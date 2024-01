10 ตำแหน่งงาน ที่ผู้เชียวชาญมองว่าเทคโนโลยี AI สามารถทดแทนได้

รายงานจาก Business Insider คาดการณ์ 10 ตำแหน่งงาน ที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สามารถทดแทนได้ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุ



ภาพประกอบออกแบบโดย Image Creator from Microsoft Designer

รายงานพิเศษจาก Business Insider ชี้ว่า นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือน พ.ย. 2022 'ChatGPT' ของ OpenAI ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่เขียนจดหมายสมัครงาน แต่งนิทานเด็ก ไปจนถึงช่วยนักเรียนโกงการเขียนเรียงความส่งครู

ความสามารถของมันอาจเกินจินตนาการ เพราะแม้แต่กูเกิลยังยอมรับว่า ถ้า ChatGPT มาสัมภาษณ์งานเพื่อสมัครเป็นโปรแกรมเมอร์ฝึกหัด ก็น่าจะผ่านฉลุย

พนักงาน Amazon ที่ทดลองใช้ ChatGPT เผยว่า แชทบอทตอบคำถามฝ่ายบริการลูกค้าได้ "เยี่ยมยอด" เขียนเอกสารฝึกอบรมได้ "ยอดเยี่ยม" และตอบคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทได้ "โดดเด่นมาก"

ความสามารถนี้สะดุดตาบริษัทยักษ์ใหญ่ ทั้ง IBM และยักษ์โทรคมนาคม BT Group ต่างอ้างถึง AI เป็นเหตุผลในการลดพนักงานต้นปี 2024 นี้ และยืนยันว่า หลายตำแหน่งอาจถูกแทนที่ด้วย AI

งานวิจัยล่าสุดจาก Goldman Sachs เผยว่า เทคโนโลยี generative AI อาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานเต็มเวลาทั่วโลกราว 300 ล้านตำแหน่ง ซึ่งอาจนำไปสู่ "การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่" ในตลาดแรงงาน

ส่วนบทวิเคราะห์ของ McKinsey ที่เผยแพร่ในเดือน ก.ค. 2023 คาดการณ์ว่า ภายในปี 2030 คนทำงานชาวอเมริกันราว 12 ล้านคน อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนสายงาน โดย AI ถูกระบุว่าเป็นเหตุผลสำคัญ - McKinsey ประเมินว่า 30% ของชั่วโมงการทำงานในสหรัฐฯ อาจถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติภายในปี 2030

อานู แมดกาฟคาร์ (Anu Madgavkar) จาก McKinsey Global Institute ระบุกับ Business Insider ว่าจุดสำคัญคือการนำวิจารณญาณของมนุษย์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและความลำเอียง ผู้ใช้งาน ChatGPT พบว่าแชตบอทนี้อาจสร้างข้อมูลผิด ๆ ตอบปัญหาการเขียนโค้ดผิด และเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณพื้นฐาน



"เราต้องมองเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่การทดแทนทั้งหมด" แมดกาฟคาร์ กล่าว

Business Insider ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและดำเนินการวิจัยเพื่อรวบรวมรายชื่อ 10 ตำแหน่งงาน ที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะถูกทดแทนด้วย AI ไว้ดังนี้

งานด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ผู้เขียนโค้ด โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล)



ที่มาภาพ: Pexels (CC)

ทักษะการเขียนโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมาก แต่อนาคตอันใกล้นี้ ChatGPT และเครื่องมือ AI อื่น ๆ อาจเข้ามาช่วยทุ่นแรงได้

แมดกาฟคาร์ จาก McKinsey Global Institute กล่าวว่างานด้านเทคโนโลยีอย่างเช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาเว็บ, โปรแกรมเมอร์, และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล มีแนวโน้ม "เข้าทาง" เทคโนโลยี AI ที่อาจ "แบ่งเบาภาระงาน" ได้มาก

สาเหตุเพราะ AI อย่าง ChatGPT ชำนาญการประมวลผลตัวเลขด้วยความแม่นยำพอสมควร

มาร์ค มูโร (Mark Muro) นักวิจัยอาวุโสจาก Brookings Institute ผู้ศึกษาผลกระทบของ AI ต่อแรงงานสหรัฐฯ บอกกับ Business Insider ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง ChatGPT อาจสร้างโค้ดได้เร็วกว่ามนุษย์ หมายความว่างานจะเสร็จเร็วขึ้นด้วยจำนวนพนักงานที่น้อยลง

"ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่ง อาจทำงานเดิมได้ด้วยคนจำนวนน้อยลง" มูโรกล่าวเพิ่มเติม

บริษัทเทคโนโลยีอย่าง OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT เคยพิจารณาใช้ AI ทดแทนวิศวกรซอฟต์แวร์ด้วย

อย่างไรก็ตามโอเดด เนตเซอร์ (Oded Netzer) อาจารย์จาก Columbia Business School มองว่า AI จะเข้ามาช่วยนักเขียนโปรแกรม ไม่ใช่ทดแทน

"ในแง่ของงาน ผมคิดว่า AI จะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพ ไม่ใช่ทดแทนคนทำงานโดยสิ้นเชิง" เนตเซอร์ กล่าวกับ CBS MoneyWatch "การเขียนโปรแกรมเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ AI ทำได้ค่อนข้างดี"

งานด้านสื่อ (นักโฆษณา ผู้สร้างคอนเทนต์ สื่อมวลชน)



ที่มาภาพ: Wikimedia

แมดกาฟคาร์ เตือนว่า ChatGPT และ AI อื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อ "งานด้านสื่อ" ทุกแขนง ตั้งแต่โฆษณา เขียนคอนเทนต์ คอลัมนิสต์บทความทางเทคนิค ไปจนถึงสื่อมวลชน เพราะ AI มีทักษะการอ่าน เขียน และประมวลผลข้อมูลภาษาได้ดีเยี่ยม

"การวิเคราะห์และตีความข้อมูลภาษาจำนวนมหาศาล เป็นสิ่งที่ AI รุ่นใหม่ถนัด" แมดกาฟคาร์ กล่าว

พอล ครุกแมน (Paul Krugman) นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเคยเขียนลงใน New York Times ว่า ChatGPT อาจ "ทำหน้าที่รายงานข่าวและเขียนบทความได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่ามนุษย์"

วงการสื่อเองก็เริ่มทดลองใช้ AI สร้างคอนเทนต์ เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยีอย่าง CNET ใช้ AI แบบ ChatGPT เขียนบทความหลายสิบชิ้น (แต่ต้องแก้ไขหลายครั้ง) BuzzFeed ก็ใช้เทคโนโลยีจากทีมพัฒนา ChatGPT สร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ อย่างแบบทดสอบและคู่มือท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามแมดกาฟคาร์มองว่า งานสร้างสรรค์ของมนุษย์ส่วนใหญ่ยังยากที่ AI จะทดแทน

"งานเหล่านี้ต้องใช้ 'วิจารณญาณของมนุษย์' อย่างมาก" แมดกาฟคาร์ กล่าว

งานด้านกฎหมาย



ที่มาภาพ: Lawctopus (CC)

รายงานจาก Goldman Sachs ในเดือน มี.ค. 2023 เผยว่า ChatGPT และ AI แบบใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อ 'สายงานด้านกฎหมาย' ในสหรัฐฯ

นั่นเป็นเพราะสายงานด้านกฎหมายมีความเสี่ยงสูงต่อการแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติอยู่แล้ว ก่อนที่จะมีเครื่องมือ AI ใหม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ มานาฟ ราช (Manav Raj) ผู้เขียนการศึกษาของ Goldman กล่าวกับ Business Insider

คล้ายกับงานสายสื่อมวลชน สายงานด้านกฎหมายทำงานภายใต้ข้อมูลจำนวนมาก ที่มีการประมวลผลแล้วสรุปเป็นเอกสารทางกฎหมาย

"งานที่เน้นภาษาแบบนี้ โดน AI แย่งชิงได้แน่นอน" แมดกาฟคาร์ กล่าว "ข้อมูลค่อนข้างมีโครงสร้างชัดเจน มันเข้าทาง AI"

แต่กระนั้น AI ไม่สามารถทำให้งานเหล่านี้เป็นอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสายงานด้านกฎหมายก็ยังต้องใช้วิจารณญาณของมนุษย์ในการทำความเข้าใจว่าลูกค้าหรือนายจ้างว่าต้องการอะไร

“มันเกือบจะเหมือนกับการเพิ่มผลิตภาพเล็กน้อย เพราะคุณสามารถใช้เครื่องมือที่ทำได้ดีกว่าจริง ๆ” แมดกาฟคาร์ กล่าว และเสริมว่าแต่งานส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยระบบอัตโนมัติทั้งหมด

“มีการตัดสินของมนุษย์มากมายในแต่ละอาชีพเหล่านี้” เธอกล่าว

นักวิจัยตลาด

มูโรระบุว่า AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ดี นั่นคือเหตุผลที่อาชีพนักวิจัยตลาดอาจไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วย AI

นักวิจัยตลาดมีหน้าที่หลักคือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาเทรนด์ และนำไปออกแบบแคมเปญหรือวางแผนโฆษณา

“สิ่งเหล่านี้ AI สามารถทำได้แล้ว” มูโร กล่าว

ครู



ที่มาภาพ: Pexels (CC)

ครูทั่วประเทศกังวลเกี่ยวกับนักเรียนที่ใช้ ChatGPT เพื่อโกงการบ้าน แต่จากข้อมูลของ ฉี เผิงเฉิง (Pengcheng Shi) รองคณบดีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่สถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ (Rochester Institute of Technology) ชี้ว่าพวกครูควรคำนึงถึงความมั่นคงในการทำงานด้วย

"ChatGPT สามารถสอนชั้นเรียนได้อย่างง่ายดายแล้ว" ฉี ระบุกับ New York Post

“แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องและความไม่ถูกต้องในแง่ของความรู้ แต่ก็สามารถปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย” เขากล่าว "โดยพื้นฐานแล้ว คุณเพียงแค่ต้องฝึก ChatGPT"

แต่แชนนอน เอิร์น (Shannon Ahern) ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายที่บอกว่าเธอใช้ ChatGPT เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ เช่น การวางแผนการสอน บอกกับ Business Insider ในเดือน มี.ค. 2023 ว่าเธอไม่กังวลว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่เธอ

“จะต้องมีครูเสมอและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่มาพร้อมกับการสอนแบบตัวต่อตัว” เธอกล่าว

งานด้านการเงิน (นักวิเคราะห์การเงิน, ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล)

มูโร นักวิจัยจาก The Brookings Institute กล่าวว่าเช่นเดียวกับนักวิจัยตลาด นักวิเคราะห์ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และงานอื่น ๆ ในด้านการเงินส่วนบุคคล ที่ต้องมีการจัดการข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก อาจได้รับผลกระทบจาก AI

"AI ค้นหาเทรนด์ตลาด ชี้จุดลงทุนเด่น แนะนำการบริหารพอร์ตโฟลิโอ และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ช่วยบริษัทการเงินคาดการณ์การลงทุนได้แม่นยำกว่า" มูโร กล่าว

มูโรเสริมว่าอาชีพเหล่านี้รายได้ดีเหล่านี้ สามารถทดแทนด้วย AI ได้

เทรดเดอร์

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ChatGPT อาจพลิกโฉมหน้าวงการ Wall Street ทั้งสายเทรดและที่ปรึกษาทางการลงทุน

ดีแลน โรเบิร์ต (Dylan Roberts) จาก KPMG บอกกับ Business Insider ว่า "AI จะเข้ามาทำงานอัตโนมัติบางส่วน แทนผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบัน เพื่อให้พวกเขามีเวลาโฟกัสกับงานที่มีมูลค่าสูงกว่า"

ส่วนฉี เผิงเฉิง ยอมรับว่าบทบาทใน Wall Street บางตำแหน่งอาจตกอยู่ในอันตราย

"ธนาคารลงทุนจ้างเด็กจบใหม่มาทำงานหนักเหมือนหุ่นยนต์ ในการทำโมเดล Excel 2-3 ปี แต่ทั้งหมดนี้ AI สามารถทำได้แล้ว" ฉีระบุกับ New York Post

นักออกแบบกราฟิก



ที่มาภาพ: Freerange Stock (CC)

ในบทความจาก Harvard Business Review ที่เผยแพร่ช่วงเดือน ธ.ค. 2022 ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า DALL-E ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่สามารถสร้างภาพได้ภายในไม่กี่วินาที อาจพลิกโฉมอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิก

"การเพิ่มทักษะให้กับผู้คนหลายล้านคนในด้านการสร้างและจัดการภาพจะมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ" บทความจาก Harvard Business Review ยังเพิ่มเติมว่า "ความก้าวหน้าล่าสุดของ AI นี้ จะนำพาช่วงเวลาแห่งความยากลำบากและความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจมาอย่างแน่นอน สำหรับบางคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและยากที่ปรับตัว"

แต่ คาร์ล เบเนดิกท์ ฟราย (Carl Benedikt Frey) นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด บอกกับ Business Insider ว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เช่น ChatGPT อาจช่วยให้คนทำงานในอุตสาหกรรม "สร้างสรรค์" เช่น ศิลปะและการออกแบบกราฟิก ผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ฟรายกังวลมากกว่าเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีต่อค่าแรง

"ในความเห็นของผม มันไม่ใช่เรื่องของการทำงานทดแทน (Automation) มากนัก" เขาให้ความเห็น "แต่เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมและการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าแรงของผู้คนในบางสาขาอาชีพเหล่านี้ลดลง"

นักบัญชี

แม้ว่างานบัญชีโดยทั่วไปจะถูกมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง แต่คนทำงานในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีความเสี่ยงจาก AI ด้วยเช่นกัน

เบร็ทท์ คาราเวย์ (Brett Caraway) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันการสื่อสาร วัฒนธรรม ข้อมูล และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโตรอนโต (Institute of Communication, Culture, Information and Technology at the University of Toronto) กล่าวไว้กับ Global News Radio 640 Toronto ในเดือน ม.ค. 2023 ว่า "เทคโนโลยีอาจยังไม่ได้ทำให้ทุกคนตกงาน แต่ก็ทำให้บางคนตกงานได้"

คาราเวย์เสริมว่า "งานที่ใช้ความคิด" โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจถูกคุกคาม "อาจเป็นทนายความ นักบัญชี” เขากล่าว “มันเป็นเรื่องใหม่ และน่าสนใจที่จะได้เห็นว่าการจ้างงานและการเมืองสร้างความปั่นป่วนและเจ็บปวดเพียงใด”

ฝ่ายบริการลูกค้า



ที่มาภาพ: Pexels (CC)

คุณอาจเคยมีประสบการณ์ในการโทรหรือพูดคุยกับแผนกบริการลูกค้าของบริษัทและได้รับคำตอบจากระบบอัตโนมัติ มาก่อน ซึ่ง ChatGPT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถสานต่อแนวโน้มนี้ได้

การศึกษาในปี 2022 จากบริษัทวิจัยเทคโนโลยี Gartner คาดการณ์ว่าแชทบอทจะเป็นช่องทางการบริการลูกค้าหลักถึง 25% ภายในปี 2027

ที่มา:

ChatGPT may be coming for our jobs. Here are the 10 roles that AI is most likely to replace (Jacob Zinkula and Aaron Mok, Business Insider, 15 January)