตรีป, แอนน์ แฮทธาเวย์, และสการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน ร่วมแสดงความยินดีกับ “ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน” ในฐานะผู้รับรางวัล The Albies สาขาผู้ปกป้องประชาธิปไตย (JUSTICE FOR DEMOCRACY DEFENDERS) ประจำปี 2023 Clooney Foundation for Justice)

ในพิธีรับรางวัล ศูนย์ทนายฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทย ที่ยังมีประชาชนหลายพันคนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ได้บอกเล่าเรื่องราวของทนายอานนท์ นำภา และเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีเกือบ 300 คน ในจำนวนนี้ ลูกความที่อายุน้อยที่สุดคือเด็กอายุ 12 ปี

“ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนคงไม่มีวันนี้ หากคนไทยไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้กับรัฐเผด็จการที่ซ่อนตัวอยู่ในที่แจ้ง ในสถาบันตุลาการ ในกฎหมาย และในรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหาร เรายังต้องเดินทางกันไปอีกไกลเพื่อไปให้ถึงประชาธิปไตยที่แท้จริง การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั้นไม่เคยง่าย แต่เวลาย่ำรุ่งจะมาถึงเสมอการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยู่ในมือของเราเอง”