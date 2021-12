นักโทษการเมืองฮ่องกงกล่าวเตือนในสุนทรพจน์รับรางวัลประชาธิปไตยว่า 'อย่าให้เผด็จการเบ็ดเสร็จแพร่ไปทั่วโลก'

โจวหั่งตุง (Chow Hang-tung) ผู้จัดงานรำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมินที่ถูกทางการจีนดำเนินคดี ได้รับรางวัล "นักประชาธิปไตยดีเด่นแห่งจีน" จากกลุ่มนักกิจกรรมในสหรัฐฯ ในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการประกันตัวเป็นครั้งที่ 6 แล้ว โดยเธอกล่าวในสุนทรพจน์รับรางวัลในขณะที่เธอยังอยู่ในคุกว่า "ให้ระวังลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จที่อาจจะแพร่กระจายออกไปในที่อื่นนอกจากจีนหรือฮ่องกง"

9 ธ.ค. 2564 โจวหั่งตุง (Chow Hang-tung) ทนายความชาวฮ่องกง ผู้ถูกดำเนินคดีเนื่องจากจัดงานรำลึกจัตุรัสเทียนอันเหมิน ได้รับรางวัล "นักประชาธิปไตยดีเด่นแห่งจีน" จากนักกิจกรรมในสหรัฐฯ โดยเธอกล่าวสุนทรพจน์ขณะรับรางวัลนี้จากในคุก เพื่อเตือนประชาคมนานาชาติว่า "การใช้อำนาจของจีนปราบปรามประชาชนในฮ่องกงถือเป็นคำเตือนให้ระวังว่าลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จอาจจะแพร่กระจายออกไปในที่อื่นๆ ของโลก"

โจวหั่งตุงถูกดำเนินคดีโดยทางการฮ่องกง ซึ่งอ้างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจีน คดีนี้ยังอยู่ในชั้นพิจารณาคดี และยังไม่มีคำตัดสินออกมา แต่เธอถูกคุมขังยู่ในเรือนจำเพราะศาลฮ่องกงปฏิเสธไม่ยอมให้ประกันตัว แม้ว่าเธอจะพยายามยื่นขอประกันตัวมา 6 ครั้งแล้วก็ตาม

ในสุนทรพจน์ของโจวหั่งตุง เธอกล่าวว่าเธอเคยรู้สึกมาตลอดก่อนหน้านี้ว่าตัวเองค่อนข้างปลอดภัยมากกว่านักกิจกรรมฝ่ายประชาธิปไตยในจีนแผ่นดินใหญ่ จนกระทั่งเธอถูกดำเนินคดีและกลายเป็นบุคคลในข่าวหน้าหนึ่งเสียเอง ทางการจีนและฮ่องกงจ้องเล่นงานเธอเพราะเธอเป็นผู้จัดงานรำลึกเหตุการณ์สังหารหมู่ผู้ชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมินปี 2532 ซึ่งปัจจุบันเป็นงานที่รัฐบาลฮ่องกงสั่งห้ามจัด

โจวหั่งตุงกล่าวว่า "ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในฮ่องกงเป็นคำเตือนต่อโลก แสดงให้เห็นว่าลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จสามารถทำลายสังคมที่เปิดกว้างและเสรีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงระบบกับกฎหมายที่เคยมาจากสังคมประชาธิปไตยให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการลิดรอนสิทธิทางการเมือง"

โจวหั่งตุงกล่าวอีกว่า "ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในฮ่องกงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกที่ ... ถ้าหากพวกคุณไม่ต้องการให้การปกครองด้วยความหวาดกลัวแพร่กระจายราวกับโรคระบาดหนัก พวกคุณก็ควรจะต้องเข้าร่วมกับกลุ่มประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเบ็ดเสร็จ"

โจวหั่งตุงยังกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมนักกิจกรรมประชาธิปไตยในจีนด้วย เธอบอกว่ารางวัลใดๆ ก็ตามควรจะมอบให้กับ "ผู้ที่บุกเบิกทางสู่ประชาธิปไตย" ในจีนแผ่นดินใหญ่ จากการที่นักกิจกรรมเหล่านี้ต่อสู้ยืนหยัดภายใต้การถูกสอดแนมไปทั่วทุกแห่ง การทารุณกรรม การกีดกันให้โดดเดี่ยว และการปิดปาก เจาหั่งตงบอกว่าผู้คนเหล่านี้คือคนที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันให้กับการต่อสู้ในฮ่องกง และสอนให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีภายใต้เผด็จการเบ็ดเสร็จ

การประกาศรางวัลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ลานประติมากรรมเสรีภาพ (Liberty Sculpture Park) ในเมืองเยอร์โม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมี ชิงชอง (Ching Cheong) นักข่าวอาวุโสของสำนักข่าว The Straits Times มารับรางวัลแทน

ขณะที่โจวหั่งตุงเตือนในเรื่องเผด็จการเบ็ดเสร็จ ทางการจีนก็อ้างว่าฮ่องกง "ปิดหูปิดตาเดินรอยตามประชาธิปไตยแบบตะวันตก" เซี่ยเป่าหลง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊า (HKMAO) ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลจีนกล่าวว่าพวกเขายินดีอย่างมากที่มีการนำกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ไปใช้ในฮ่องกงได้สำเร็จ และมีการใช้กฎหมายนี้จัดการกับ "คนบางคนที่ต่อต้านจีน"

ถ้อยแถลงของเซี่ยเป่าหลงที่ระบุในเว็บไซต์ยังระบุในทำนองว่าพวกเขาได้วางระบบการเลือกตั้งใหม่ที่จะเป็นการกีดกันกลุ่มผู้สนับสนุนอิสรภาพของฮ่องกงและ "กลุ่มต่อต้านจีน" ไม่สามารถเข้ามาลงชิงตำแหน่งในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติได้

กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของจีนมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 มีการนำมาอ้างใช้ปราบปรามประชาชนทั่วฮ่องกงที่ถูกมองว่าต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงหรือรัฐบาลจีน ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมอย่างสันติหรือการแสดงออกต่อต้านทางการเมือง กลุ่มคนที่ถูกเล่นงานจากกฎหมายนี้ส่วนใหญ่แล้วจะถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการประกันตัวและมักจะต้องถูกคุมขังอยู่จนกว่าจะถึงเวลาพิจารณาคดีอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งตอนนี้การพิจารณาคดีเหล่านี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือน เม.ย. ปีหน้า

ในกรณีของโจวหั่งตุงเคยมีการขอประกันตัวเป็นครั้งที่ 6 แล้วนับตั้งแต่ที่มีการจับกุมตัวเธอในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา แต่ศาลก็ปฏิเสธไม่ยอมให้มีการประกันตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โจวหั่งตุง เกิดเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2529 เคยศึกษาด้านธรณีฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษ แต่ค้นพบว่าเธอสนใจทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่า จึงตัดสินใจลาออกเพื่อมาศึกษาต่อต้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮ่องกง ทั้งนี้ โจวหั่งตุงเคยคำรงตำแหน่งรองประธาน Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนประชาธิปไตยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในจีน

