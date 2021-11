บริษัทใหญ่ในเกาหลีใต้เลิกจ้างพนักงาน 18,200 คน ในช่วง COVID-19

ผลสำรวจบริษัทขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้พบว่าในช่วง 2 ปีที่ COVID-19 ระบาด มีการเลิกจ้างพนักงานไปแล้ว 18,200 คน หรือคิดเป็น 1% ของกำลังแรงงานในบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในจำนวนผู้ถูกเลิกจ้างยังเป็นผู้หญิงถึง 67%



ในช่วง 2 ปีที่เกาหลีใต้ต้องเผชิญกับ COVID-19 มีการเลิกจ้างพนักงานถึง 1% ของกำลังแรงงานทั้งหมดในบริษัทขนาดใหญ่ 500 อันดับแรก | ที่มาภาพประกอบ: Kaizer Rangwala (CC BY-NC-ND 2.0)

23 พ.ย. 2564 ข้อมูลจากการสำรวจของ Leaders Index ระบุว่าบริษัท 313 แห่งจากบริษัทเกาหลีใต้ขนาดใหญ่ 500 อันดับแรก มีการจ้างพนักงานอยู่ที่ 1.24 ล้านคน ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2564 ลดลง ร้อยละ 1.02 หรือประมาณ 12,800 คน จากเมื่อ 2 ปีที่แล้ว (ปี 2562)

โดยบริษัทเหล่านี้เลิกจ้างพนักงานประจำออก 18,200 คน แต่เพิ่มการจ้างพนักงานชั่วคราวมากขึ้นประมาณ 5,400 คน

ผู้หญิงได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 67 ของผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ส่วนพนักงานที่จ้างเข้ามาใหม่นั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายรวมกันถึงร้อยละ 74 ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2564

กลุ่มบริษัทที่เพิ่มจำนวนพนักงานได้แก่ บริษัทยา บริษัทนายหน้าหลักทรัพย์ บริษัทไอที บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐวิสาหกิจ ส่วนกลุ่มบริษัทการค้า บริษัทผู้จัดจำหน่าย และบริษัทสื่อสาร เป็นกลุ่มที่ปรับลดจำนวนพนักงานลง

บริษัทไอที บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ้างพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 8,900 คน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ในขณะที่บริษัทค้าปลีก บริษัทค้าส่ง และบริษัทจัดจำหน่ายเลิกจ้างพนักงานเกือบ 11,300 คน

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Samsung Electronics Co. ประกาศเพิ่มตำแหน่งงานที่ใหญ่ที่สุดด้วยจำนวน 8,606 ตำแหน่ง ตามด้วยผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอย่าง Hyundai Motor Co. ที่ 2,018 ตำแหน่ง และผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ SK hynix Inc. ที่ 1,550 ตำแหน่ง

ด้านบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ Lotte Shopping Co. มีจ้างงานลดลงมากที่สุดประมาณ 5,100 ตำแหน่ง รองลงมาคือเครือข่ายโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ CJ CGV Co. ลดลงประมาณ 3,700 ตำแหน่ง และ GS Retail Co. ผู้ดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตลดลงราว 1,800 ตำแหน่ง

ที่มาเรียบเรียงจาก

Large S. Korean firms cut jobs amid coronavirus pandemic (The Korea Herald, 23 November 2021)