สถานทูตจีนออกแถลงการณ์ไม่พอใจสื่อไทยนำเสนอปมไต้หวัน ชี้ทำร้ายความรู้สึกคนจีน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกแถลงการณ์กรณีสื่อไทยนำเสนอบทสัมภาษณ์ อู๋เจาเซี่ย ต่อประเด็นการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวัน ชี้ทำร้ายความรู้สึกคนจีน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2566 เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้โพสต์แถลงการณ์กรณีสื่อไทยนำเสนอบทสัมภาษณ์ อู๋เจาเซี่ย ต่อประเด็นการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ มีสื่อไทยสื่อหนึ่งได้ออกอากาศรายการสัมภาษณ์ อู๋เจาเซี่ย คนที่คิดจะแบกแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน อู๋ได้ปลุกปั่นคำพูดที่เหลวไหลเกี่ยวกับ “การแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวัน” ในการให้สัมภาษณ์ และโจมตีข้อเสนอที่รวมประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสันติของประเทศจีนอย่างร้ายแรง คำพูดที่ไร้สาระอย่างนี้ไม่คุ้มค่าที่จะหักล้าง ส่วนสื่อนี้ได้เสนอเวทีที่เผยแพร่คำพูดที่เหลวไหลให้แก่คนที่คิดจะแบกแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน ซึ่งทำลายผลประโยชน์ของประเทศจีน และทำร้ายความรู้สึกของประชาชนจีน ฝ่ายจีนต้องแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำอย่างนี้อย่างรุนแรง

ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ของจีน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับของทั่วโลก การกระทำที่ช่วยคนชั่วก่อกรรมทำเข็ญในเรื่องที่เกี่ยวกับบูรณภาพแห่งดินแดนและการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนของจีน ไม่ว่าเป็นการกระทำใดๆ ก็ตาม ล้วนตรงกันข้ามกับมิตรภาพระหว่างประชาชนของจีนและไทย การกระทำที่ทำร้ายประเทศอื่นๆ และประชาชนของประเทศอื่นๆ โดยใช้เสรีภาพของสื่อเป็นข้ออ้าง ไม่ว่าเป็นการกระทำใดๆ ก็ตาม ล้วนเป็นการใช้เสรีภาพของสื่ออย่างพร่ำเพรื่อ

เราหวังว่าสื่อที่เกี่ยวข้องเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของจีน แก้ไขการกระทำที่ผิดพลาด และไม่ให้เรื่องที่ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนจีนเกิดขึ้นอีก

Statement by Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand

In reecent days, one Thai media published an interview with “Taiwan Independence” separatist Wu Zhaoxie. In the interview, Wu propagated “Taiwan Independence” fallacies and viciously attacked the proposal of peaceful reunificaion of China. His ridiculous remarks are not worth refuting at all. This media provided a platform for “Taiwan Independence” separatists to propagate fallacies, which has harmed China’s interests and hurt the Chinese people’s feelings. We strongly deplore and reject this.

It is a universally-acknowledged fact that Taiwan is an inalienable part of China’s territory. Any action that holds the candle to the devil on issues related to the territorial integrity of China and separatism runs counter to the China and Thailand people’s friendship. Any practice that hurts other country and its people under the pretext of the freedom of press is merely an abuse of the freedom of press.

We hope the relevent media could respect the territorial and sovereign integrity of China, earnestly correct the mistakes, and prevent actions that hurt the Chinese people’s sentiments from happening again.