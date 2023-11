นักกิจกรรมขอยูนิเซฟทบทวนเป็นพาร์ทเนอร์กับ พม. กรณีร่วมกับ ตร.จับกุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

"อันนา" ขอยูนิเซฟทบทวนการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ พม. จากกรณีตำรวจและเจ้าหน้าที่ พม. เข้าควบคุมตัว 3 เยาวชนไปไว้ที่ พม. เมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ กสม.จะเคยมีผลวินิจฉัยออกมาแล้วแต่ทาง พม.ก็ทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาคุกคามเด็ก

14 พ.ย. 2566 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) อันนา อันนานนท์ และชาญชัย (สงวนนามสกุล) หรือ อ๊อกฟอร์ด ไปแจกใบปลิว ทีมีเนื้อหาข้อความที่กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ พม. และตำรวจ เข้าควบคุมตัวเยาวชน 3 คนขณะทานอาหารที่ร้านแมคโดนัลด์ ราชดำเนิน จากนั้นนำไปขึ้นรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ก่อนจะพาไปยังกระทรวง พม. เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2565 และควบคุมตัวไว้หลายชั่วโมงโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา

ใบปลิวที่มีการแจกที่ พม.

อันนากล่าวว่านอกจากนั้นวันนี้เนื่องจากทาง พม.มีการจัดเวทีเสวนาเรื่องกระบวนการคุ้มครองเด็กที่ทางยูนิเซฟได้มาร่วมเวทีด้วย จึงได้ยื่นหนังสือถึง คิมคยองซอน ในฐานะตัวแทนยูนิเซฟประเทศไทย ผ่านทางปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองเด็กของยูนิเซฟ ถึงประเด็นที่ยูนิเซฟยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการของไทยที่มีประวัติละเมิดสิทธิและคุกคามเด็ก

อันนาระบุว่าหนังสือที่ยื่นไปได้ขอให้ทางยูนิเซฟทบทวนการร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ของ พม. ที่ทำงานโดยอ้างการคุ้มครองเด็ก ซึ่งทางองค์กรควรจะต่อต้านผู้คุกคามเด็กไม่ใช้เข้าร่วมกับผู้คุกคามเด็กอย่าง กรมกิจการเด็กฯ ที่ได้ละเมิดนโยบายคุ้มครองเด็กสำหรับบุคคลากร อาสาสมัครและพาร์ทเนอร์ที่เป็นพันธมิตรร่วมกับยูนิเซฟ (Child Safeguarding Code of Conduct for all staff and volunteers engaged with UNICEF and Implementing Partners)

อันนายื่นหนังสือให้แก่ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองเด็กของยูนิเซฟ

อันนากล่าวอีกว่า การมาทำกิจกรรมในวันนี้ทาง พม.เองก็ไม่ได้มีใครมารับใบปลิวที่แจกอีกทั้งยังไม่ได้มีการให้คำตอบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการอะไรต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน(กสม.) จะเคยมีผลวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการกระทำของ พม.ในวันนั้นเป็นการละเมิดสิทธิ ซึ่งเธอรู้สึกไม่แปลกใจกับท่าทีของของ พม.แบบนี้ เพราะที่ผ่านมาก็ทำเป็นมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้และหนีปัญหามาโดยตลอด เธอและเพื่อนก็จะพยายามเอาสิ่งที่ พม.เคยทำกับพวกเธอไว้กลับมาย้ำให้เห็น

นอกจากนั้น อันนายังได้กล่าวถึงเรื่องที่เธอเคยไปยื่นหนังสือถึงเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อตุลาคมที่ผ่านมาว่าเวลาผ่านมาเกือบเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีคำตอบอะไรและก็ไม่ทราบว่าทางวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้ทราบเรื่องแล้วหรือยังหรือ

วิดีโอเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและ พม. เข้าควบคุมตัวเยาวชนทั้ง 3 คนเมื่อวันที่ 15 เม.ย.2565

ก่อนหน้านี้ กสม.เคยออกรายงานและมีผลวินิจฉัยต่อกรณีดังกล่าวโดยสรุปได้ว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ไว้จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนทั้ง 3 คน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและลิดรอนเสรีภาพ เป็นการนำตัวเด็กและเยาวชนไปที่ พม. โดยไม่สมัครใจเดินทางไปด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการจับกุมเพื่อดำเนินคดีก็ตาม อีกทั้งพฤติการณ์ของทั้ง 3 คนในขณะเกิดเหตุยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตนไม่สมควร เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ล่วงหน้าของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นว่าทั้ง 3 คนมีเป้าหมายจะก่อกวนหรือจะประพฤติตนไม่เหมาะสมในระหว่างที่มีกรณีมีขบวนเสด็จผ่านเท่านั้น และทาง กสม.ได้มีการระบุให้ทางหน่วยงานทั้ง พม. และตำรวจต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติด้วย

อย่างไรก็ตาม อันนา อันนานนท์ หนึ่งในผู้ถูกควบคุมตัวในครั้งนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าทาง กสม.ไม่เคยเรียกผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง 3 คน เข้าให้ข้อมูลแต่อย่างใด และไม่เคยมีการเยียวยาค่าเสียหายจากเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องไปพบแพทย์และชุดที่ขาดจากการเข้าควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้น แต่ทาง กสม.ระบุว่า “ข้อเสนอของคณะกรรมการที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและหามาตรการแก้ไขปัญหา เป็นรูปแบบหนึ่งของการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน”