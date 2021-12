รายงานล่าสุดของยูนิเซฟชี้โควิด-19 ทำเด็กทั่วโลกเผชิญวิกฤตการศึกษาและปัญหาด้านสิทธิ

รายงานใหม่ของยูนิเซฟซึ่ งเผยแพร่วันนี้ ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเด็กๆ อย่างรุนแรงและกลายเป็นวิกฤตที่ หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติ ศาสตร์ 75 ปีของยูนิเซฟ พบแรงงานเด็กเพิ่มขึ้น การแต่งงานในเด็กเพิ่มขึ้น และมีเด็กกว่า 1,800 ล้านคนที่ต้องอยู่อาศัยในประเทศที่บริการคุ้มครองเด็กขาดช่วง

9 ธ.ค. 2564 รายงาน Preventing a lost decade: Urgent action to reverse the devastating impact of COVID-19 on children and young people ชี้ว่า โควิด-19 กลายเป็นอุปสรรคฉุดรั้งความก้ าวหน้าในหลายด้านที่ สะสมมาหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นด้านความยากจน สุขภาพ การเข้าถึงการศึกษา โภชนาการ การคุ้มครองเด็ก และสุขภาพจิตของเด็ก โดยผลกระทบจากโควิด-19 ที่แผ่วงกว้างและฝังรากลึกลงยิ่ งทวีความยากจนและความเหลื่อมล้ำ และส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็กอย่ างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เฮนเรียตต้า โฟร์ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ยูนิเซฟถื อกำเนิดมา ยูนิเซฟได้ช่วยปูรากฐานให้เด็ กหลายล้านคนทั่วโลกมีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่มั่นคงแข็ งแรงและปลอดภัย แต่ความก้าวหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นกำลังถูกฉุดรั้ งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้กลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 75 ปีของยูนิเซฟ จำนวนเด็กที่ต้องประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหิวโหย การออกจากโรงเรียน การถูกทำร้าย ความยากจน หรือการถูกบังคับให้แต่งงานก่ อนวัยอันควรกำลังเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ในขณะที่ตัวเลขของเด็กที่ สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล วัคซีน อาหารที่มีประโยชน์ และบริการที่จำเป็นกลับลดลง ในเวลาเพียงหนึ่งปีที่ เราควรจะก้าวไปข้างหน้า แต่เรากลับต้องถอยหลัง”

รายงานระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนเด็กที่ตกอยู่ ในความยากจนหลายมิติเพิ่มขึ้ นกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562 นับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. 2563 ทุกวินาทีมีเด็ก 1.8 คนต้องเข้าสู่ภาวะความยากจน ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาอี กยาวนานในการทำให้สถานการณ์กลั บสู่สภาพเดิม แม้ในกรณีที่ดีที่สุด อาจจะต้องใช้เวลาถึง 7-8 ปีที่จะลดอัตราความยากจนให้กลั บสู่สภาพเดิมก่อนการแพร่ระบาด

เด็กๆ ที่ประสบภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังรับขนมปังในแคมป์ผู้อพยพแห่งหนึ่งในกรุงโรม (UN Archives)

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า จำนวนเด็กที่ต้องอยู่ในครอบครั วยากจนเพิ่มขึ้นอีก 60 ล้านคนทั่วโลกเมื่อเทียบกับก่ อนการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ในปี 2563 มีเด็กกว่า 23 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้รับวัคซี นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจากเพียง 4 ล้านคนปี 2562 ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงสุ ดในรอบ 11 ปี

ก่อนการแพร่ระบาด มีเด็กประมาณ 1,000 ล้านคนทั่วโลกที่เผชิญกั บความขาดแคลนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเข้าไม่ถึงการศึกษา บริการสุขภาพ ที่อยู่อาศัย โภชนาการ สุขาภิบาลและน้ำ ปัจจุบันตัวเลขนี้กำลังเพิ่มขึ้ นเนื่องจากการฟื้นฟูที่ไม่เท่ าเทียม ซึ่งส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำ ระหว่างเด็กที่มีฐานะร่ำ รวยและยากจนรุนแรงขึ้น โดยเด็กกลุ่มชายขอบหรือกลุ่ มเปราะบางได้รับผลกระทบหนักที่ สุด

ในช่วงแพร่ระบาดรุนแรง เด็กกว่า 1,600 ล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียน โดยโรงเรียนร้อยละ 80 ทั่วโลกต้องปิดในปี แรกของการแพร่ระบาด

แรกของการแพร่ระบาด เด็กอายุระหว่าง 10-19 ปีทั่วโลกกว่าร้อยละ 13 ต้องเผชิญปัญหาสุขภาพจิต ในเดือน ต.ค. 2563 บริการด้านสุขภาพจิตถูกปิดชั่ วคราวไปถึงร้อยละ 93 ทั่วโลกสืบเนื่องจากการแพร่ ระบาด

วคราวไปถึงร้อยละ 93 ทั่วโลกสืบเนื่องจากการแพร่ ระบาด ก่อนสิ้นทศวรรษนี้ คาดว่ามีเด็กที่ต้องแต่งงานในวั ยเด็กเพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านคน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19

ยเด็กเพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านคน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 จำนวนแรงงานเด็กเพิ่มสูงขึ้นเป็ น 160 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 8.4 ล้านคนภายในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และภายในสิ้นปี 2565 คาดว่าจะมีเด็กอีก 9 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ แรงงาน เนื่องจากอัตราความยากจนที่เพิ่ มขึ้นจากการแพร่ระบาด

น 160 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 8.4 ล้านคนภายในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และภายในสิ้นปี 2565 คาดว่าจะมีเด็กอีก 9 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ แรงงาน เนื่องจากอัตราความยากจนที่เพิ่ มขึ้นจากการแพร่ระบาด ในช่วงแพร่ระบาดรุนแรง เด็ก 1,800 ล้านคนอาศัยอยู่ใน 104 ประเทศที่บริการคุ้มครองเด็กหยุ ดชะงักลง

ดชะงักลง เด็ก 50 ล้านคนต้องเผชิญกับภาวะผอมแห้ง ซึ่งเป็นภาวะขาดสารอาหารที่เป็ นอันตรายถึงชีวิต และอาจเพิ่มขึ้นอีก 9 ล้านคนภายในปี 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดได้ส่ งผลกระทบต่ออาหาร บริการด้านโภชนาการ และการเลี้ยงดู

ในประเทศไทย กลุ่มเปราะบางและเด็กๆ กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง การสำรวจออนไลน์เมื่อปีที่แล้ วโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ยูนิเซฟ และสถาบันวิจัยเพื่อการพั ฒนาประเทศไทย พบว่า ครอบครัวที่มีเด็กเล็กมักเผชิ ญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ รายได้กลับลดลง ในขณะที่รายงานการวิเคราะห์ สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่ อมล้ำในประเทศไทยปี 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า เด็กมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ ในภาวะความยากจนมากกว่ าประชากรกลุ่มอื่นๆ โดยอัตราความยากจนในเด็กอายุ 0-5 ปี, 6-14 ปี และ 15-17 ปี อยู่ที่ร้อยละ 8.6, 11.1 และ 9.2 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ ยของประเทศที่ร้อยละ 6.8

คลังภาพยูนิเซฟ ประเทศไทยในอดีต

ในขณะเดียวกัน มาตรการปิดโรงเรียนกำลังส่ งผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กที่ เปราะบาง การสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่ งชาติในปี 2563 พบว่า ครอบครัวเกือบครึ่งหนึ่ งในประเทศไทยไม่พร้อมที่จะให้ลู กเรียนออนไลน์, ร้อยละ 51 ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเบล็ตที่บ้าน และอีกร้อยละ 26 ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออิ นเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ต้ องใช้สำหรับเรียนออนไลน์ ในขณะที่อีกร้อยละ 40 บอกว่าไม่มีเวลาคอยช่วยลูกให้ เรียนออนไลน์ได้ นอกจากนี้ การสำรวจของยูนิเซฟยังพบอีกว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กและเยาวชนมากกว่า 7 ใน 10 คน มีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่าย โดยส่วนใหญ่กังวลเรื่ องฐานะการเงินของครอบครัว การเรียนและอนาคตการจ้างงาน

ตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาด เด็กๆ ในประเทศไทยก็เผชิญกับความท้ าทายหลายด้าน รายงานสถานการณ์เด็กและสตรีปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและยู นิเซฟพบว่ามีเด็กที่กำลังเรียนชั้น ป.2 และ ป.3 ร้อยละ 43 ที่ขาดทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน และเกือบครึ่งขาดทั กษะการคำนวณขั้นพื้นฐาน ในขณะที่อัตราเด็กวัยมั ธยมปลายที่ไม่เข้าเรียนสูงถึงร้อยละ 18

“ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสั งคมจากโควิด-19 สามารถส่งผลเสียต่อพั ฒนาการของเด็กในระยะยาว และบั่นทอนความก้าวหน้าของการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ ประเทศไทยได้สะสมมาหลายทศวรรษ” คยองซัน คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าว

ยูนิเซฟจัดส่งสิ่งของเพื่อสุขอนามัย ของเล่น และการเรียนรู้

เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในประเทศไทย

“เราต้องป้องกันไม่ให้ความก้ าวหน้านั้นสูญเปล่า นั่นหมายถึง เด็กจะต้องเป็นศูนย์ กลางของการฟื้นฟูวิกฤตโควิด-19 เราต้องเสริมสร้างระบบสุขภาพ การศึกษา และการคุ้มครองทางสังคมให้แข็ งแกร่ง เพื่อสร้างหลักประกันสำหรั บอนาคตของเด็กทุกคนและป้องกันวิ กฤตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เราต้องสนับสนุนเด็ กและเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่ 21 และให้พวกเขามีส่วนร่ วมในการออกแบบและตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ที่กระทบพวกเขา”

“ยูนิเซฟมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่ งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในประเทศไทยมานานกว่า 7 ทศวรรษ และเราจะไม่หยุดนิ่ง โควิด-19 แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า สำหรับเด็กที่เปราะบางอีกหลายล้ านคน 'ความปกติ' ที่ผ่านมายังไม่ดีพอ ภารกิจเพื่อเด็กทุกคนของยูนิ เซฟยังคงเดินหน้าต่อ เพราะวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าต้ องเริ่มต้นจากวันนี้ วันที่เด็กทุกคนจะอยู่รอด เติบโตและก้าวหน้า โดยทุกเสียงของเด็กๆ จะถูกรับฟัง มีคุณค่า และพวกเขาจะได้รับการหล่ อหลอมให้ก้าวไปเป็นผู้นําของวั นพรุ่งนี้”